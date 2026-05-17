मस्जिदों में मिल रही हथियार चलाने की ट्रेनिंग, 3 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन, US के खिलाफ किस प्लानिंग में जुटा ईरान?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है. भले ही दोनों देशों के बीच अस्थायी सीजफायर लागू हो, लेकिन दोनों देश जंग को लेकर अलर्ट हैं. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. तेहरान अपने देश के नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है. इससे पहले आईआरजीसी ने सेना में शामिल होने की उम्र सीमा को घटा कर 12 साल कर दिया था.

दरअसल, ईरानी सरकारी मीडिया ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देश भर की मस्जिदों में पुरुष, महिलाएं और युवा हल्के हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं. इस वीडियो ने दुनिया को हैरान में डाल दिया है. हालांकि, ईरानी मीडिया ने इस कदम को देश की रक्षा के लिए जनता की तैयारियों का हिस्सा करार दिया है. दावा किया जा रहा है कि ईरान में हथियार चलाने की ट्रेनिंग पाने के लिए कम से कम 31 मिलियन अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है.

ईरान ने बताया खास ऑपरेशन

ईरानी की सरकारी मीडिया ने बताया कि इस रक्षात्मक एक्टिविटी को सीधे-सीधे तौर पर जान फिदा बराए ईरान ऑपरेशन करार दिया है. बताया गया कि अभियान का उद्देश्य अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे मौजूदा संघर्ष के जवाब में देश के नागरिकों को इस्लामी गणराज्य के समर्थम में एकजुटता हासिल करना है. इस कदम को तेहरान के लोगों की ओर से काफी पसंद किया जा रहा है कि और बड़ी संख्या में ईरानी नागरिक में इसमें अपना पंजीकरण करा रहे हैं. ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अभी तक इसमें कम से कम 31 मिलियन लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है.

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मस्जिद बनी ट्रेनिंग सेंटर

ईरानी मीडिया की खबरों के अनुसार, तेहरान की सरकार ने मस्जिदों को ट्रेनिंग केंद्रों में तब्दील कर दिया है. यहां पर देश की सार्वजनिक तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से अहवाज, करमान, बीजार, शिराज और जाहेदान जैसे शहरों की मस्जिदों में पुरुषों, महिलाओं और युवाओं को एकत्र किया जा रहा है. जहां पर विशेष अभियान के तहत हल्के हथियारों को चलाने, उन्हें खोलने और जोड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है.

हाल में ही सामने आए टेलिवीजन फुटेज में कहा गया कि मस्जिदों में चलाए जा रहे ट्रेनिंग सत्रों में परिवार, युवा, पुरुष और महिलाओं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. मस्जिदों के भीतर चल रहे इन आयोजनों में लोगों को आत्मरक्षा के कौशल, हथियार की समझ और सामूहिक अभ्यास कराया जा रहा है.

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