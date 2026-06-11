Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /आर-पार की जंग! अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी- आज रात ईरान के मुख्य ठिकानों को मिटा देगा US

आर-पार की जंग! अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी- आज रात ईरान के मुख्य ठिकानों को मिटा देगा US

US-Iran War: अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह अमेरिका का कंट्रोल है. उन्होंने कहा कि 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत ईरान की नाक के नीचे से आधी रात को 10 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल निकाला गया. उन्होंने अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के पायलटों के सुरक्षित होने की भी पुष्टि की.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 11, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:52 AM IST
आर-पार की जंग! अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी- आज रात ईरान के मुख्य ठिकानों को मिटा देगा US
Image Credit: US-Iran War

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज रात महाहमला! US के रक्षा मंत्री की खुली चेतावनी- ईरान के मुख्य ठिकाने होंगे तबाह
US-Iran War1 min ago
2
Solar storm1 min ago
3
Tanu Weds Manu 311 min ago
4
Delhi Metro Vacancy11 min ago
5
OpenClaw19 min ago