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Hindi Newsदुनियाजल्द थम जाएगी मिडिल ईस्ट की जंग! ट्रंप से बात करने को ईरान तैयार; मोजतबा खामेनेई की मिल गई मंजूरी?

जल्द थम जाएगी मिडिल ईस्ट की जंग! ट्रंप से बात करने को ईरान तैयार; मोजतबा खामेनेई की मिल गई मंजूरी?

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:36 PM IST
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जल्द थम जाएगी मिडिल ईस्ट की जंग! ट्रंप से बात करने को ईरान तैयार; मोजतबा खामेनेई की मिल गई मंजूरी?

US- Iran War News Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है. हालांकि, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. माना जा रहा है कि इस जंग के खात्मे के आसार नजर आने लगे हैं. इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को पांच दिनों के लिए टाल दिया है. 

इस बीच जानकारी आई है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने भी अमेरिका से साथ बातचीत की मंजूरी दे दी है. अल अरबिया की एक रिपोर्ट में इजरायली मीडिया का हवाला देते हुए ये दावा किया गया. माना जा रहा है कि ये कदम दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम हो सकते हैं.  

ईरान युद्ध का होगा अंत? 

खास बात है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है, जब पिछले दिनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दावा किया गया था कि पिछले एक दिन में वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने समझौते के प्रमुख बिंदुओं के रूप में वर्णित बातों को सामने लाया है.

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ट्रंप ने क्या कहा? 

गत सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रविवार को ईरान के साथ बातचीत हुई थी और इसके आगे जारी रहने की संभावना है. ट्रंप के इस बयान के बाद युद्ध को समाप्त करने के लिए जल्द ही एक समझौते पर पहुंचने की संभावना बढ़ गई है.

ट्रंप ने बताया था कि उनके मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद और करीबी सहयोगी जेरेड कुशनर ईरानी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में शामिल थे. 

यह भी पढ़ें: मोजतबा खामेनेई नहीं तो कौन; ट्रंप बात किससे कर रहे हैं, क्या इस नेता से बैकडोर चल रही बातचीत?

 

ईरान ने किया ट्रंप के दावे का खंडन 

हालांकि,अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के कुछ देर बाद ही ईरान की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया और ट्रंप के बातचीत वाले दावे का खंडन किया गया. ईरान की फ़ार्स समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संचार नहीं हुआ है, जो राजनयिक संबंधों की स्थिति के बारे में एक विरोधाभासी विवरण प्रस्तुत करता है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका खुद जंग से पीछे हटा? ईरान हमले से 48 घंटे पहले की कॉल डिटेल पता चली, पाकिस्तान एंगल आया सामने

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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