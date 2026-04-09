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Hindi Newsदुनियासीजफायर के बाद भी तनाव कम नहीं, पाक में होने वाली महाबैठक पर भी मंडरा रहा खतरा! ईरान-यूएस के बीच कहां फंसा पेच

सीजफायर के बाद भी तनाव कम नहीं, पाक में होने वाली 'महाबैठक' पर भी मंडरा रहा खतरा! ईरान-यूएस के बीच कहां फंसा पेच

ईरान और अमेरिका के बीच दो हफ्ते का सीजफायर पर बात बनी है. भले ही दोनों देशों ने संघर्षविराम पर सहमति व्यक्त की हो, लेकिन जो बयान ईरान और अमेरिका की ओर से आ रहे हैं वह आपस में ही विरोधाभास दिख रहे हैं. इधर पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका को लेकर होने वाली बैठक को लेकर तैयारियां चल रही हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:11 PM IST
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सीजफायर के बाद भी तनाव कम नहीं, पाक में होने वाली 'महाबैठक' पर भी मंडरा रहा खतरा! ईरान-यूएस के बीच कहां फंसा पेच

US Iran War Ceasefire: अमेरिका और  ईरान के बीच जारी संघर्ष पर दो हफ्तों के लिए विराम लग गया है. संघर्ष विराम पर अमेरिका और ईरान अलग-अलग दावे कर रहे हैं. इस फैसले के बाद उम्मीद थी कम से कम दो हफ्ते के लिए ही सही, लेकिन इस क्षेत्र में शांति आएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है. 

दरअसल, ईरान होर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में है. इधर इजरायल की ओर से लेबनान पर कहर बरपया जा रहा है. इन सबके बीच अमेरिका और तेहरान के अधिकारी पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचने शुरू हो गए हैं. आइए आपको बताते हैं कि अब इस सीजफायर के बाद मिडिल ईस्ट में हालात कैसे हैं?

ईरान की स्थिति बनी मजबूत 

जानकार मानते हैं चाहें, जिस शर्त पर भी दो हफ्ते का ये अस्थायी सीजफायर हुआ हो, लेकिन वास्तव में ईरान एक मजबूत स्थिति में उभरा है. जंग की शुरुआत में माना गया है कि अमेरिका ईरान पर भारी पड़ेगा, लेकिन हुआ इसके उलट. सीजफायर के बाद चीन और पाकिस्तान की सक्रियता देखकर दुनिया हैरान हुई है. 

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सीजफायर में दिखा विरोधाभास 

पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर कुछ पल के लिए ताला भले लग गया हो, लेकिन सीजफायर को लेकर दोनों देशों की ओर से दिए जा रहे बयान एकदम विरोधाभासी प्रतीत हो रहे हैं. अमेरिका और ईरान दोनों की ओर से सीजफायर के बाद से अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. जहां एक ओर अमेरिका का कहना है कि यह केवल दो हफ्ते का युद्धविराम है, जिससे तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दे. 

इधर ईरान का कहना है कि अमेरिका सभी प्रकार के प्रतिबंध हटाने, पश्चिम एशिया छोड़ने और युद्ध के हर्जाने को भरने के लिए राजी है. ऐसे में इन बयानों से यह समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही कह रहा और कौन झूठ कह रहा. 

पाकिस्तान पर क्या भरोसा नहीं कर पा रहा ईरान 

अमेरिका और ईरान को लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ी बैठक की तैयारी चल रही है. अमेरिका और ईरान के अधिकारी यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं. इन सबके बीच कुछ ऐसा हुआ है, जिससे शांतिवार्ता होने से पहले ही सवाल खड़े होने लगे है. 

पाकिस्तान में ईरान के राजदूत अमीरी मोगदम ने एक एक्स पोस्ट डिलीट किया है. दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस पोस्ट में लिखा था कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल स्थायी शांति को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान पहुंचने वाला है. हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दिया, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं. 

(यह भी पढ़ें: 10 मिनट में 100 मिसाइलें... सीजफायर की आड़ में शहबाज ने दिया धोखा, लेबनान पर बमबारी क्यों नहीं रोक रहा इजरायल?)

इजरायल मानने को तैयार नहीं 

अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर के फैसले का इजरायल ने स्वागत भले किया, लेकिन उसका कहना है कि इस युद्धविराम का हिस्सा लेबनान नहीं है. सीजफायर होने के 10 मिनट बाद से ही इजरायल ने लेबनान की ओर मिसाइलें दागनी शुरू कर दीं. इजरायली हमले में लेबनान में कम से कम 254 लोगों की मौत हुई है. 

ईरान और अमेरिका के बीच क्यों फंसा पेच 

ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीजफायर पर यकीन कर पाना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोनों देश अपने-अपने अनुरूप दावे कर रहे हैं. अमेरिका का कहना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए रेडी है, लेकिन तेहरान ने दावा किया कि अमेरिका ने उसकी 10 सूत्रीय मांगों को मान लिया. जहां एक ओर अमेरिका ने कहा कि वह ईरान के साथ मिलकर परमाणु संवर्धन को समाप्त करेगा, लेकिन ईरान की ओर से यह इनकार किया गया है. ऐसे में परमाणु संवर्धन और होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच पेच फंसता नजर आ रहा है.

(यह भी पढ़ें: ट्रंप ने ईरान की 10 मांगों को ‘कूड़ेदान’ में फेंक दिया, व्हाइट हाउस बयान से मची हलचल)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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