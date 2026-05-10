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Hindi Newsदुनिया‘तेहरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा’, US-Iran जंग के बीच पुतिन के बयान ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन

‘तेहरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा’, US-Iran जंग के बीच पुतिन के बयान ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि यह एक 'बेहद मुश्किल संघर्ष' है. इस संघर्ष के बीच अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 10, 2026, 06:04 AM IST
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US-Iran जंग के बीच पुतिन के बयान ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन (AI-Image)
US-Iran जंग के बीच पुतिन के बयान ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन (AI-Image)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस पूरे टकराव को 'बेहद मुश्किल संघर्ष' बताया और कहा कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है. मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस के संबंध ईरान और खाड़ी देशों दोनों के साथ अच्छे हैं. ऐसे में मौजूदा हालात रूस के लिए भी संवेदनशील बन जाते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह संकट जल्द खत्म होगा, क्योंकि लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने में किसी का फायदा नहीं है.

पुतिन ने कहा कि रूस लगातार दोनों पक्षों के संपर्क में है और समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है. उनके मुताबिक, बातचीत और समझौते की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है. ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बोलते हुए पुतिन ने 2015 के परमाणु समझौते का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस समय रूस ने अहम भूमिका निभाई थी और ईरान ने रूस पर भरोसा भी जताया था. पुतिन ने बताया कि रूस ने ईरान के बुशेहर परमाणु संयंत्र का निर्माण पूरा किया है और उसका पूरा फोकस केवल शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा पर है.

ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, इस बात का कोई सबूत नहींः पुतिन

पुतिन ने साफ कहा कि रूस को कभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे लगे कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है. पुतिन के मुताबिक, अगर सभी देश सहमत हों तो ईरान का परमाणु सामग्री कार्यक्रम पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय निगरानी में चलाया जा सकता है. रूसी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि पहले भी रूस ने सुझाव दिया था कि ईरान के यूरेनियम को संयुक्त परियोजनाओं के जरिए प्रोसेस किया जाए और इस पूरी प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी हो. उनका कहना था कि रूस का यह प्रस्ताव आज भी कायम है.

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परमाणु कार्यक्रम बना ईरान-अमेरिका विवाद की वजह

पुतिन ने दोहराया कि रूस केवल इतना चाहता है कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े. अगर बाकी देशों को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है, तो यह उनका फैसला होगा. दरअसल, ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है. अमेरिका चाहता है कि तेहरान यूरेनियम संवर्धन पर सख्त सीमाएं स्वीकार करे, जबकि ईरान का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने का पूरा अधिकार है.

यह भी पढ़ेंः  थम जाएगा मिडिल ईस्ट का शोर! फिर होगी इजरायल-लेबनान में बातचीत,क्या चाहता है अमेरिका?

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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