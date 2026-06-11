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DNA: ट्रंप की खार्ग को कब्जे में लेने की धमकी से लेकर US में बढ़ती महंगाई का पूरा विश्लेषण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है और उसका हाल वेनेजुएला जैसे करने की बात कही है. ईरान ने कहा कि ईरान पर इस बार बहुत बड़ा हमला किया जाएगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 11, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:12 PM IST
DNA: ट्रंप की खार्ग को कब्जे में लेने की धमकी से लेकर US में बढ़ती महंगाई का पूरा विश्लेषण

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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