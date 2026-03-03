हम हमेशा जंग लड़ सकते हैं... मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ट्रंप बोले- US के पास ‘अनलिमिटेड’ हथियार

US Iran Israel War: अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर आग के गोले बरसा रहे हैं. इस जंग में हजारों लोगों की जान जा चुकी है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास अनलिमिटेड हथियार है जिससे हमेशा युद्ध लड़े जा सकते हैं. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि सहयोगी देशों में और भी एडवांस्ड हथियार स्टोर किए गए हैं.

हथियारों की अनलिमिटेड सप्लाई

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि अमेरिका के पास मीडियम और अपर-मीडियम ग्रेड हथियारों का स्टॉक पहले से कहीं अधिक है. उन्होंने दावा किया कि जैसा कि मुझे बताया गया है, हमारे पास इन हथियारों की लगभग अनलिमिटेड सप्लाई है.

अमेरिका ने जारी की चेतावनी

अमेरिकी-इजरायली हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया है. खाड़ी देशों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं. इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को 15 देशों से तुरंत निकल जाने की सलाह दी है. यह एडवाइजरी बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजरायल, वेस्ट बैंक और गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन पर लागू है.

ईरान के विदेश मंत्री ने किया दावा

ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने दावा किया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने स्वीकार किया है कि मौजूदा युद्ध इजरायल की पहल पर शुरू हुआ. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में अराघची ने लिखा कि मिस्टर रूबियो ने वह माना जो हम सब जानते थे. उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी और ईरानी खून-खराबे की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने इस संघर्ष को बढ़ावा दिया.

