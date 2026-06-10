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DNA: ईरान ने मार गिराया US का अपाचे, लेकिन ट्रंप की सेना ने रच दिया इतिहास; क्या है ड्रोन वाली 'लाइफलाइन'

अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया. हालांकि, इस हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलटों को रेस्क्यू किया गया. सबसे खास बात है कि यह पूरा रेस्क्यू SEA DRONE से किया गया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 10, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:18 PM IST
DNA: ईरान ने मार गिराया US का अपाचे, लेकिन ट्रंप की सेना ने रच दिया इतिहास; क्या है ड्रोन वाली 'लाइफलाइन'

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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