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ईरान संग युद्ध के बीच ट्रंप ने पहली बार की खामेनेई की 'तारीफ', तेहरान के साथ डील पर अब नया दावा

ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की तारीफ की है. उन्होंने यहां तक दावा किया है कि ईरान का नया नेतृत्व अधिक समझदार और बहुत होशियार है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 07, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:32 PM IST
ईरान संग युद्ध के बीच ट्रंप ने पहली बार की खामेनेई की 'तारीफ', तेहरान के साथ डील पर अब नया दावा
Image Credit: डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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