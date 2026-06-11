/DNA: ट्रंप की खार्ग को कब्जे में लेने की धमकी से लेकर US में बढ़ती महंगाई का पूरा विश्लेषण

ट्रंप को भले ही युद्ध में मज़ा आ रहा हो लेकिन इसकी क़ीमत अमेरिका के लोग भी चुका रहे हैं. दुनिया के दूसरे देशों की तरह अमेरिका भी रिकॉर्ड महंगाई से जूझ रहा है. अमेरिका में महंगाई ने तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मई महीने में महंगाई दर 4.2% पर पहुंच गई. ये अप्रैल 2023 के बाद सबसे ज़्यादा है जब महंगाई दर 3.8% के स्तर पर थी. लेकिन इसकी परवाह अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं है. उन्हें तो बढ़ती महंगाई देखकर मजा आ रहा है. अमेरिका के लोग महंगाई के बोझ में दबे जा रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें महंगाई पसंद है. आज आपको भी सुनना चाहिए कि ट्रंप ने किस तरह लोगों की महंगाई वाली मजबूरी का मज़ाक उड़ाया.