DNA: ईरान ने मार गिराया US का अपाचे, लेकिन ट्रंप की सेना ने रच दिया इतिहास; क्या है ड्रोन वाली 'लाइफलाइन'

अब ट्रंप मानें या ना मानें ये भारतीय ही थे जिन्होंने अमेरिका की सिलिकॉन नेवी को शिखर तक पहुंचाया. आज भी अमेरिकी नेवी को अचूक हथियार सप्लाई करने में भारतीय शामिल हैं. मिडिल ईस्ट के नजदीक अमेरिका के समुद्री ड्रोंस ने एक और तथ्य को साबित कर दिया है. ये तथ्य है कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के सैन्य समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है. अब अमेरिका लंबे वक्त तक मिडिल ईस्ट में भारी सैन्य तैनाती के लिए तैयार हो चुका है. पहले अमेरिका सीमित मौजूदगी रखता था और युद्धकाल में भारी फौज भेजता था, लेकिन ड्रोंस का बेड़ा मौजूद होने का मतलब यही है कि अमेरिकी नौसैनिक तैनाती पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है.