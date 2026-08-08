/तो अब युद्ध से बाहर निकलना चाहता है अमेरिका? Iran War बना ट्रंप के गले की फांस! न निगल पा रहे न उगला जा रहा

'न ख़ुदा ही मिला न विसाल-ए-सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए. रहे दिल में हमारे ये रंज-ओ-अलम, न इधर के हुए न उधर के हुए'
ये शेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इस समय बिलकुल फिट बैठ रहा है. 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब एक बेहद जटिल मोड़ पर पहुंच गया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह स्थिति 'न उगलते बन रही है और न निगलते' जैसी हो गई है. 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के बाद शुरू हुआ . अब अमेरिकी सेना हवाई हमलों के जरिए ईरान को झुकाने में नाकाम रही है, और अब पेंटागन के रणनीतिकार अमेरिकी सेना को इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने (Off-ramp) के रास्ते तलाश रहे हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है, जहां सैन्य ताकत के बावजूद अमेरिका के लिए इससे बाहर निकलना आसान नहीं रह गया है. करीब छह महीने से जारी इस संघर्ष ने वॉशिंगटन के सामने एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है, जिसमें युद्ध को लंबा खींचना भी भारी पड़ रहा है और अचानक पीछे हटना भी आसान विकल्प नहीं है. अमेरिकी हवाई हमलों के बावजूद ईरान निर्णायक रूप से झुकता नजर नहीं आ रहा. यही वजह है कि अब अमेरिकी रणनीतिकार सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए किसी ऐसे रास्ते की तलाश में हैं, जिससे अमेरिका बिना बड़े जमीनी युद्ध में उतरे इस संकट से निकल सके.
21 मार्च: ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दे, वरना उसे अपने पावर प्लांट पर अमेरिकी हमलों का सामना करना पड़ेगा. इसके बाद ट्रंप ने अगले दिन अपने बयान से यूटर्न लेते हुए इसकी समयसीमा पहले 5 दिन और बाद में एक सप्ताह तक बढ़ा दी
1 अप्रैल: ट्रंप ने कहा कि ईरान नहीं माना तो उसे ‘स्टोन एज’ में पहुंचा देंगे. लेकिन हमला नहीं हुआ.
7 अप्रैल: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि ‘आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है.’ सभी को लग रहा था कि अमेरिका कहीं परमाणु हमला न कर दें. अगले ही दिन पाकिस्तान की मध्यस्थता से अस्थायी युद्धविराम हो गया.
4 मई: ट्रंप ने होर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए ऑपरेशन ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ का ऐलान किया, लेकिन दो दिन बाद इसे भी रोक दिया.
11 जून: ईरान के तेल ठिकानों और खर्ग द्वीप पर हमला करने की धमकी देने के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने बातचीत का हवाला देकर रुख बदल लिया.
2 अगस्तः अब 2 अगस्त को भी उन्होंने एक और संभावित हमला टालने का ऐलान कर दिया.
इस पूरे संकट में सबसे अहम भूमिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की हो गई है. दुनिया के लिए यह समुद्री रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले तेल और गैस के बड़े हिस्से की आवाजाही इसी रास्ते से होती है. ऐसे में ओमान की मध्यस्थता में चल रही बातचीत को युद्ध से बाहर निकलने की सबसे बड़ी कड़ी माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि ईरान और ओमान के बीच जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए इनबाउंड और आउटबाउंड समुद्री लेन के नए को-ऑर्डिनेट्स को लेकर सहमति बनी है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी संकेत दे चुके हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है. लेकिन असली अड़चन ईरान के रुख को लेकर है. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि होर्मुज को पूरी तरह खोलने का फैसला तभी होगा, जब अमेरिका उसकी प्रमुख मांगों को स्वीकार करे. इनमें अमेरिकी नाकेबंदी हटाना और प्रतिबंधों में राहत जैसे मुद्दे शामिल हैं. यानी युद्धविराम की राह खुली जरूर है, लेकिन उसकी चाबी अभी भी कई शर्तों के बीच फंसी हुई है.
अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हवाई हमलों से ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है. ईरान की भौगोलिक स्थिति किसी भी बड़े सैन्य अभियान को बेहद कठिन बना देती है. देश का बड़ा हिस्सा पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में है. कई अहम सैन्य और परमाणु ठिकाने जमीन के काफी भीतर बनाए गए हैं. ऐसे ठिकानों पर सामान्य हवाई हमले सीमित असर ही डाल सकते हैं. इसके अलावा ईरान की सैन्य संरचना भी अमेरिकी रणनीतिकारों के लिए चुनौती है. ईरान के अलग-अलग क्षेत्रों में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्वतंत्र सैन्य इकाइयां तैनात हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करने की क्षमता हासिल है. यही कारण है कि अगर अमेरिका ने जमीनी सैनिकों को ईरान में उतारने का फैसला किया तो मामला बेहद खतरनाक हो सकता है.
अमेरिकी नेतृत्व के सामने सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं है. इसके साथ घरेलू राजनीति भी जुड़ी हुई है. ट्रंप लंबे समय से अमेरिकी सैनिकों को दूसरे देशों के लंबे और महंगे युद्धों में उलझाने के खिलाफ रहे हैं. ऐसे में ईरान में हजारों अमेरिकी सैनिकों को उतारना उनके लिए राजनीतिक रूप से भी बड़ा जोखिम होगा. ईरान में जमीनी युद्ध शुरू होने का मतलब सिर्फ शुरुआती सैन्य कार्रवाई नहीं होगा. पहाड़ी इलाकों, स्थानीय प्रतिरोध, गुरिल्ला हमलों और लंबे समय तक चलने वाले सैन्य अभियान का खतरा पैदा हो सकता है. अमेरिका पहले ही वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे युद्धों की भारी कीमत चुका चुका है. इसलिए वॉशिंगटन शायद ही ईरान में वैसी ही स्थिति दोहराना चाहेगा.
ईरान ने सैन्य मोर्चे के साथ-साथ आर्थिक दबाव को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया है. तेहरान की ओर से खाड़ी देशों को चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका उसके ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाता है तो जवाब में क्षेत्र के तेल संयंत्रों, रिफाइनरियों, पाइपलाइनों और बिजली ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है. इस तरह का कदम सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा. इसका सीधा असर पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ेगा. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी बड़े व्यवधान से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं. लाल सागर में हूती हमलों और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के साथ यह संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और गंभीर हो सकता है.
अगर खाड़ी क्षेत्र से तेल की सप्लाई लंबे समय तक बाधित होती है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल-डीजल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा. ऊर्जा महंगी होने पर परिवहन, उत्पादन और बिजली की लागत बढ़ सकती है. इसका दबाव दुनिया भर में महंगाई पर पड़ सकता है. कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह स्थिति और मुश्किल पैदा कर सकती है. यही वजह है कि अमेरिका पर युद्ध को जल्द से जल्द किसी समझौते की दिशा में ले जाने का दबाव केवल सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक भी है.
इसी बीच मिडिल ईस्ट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक नया समीकरण भी उभरता दिखाई दे रहा है. सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच मक्का में हुए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है. समझौते की मूल भावना यह है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. इस घटनाक्रम को अमेरिका के लिए भी एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. लंबे समय से खाड़ी देशों की सुरक्षा में अमेरिका की केंद्रीय भूमिका रही है, लेकिन लगातार बदलते क्षेत्रीय हालात के बीच सऊदी अरब जैसे देश अपने सुरक्षा विकल्पों को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ईरान समर्थित मिलिशिया और क्षेत्रीय संघर्षों ने भी खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया है.
मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान दोनों एक अजीब रणनीतिक स्थिति में फंस चुके हैं. अमेरिका के पास ईरान पर भारी सैन्य दबाव बनाने की क्षमता है, लेकिन उसे पूरी तरह आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना आसान नहीं है. दूसरी तरफ ईरान के पास अमेरिका को सैन्य रूप से हराने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह युद्ध की कीमत इतनी बढ़ा सकता है कि वॉशिंगटन के लिए इसे लंबे समय तक जारी रखना मुश्किल हो जाए. यही स्थिति दोनों देशों को बातचीत की मेज की ओर धकेल सकती है. कुल मिलाकर अगर अमेरिका को अब ईरान की गलियों से बाहर निकलने के लिए अगर ईरान की शर्तें माननी पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप के लि ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठेंगी. 'बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले'.