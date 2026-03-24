जल्द थम जाएगी मिडिल ईस्ट की जंग! ट्रंप से बात करने को ईरान तैयार; मोजतबा खामेनेई की मिल गई मंजूरी?

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं.
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US- Iran War News Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है. हालांकि, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. माना जा रहा है कि इस जंग के खात्मे के आसार नजर आने लगे हैं. इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को पांच दिनों के लिए टाल दिया है.
इस बीच जानकारी आई है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने भी अमेरिका से साथ बातचीत की मंजूरी दे दी है. अल अरबिया की एक रिपोर्ट में इजरायली मीडिया का हवाला देते हुए ये दावा किया गया. माना जा रहा है कि ये कदम दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम हो सकते हैं.
खास बात है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है, जब पिछले दिनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दावा किया गया था कि पिछले एक दिन में वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने समझौते के प्रमुख बिंदुओं के रूप में वर्णित बातों को सामने लाया है.
गत सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रविवार को ईरान के साथ बातचीत हुई थी और इसके आगे जारी रहने की संभावना है. ट्रंप के इस बयान के बाद युद्ध को समाप्त करने के लिए जल्द ही एक समझौते पर पहुंचने की संभावना बढ़ गई है.
ट्रंप ने बताया था कि उनके मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद और करीबी सहयोगी जेरेड कुशनर ईरानी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में शामिल थे.
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हालांकि,अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के कुछ देर बाद ही ईरान की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया और ट्रंप के बातचीत वाले दावे का खंडन किया गया. ईरान की फ़ार्स समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संचार नहीं हुआ है, जो राजनयिक संबंधों की स्थिति के बारे में एक विरोधाभासी विवरण प्रस्तुत करता है.
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