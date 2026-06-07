ईरान संग युद्ध के बीच ट्रंप ने पहली बार की खामेनेई की 'तारीफ', तेहरान के साथ डील पर अब नया दावा

Donald Trump: पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने दुनिया भर के देशों पर बुरा प्रभाव डाला है. अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीजफायर के बावजूद, दोनों देशों में तनाव चरम पर हैं. हैरान करने वाली बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय में कई दावे ईरान को लेकर करते आए हैं, लेकिन तेहरान की ओर से उन सभी का खंडन किया गया है.
दरअसल, हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा करते हुए कहा था कि ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत जारी है; हालांकि, तेहरान ने इसको नकार दिया था. इन सबके बीच एक हैरान करने वाला घटनाक्रम सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की तारीफ की है. एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको बताते हैं...
अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक साक्षात्कार के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की तारीफों के पुल बांधे हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ईरान का नया शासन समझदार है. ट्रंप ने मोजतबा खामेनेई की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि ईरानी नेता काफी बुरी तरह घायल हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका के साथ बातचीत पर ध्यान दे रहे हैं.
वहीं, जब ट्रंप ने पूछा गया कि क्या आप किसी डील के तहत ईरान की कोई संपत्ति अनफ्रीज करेंगे या कोई प्रतिबंध पहले ही हटा लेंगे? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि नहीं, यह बाद में होगा. अगर वे ठीक से पेश आते हैं, तो हम बातचीत शुरू करेंगे. उन्होंने कहा कि मुझे ईरान का नया नेतृत्व अधिक समझदार और बहुत होशियार लगता है.
गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब यह पूछा गया कि ईरान के कौन-कौन से नेता हैं, जिन्हें वह समझदार मानते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह नामों के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन लोग जानते हैं वे नेता कौन हैं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए, वे उनका सम्मान करते हैं. ईरान के साथ बातचीत के मसले पर ट्रंप की ओर से कहा गया कि तेहरान ने मान लिया है कि वह परमाणु हथियार नहीं रखेगा.