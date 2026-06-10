DNA: ईरान ने मार गिराया US का अपाचे, लेकिन ट्रंप की सेना ने रच दिया इतिहास; क्या है ड्रोन वाली 'लाइफलाइन'

DNA News: 8 जून को अमेरिकी नेवी का एक अपाचे हेलीकॉप्टर होर्मुज के नजदीक गश्त पर था. इस हेलीकॉप्टर का मकसद ईरानी IRGC की स्पीड बोट्स को होर्मुज के बाहर निकलने से रोकना था. अमेरिका का दावा है कि इसी दौरान IRGC ने सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल दागी. मिसाइल लगते ही ये हेलीकॉप्टर समंदर में क्रैश हो गया था.
हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ठीक पहले दोनों पायलट इजेक्ट कर गए थे. यानी पायलट्स हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए थे. हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक ने ये साबित कर दिया था कि समंदर के जिस हिस्से में हेलीकॉप्टर गिरा वहां IRGC की मौजूदगी है. इसी वजह से पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए कोई दूसरा हेलीकॉप्टर या फिर जहाज के जरिए सैनिक भेजना खतरे से खाली नहीं था. इस चुनौती से भरे वक्त में अमेरिकी कमांडरों ने एक रिस्क उठाया.
अमेरिकी नौसेना ने पायलट्स के रेस्क्यू के लिए SEA DRONE यानी समंदर में तैरने वाले ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला लिया. सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इससे पहले कभी समंदर में रेस्क्यू के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया था. फिर भी अमेरिकी कमांडरों ने फैसला लिया. तकरीबन 2 घंटे तक समंदर का फासला तय करता हुआ ड्रोन पायलट्स तक पहुंचा और आखिरकार दोनों पायलट्स को सुरक्षित वापस ले आया. इसी वजह से अमेरिका के इस ड्रोन वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को सैन्य इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जा रहा है. खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इस कामयाब ऑपरेशन की जानकारी मीडिया को दी है.
#DNAमित्रों | ईरान ने अपाचे गिराया...यूएस ने इतिहास रचा..समुद्र की लहरों पर ड्रोन वाली 'लाइफलाइन'
दुनिया के पहले ड्रोन रेस्क्यू ऑपरेशन का सच#DNA #DNAWithRahulSinha #America #Iran #Drone @rahulsinhatv pic.twitter.com/MyQnpxqfAZ
— Zee News (@ZeeNews) June 10, 2026
अब तक ड्रोंस का इस्तेमाल हमला करने और रसद पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन ये दुनिया के इतिहास में पहली बार था जब युद्ध के दौरान सैनिक का ड्रोन के जरिए रेस्क्यू किया गया. युद्ध में रणनीति और हथियारों के इसी क्रमित विकास यानी इवोल्यूशन को प्राचीन भारत के विद्वान आचार्य चाणक्य ने भी महत्वपूर्ण बताया था.
अमेरिकी नेवी ने हमला करने वाले ड्रोन को रेस्क्यू करने वाले ड्रोन में तब्दील किया और अपने दोनों पायलट्स को बचा लिया. अब हम आपको इसी ड्रोन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में किया है. ये SEA DRONE डीजल से चलता है और इसकी रेंज तकरीबन 2 हजार किलोमीटर है. एक ड्रोन को तकरीबन साढ़े चार सौ किलोग्राम वजनी हथियार से लैस किया जा सकता है.
ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है और इसे सैटेलाइट से गाइड किया जाता है. यानी सैटेलाइट के जरिए ये ड्रोन अपनी दिशा और गति तय करता है. आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कोरसेयर नाम के इस ड्रोन के डिजाइन से लेकर पूरा निर्माण सिर्फ एक साल के अंदर पूरा किया गया है. अमेरिकी नेवी के लिए समंदर में ये ड्रोन अब तक एक लाख 85 हजार 200 किलोमीटर का फासला तय कर चुका है. यानी ये अमेरिकी नेवी का ट्रायड एंड टेस्टिड ड्रोन बन चुका है.
कोरसेयर नाम के इस ड्रोन की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का चौबीस घंटे में दो बार भारतीयों से आमना-सामना हो चुका है. 9 जून को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीयों से जुड़े H-1B वीजा को लेकर ट्रंप सरकार के फैसले को पलट दिया था. आज जिस कोरसेयर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, वो भी एक भारतीय दिमाग की इजाद है. इन भारतीय का नाम है विभव आल्तेकर.
विभव आल्तेकर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं. विभव के परिवार का संबंध महाराष्ट्र से है. अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वर्ष 2022 में विभव ने सैरोनिक टेक्नॉलॉजी नाम के एक स्टार्ट अप की शुरुआत की थी. विभव के इस स्टार्ट अप से अमेरिकी स्पेशल फोर्स के पूर्व अफसर भी जुड़े थे. इस पार्टनरशिप की वजह से ही कोरसेयर ड्रोन अस्तित्व में आया और अमेरिकी नेवी ने इस ड्रोन के लिए 3800 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था जिसे विभव की कंपनी ने समय से पहले पूरा करके दिया .
अब ट्रंप मानें या ना मानें ये भारतीय ही थे जिन्होंने अमेरिका की सिलिकॉन नेवी को शिखर तक पहुंचाया. आज भी अमेरिकी नेवी को अचूक हथियार सप्लाई करने में भारतीय शामिल हैं. मिडिल ईस्ट के नजदीक अमेरिका के समुद्री ड्रोंस ने एक और तथ्य को साबित कर दिया है. ये तथ्य है कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के सैन्य समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है. अब अमेरिका लंबे वक्त तक मिडिल ईस्ट में भारी सैन्य तैनाती के लिए तैयार हो चुका है. पहले अमेरिका सीमित मौजूदगी रखता था और युद्धकाल में भारी फौज भेजता था, लेकिन ड्रोंस का बेड़ा मौजूद होने का मतलब यही है कि अमेरिकी नौसैनिक तैनाती पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है.