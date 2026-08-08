Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /तो अब युद्ध से बाहर निकलना चाहता है अमेरिका? Iran War बना ट्रंप के गले की फांस! न निगल पा रहे न उगला जा रहा

तो अब युद्ध से बाहर निकलना चाहता है अमेरिका? Iran War बना ट्रंप के गले की फांस! न निगल पा रहे न उगला जा रहा

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका में हथियारों के घटते स्टॉक और मिडटर्म चुनावों को लेकर राजनीति गर्म है. क्या डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकने की कोशिश में हैं या यह किसी बड़े सैन्य कदम से पहले की शांति है? जानिए इनसाइड एनालिसिस...

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 08, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:45 PM IST
तो अब युद्ध से बाहर निकलना चाहता है अमेरिका? Iran War बना ट्रंप के गले की फांस! न निगल पा रहे न उगला जा रहा
Image Credit: AI Generated Photo (ट्रंप के लिए Iran War बना &#039;सांप-छछूंदर&#039; जैसी स्थित)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डिग्री हाथ में, नौकरी का ठिकाना नहीं! प्रयागराज में राहुल का 'दर्द-डेटा-दौलत' वार
2
3
4
5