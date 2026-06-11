/DNA: ट्रंप की खार्ग को कब्जे में लेने की धमकी से लेकर US में बढ़ती महंगाई का पूरा विश्लेषण

Middle East War: ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप की सेना समंदर में उकसावे वाली कार्रवाई कर रही है. जिसका शिकार भारतीय नाविक बने. दूसरी तरफ़ ट्रंप युद्ध की सनक में पूरी दुनिया को आर्थिक बर्बादी की तरफ़ ले जा रहे हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति पहले धमकी देते हैं और उसके बाद अपने सैनिकों से हमला कराते हैं. ट्रंप ने आज फिर से ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि वो ईरान की हालत वेनेजुएला जैसी कर देंगे. इस धमकी को डिकोड करने से पहले कल हुए हमले के बारे में जानिए.
अमेरिका ने बीती रात एक बार फिर ईरान के कई शहरों पर एक साथ हमले किए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले में 49 टॉमहॉक मिसाइल और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया. अमेरिका ने पश्चिमी तेहरान, केश्म आइलैंड, बंदर अब्बास, सीरिक और मीनाब समेत ईरान के कई इलाक़ों में बमबारी की.
अमेरिकी सेना के मुताबिक़ इन हमलों के ज़रिए ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, सैन्य रडार स्टेशन, हथियार डिपो और कमांड सेंटर को तबाह किया गया. अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया. ईरान ने अमेरिकी सेना के हमले का जवाब देते हुए कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद 18 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना साधने का दावा किया.
मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के अलावा ईरान ने दुनिया के ख़िलाफ़ अपने ब्लैकमेलिंग वाले हथियार का भी इस्तेमाल किया. यानी ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट को तेल टैंकर और व्यावसायिक जहाज़ों के लिए एक बार फिर पूरी तरह बंद करने का एलान किया. साथ ही चेतावनी दी कि इस रास्ते से गुज़रने वाले जहाज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि अमेरिका का दावा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट बंद नहीं हुआ है.
#DNAमित्रों | जब तक व्हाइट हाउस में ट्रंप, तब तक जंग!...ट्रंप आज रात ईरान पर बड़ा हमला करेंगे?
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— Zee News (@ZeeNews) June 11, 2026
ईरान पर हमलों की चेतावनी ट्रंप ने पहले ही दे दी थी. ट्रंप ने हमलों से कुछ घंटे पहले कहा था कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो ईरान पर भारी बमबारी होगी. यानी ट्रंप धमकी देकर, ईरान को डरा कर ज़बरदस्ती शांति समझौता करना चाहते हैं. रणनीतिक भाषा में इसे ‘कोअर्सिव डिप्लोमेसी’ कहा जाता है.
इसकी तुलना वियतनाम युद्ध से की जा रही है. उस समय भी अमेरिका ने इसी तरह हमले का इस्तेमाल करके वियतनाम को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश की थी. इस तरह के शांति समझौते का क्या भविष्य होगा, इसका आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं. लेकिन इसके बावजूद अमेरिका बमबारी से ही बातचीत करना चाहता है.
अमेरिका के रक्षा मंत्री बमबारी करके ईरान को झुकाना चाहते हैं. लेकिन उन्हें अफ़ग़ानिस्तान में वर्षों तक चली लड़ाई और रूस-यूक्रेन के बीच 4 साल से चल रहे युद्ध से कुछ सबक़ लेना चाहिए. ये युद्ध बताते हैं कि सैन्य ताकत से किसी देश पर दबाव तो बनाया जा सकता है लेकिन इससे स्थायी समाधान नहीं हो सकता है. ऐसे समझौते का वही हाल होगा जो युद्धविराम का हो रहा है.
आधिकारिक तौर पर मिडिल ईस्ट में युद्धविराम है लेकिन इसके बावजूद अमेरिका, ईरान पर हमले कर रहा है. इज़रायल, लेबनान पर बमबारी कर रहा है. ईरान, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है. शायद ऐसे युद्धविराम के बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना होगा. इस बीच ट्रंप ने आज रात फिर ईरान पर हमले की धमकी दी है.
ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिका आज रात ईरान पर ज़बरदस्त हमला करेगा. ट्रंप ने इसके आगे का भी अपना प्लान बताया है. उनके मुताबिक़, आने वाले समय में अमेरिका खर्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्ज़ा कर लेगा. साथ ही वेनेज़ुएला की तरह ईरान के तेल और गैस मार्केट को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेगा.
ट्रंप ने यहां ईरान की तुलना वेनेज़ुएला से की है. इस साल की शुरुआत में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व के ज़रिए ट्रंप ने वेनेज़ुएला की सत्ता बदल दी. अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने एक घंटे से भी कम समय में वेनेज़ुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके बेडरूम से उठा लिया. होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के बाद पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन से ट्रंप और भी उत्साहित हो गए हैं. ट्रंप सोच रहे हैं कि मादुरो की तरह वो मोजतबा खामेनेई को भी अपनी गिरफ़्त में ले लेंगे.
मिडिल ईस्ट का ये युद्ध मुख्य रूप से तीन देशों की लड़ाई है. लेकिन इसमें पूरी दुनिया पिस रही है. जैसे ही युद्ध भड़कने की ख़बर आती है, वैसे ही तेल महंगा होता है. इसका असर शेयर बाज़ार से लेकर आपके घरेलू बजट तक पड़ता है. लेकिन 100 दिन बीत जाने के बाद भी युद्ध से पीछे हटने के लिए न तो अमेरिका-इज़रायल तैयार है, न ही ईरान. ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक़ इस युद्ध से दुनिया को 2.2 ट्रिलियन डॉलर के नुक़सान की आशंका है. अगर ये युद्ध फिर से शुरू होता है तो नुक़सान बढ़कर साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा. UNDP के मुताबिक़ दुनिया भर के 3 करोड़ 20 लाख लोग ग़रीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे.
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार होर्मुज़ बंद होने के कारण फर्टिलाइज़र की क़िल्लत से फसलों की पैदावार घटेगी. इससे साढ़े 4 करोड़ लोगों को खाद्य संकट का सामना करना होगा. ट्रंप को दुनिया की इस आर्थिक दुर्दशा से कोई मतलब नहीं है. ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि 2 ट्रिलियन डॉलर के नुक़सान से वो संतुष्ट नहीं है. इसलिए अब वो दुनिया को साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर के नुक़सान की तरफ़ ले जा रहे हैं.
ट्रंप को भले ही युद्ध में मज़ा आ रहा हो लेकिन इसकी क़ीमत अमेरिका के लोग भी चुका रहे हैं. दुनिया के दूसरे देशों की तरह अमेरिका भी रिकॉर्ड महंगाई से जूझ रहा है. अमेरिका में महंगाई ने तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मई महीने में महंगाई दर 4.2% पर पहुंच गई. ये अप्रैल 2023 के बाद सबसे ज़्यादा है जब महंगाई दर 3.8% के स्तर पर थी. लेकिन इसकी परवाह अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं है. उन्हें तो बढ़ती महंगाई देखकर मजा आ रहा है. अमेरिका के लोग महंगाई के बोझ में दबे जा रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें महंगाई पसंद है. आज आपको भी सुनना चाहिए कि ट्रंप ने किस तरह लोगों की महंगाई वाली मजबूरी का मज़ाक उड़ाया.
ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं. इन्हें महंगाई पसंद है. अमेरिका के लोग परेशान हैं, लेकिन ट्रंप को आनंद आ रहा है. और इसे ट्रंप का मजाक मत समझिएगा. उन्हें सच में महंगाई पसंद होगी क्योंकि उनकी कमाई के आगे महंगाई कुछ नहीं है. उन्हें तो इस युद्ध से जबरदस्त मुनाफा हो रहा है. आपको हमने क्रिप्टो प्रोजेक्ट से ट्रंप की अरबों डॉलर की कमाई के बारे में कल बताया था. इसी आमदनी का असर है कि महंगाई कितनी भी हो, ट्रंप पर कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अमेरिका के आम आदमी महंगाई से परेशान हैं.