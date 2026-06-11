/आर-पार की जंग! अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी- आज रात ईरान के मुख्य ठिकानों को मिटा देगा US

Pete Hegseth: अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के बीच वाशिंगटन ने तेहरान को रणनीतिक रूप से बैकफुट पर धकेलने का बड़ा दावा किया है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने खुलेआम एलान किया है कि दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) पर अब पूरी तरह अमेरिका का कंट्रोल है. फ्लोरिडा के टाम्पा में स्थित अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए हेगसेथ ने साफ किया कि ईरान लाख विरोध करता रह गया, लेकिन अमेरिकी सेना ने उसकी नाक के नीचे से कमर्शियल जहाजों और तेल की सप्लाई को रुकने नहीं दिया.
रक्षा मंत्री ने उस सीक्रेट मिशन की कड़ियों को जोड़ा जिसका जिक्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था. हेगसेथ ने बताया कि जिस 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को बंद मान लिया गया था, वह दरअसल एक सोची-समझी रणनीति के तहत बेहद खामोशी से काम कर रहा था.
हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड को अच्छे से पता है कि 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' कभी नहीं रुका. यह बस कुछ वक्त के लिए 'अंडरग्राउंड' (गुप्त) हो गया था. हम आधी रात के अंधेरे में अमेरिकी सुरक्षा के घेरे में कमर्शियल जहाजों को वहां से सुरक्षित निकाल रहे हैं. उन्होंने आगे दावा किया कि अमेरिका की इसी कूटनीति के चलते इस प्रतिबंधित रास्ते से 100 मिलियन (10 करोड़) बैरल से ज्यादा कच्चा तेल वैश्विक बाजार तक पहुंच चुका है. हेगसेथ ने तंज कसते हुए कहा कि ईरान इस सप्लाई को न तो देख सकता है और न ही इसे रोकने की उसमें ताकत है.
ईरान की घेराबंदी का दावा करते हुए अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने बताया कि यूएस नेवी ने इस जलमार्ग पर ऐसी अभेद्य नाकेबंदी की है जिसे तोड़ना नामुमकिन है. रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि हमारी नाकेबंदी पूरी तरह अभेद्य है. कल ही हमारी सेना ने ईरान के एक और टैंकर को निकलने की कोशिश करते हुए दबोचा है. अब तक हमारी इस सख्त घेराबंदी ने ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने की कोशिश कर रहे लगभग 140 जहाजों को रोक दिया है. अब जब हम वहां से अपने पार्टनर्स का तेल आसानी से ला-ले जा रहे हैं और ईरान के जहाजों को ठप कर दिया है, तो साफ है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कौन कंट्रोल करता है? राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा था- यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही इसे कंट्रोल करता है.
प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रक्षा मंत्री ने ईरान द्वारा निशाना बनाए गए अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर (Apache Helicopter) की घटना पर भी बात की. उन्होंने देश को आश्वस्त करते हुए कहा कि दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित और ठीक-ठाक स्थिति में हैं. मुश्किल हालातों में पायलटों के शौर्य की तारीफ करते हुए हेगसेथ ने कहा कि अपाचे पायलटों ने जिस तरह उस बेहद तनावपूर्ण माहौल में स्थिति को संभाला, वह कमाल का था. यह हमारे कुशल अमेरिकी सैनिकों का शानदार काम है. ईरान को असल में यह समझ ही नहीं आ रहा कि अमेरिकी जहाजों का पता कैसे लगाया जाए. हमारे सैनिकों का हौसला बुलंद है और वे अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए मुस्तैद हैं.