/हवाई हमलों से नहीं झुक रहा ईरान! US मिलिट्री में खलबली, अधिकारियों से मांगे गए क्रिएटिव आइडिया

Iran-US Conflict: ईरान के खिलाफ अमेरिका की मौजूदा सैन्य रणनीति काम करती नहीं दिख रही है. लगातार हफ्तों तक चले भीषण हवाई हमलों के बावजूद तेहरान अपने रुख से पीछे हटने या बातचीत की टेबल पर आने को तैयार नहीं है. इस स्थिति ने अमेरिकी सैन्य नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुफिया विश्लेषकों के एक बड़े समूह को ईमेल भेजकर ईरान पर दबाव बनाने के लिए नए, क्रिएटिव और अनोखे तरीके तलाशने को कहा है. सैन्य हलकों में इस आउटरीच को एक तरह की क्राउडसोर्सिंग माना जा रहा है, जो यह स्पष्ट दिखाता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पास ईरान से निपटने के लिए सीमित सैन्य और राजनयिक विकल्प ही बचे हैं.
पिछले हफ्ते भेजे गए इस गोपनीय ईमेल में विश्लेषकों से साफ शब्दों में पूछा गया था कि ईरान को सजा देने और उस पर मनोवैज्ञानिक व रणनीतिक दबाव बनाने के और क्या रास्ते हो सकते हैं. इस ईमेल की टाइमिंग बेहद अहम मानी जा रही है. अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमताओं और मिसाइल ठिकानों को कमजोर करने के लिए हफ्तों तक बमबारी की है. लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि केवल बमबारी से ईरान अपनी बातचीत की शर्तों को बदलने या अमेरिकी शर्तों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं होगा.
हाल ही में अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने भी सैन्य कार्रवाइयों की सीमाओं को स्वीकार करते हुए कहा था कि एयर पावर (हवाई ताकत) की अपनी सीमाएं होती हैं, केवल बमबारी से हर लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता.
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सबसे संवेदनशील और गहराई में दबे परमाणु ठिकानों जैसे कि 'पिकैक्स माउंटेन' (Pickaxe Mountain) पर हमले तेज करने पर विचार किया था. हालांकि, अमेरिकी मिलिट्री प्लानर्स ने हाथ खड़े करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि केवल हवाई हमलों या बंकर-बस्टर बमों से इतने गहराई में बने भूमिगत किलों को पूरी तरह तबाह करना नामुमकिन है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन ठिकानों को खत्म करने के लिए जमीनी सेना उतारने की जरूरत होगी. लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप भारी जोखिम और अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने के खतरे को देखते हुए फिलहाल जमीनी युद्ध की मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं को निशाना बनाते हुए 1 से 2 हफ्ते तक बड़े पैमाने पर लगातार बमबारी करने का प्लान भी तैयार किया था. लेकिन दो बड़ी वजहों से ट्रंप ने इस ऑपरेशन को टाल दिया:
1. हवाई रक्षा इंटरसेप्टर की आपूर्ति में कमी.
2. बड़े पैमाने पर हमलों से आम नागरिकों के मारे जाने और खाड़ी देशों में तनाव भड़कने का खतरा.
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) समेत कई क्षेत्रीय नेताओं ने अमेरिका से तनाव कम करने की सीधी अपील की थी, जिसके बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने तत्काल सैन्य कार्रवाई के कदम पीछे खींचे.
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता यह टकराव दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक जलमार्ग 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है. अधिकारियों को डर है कि अगर सैन्य गतिरोध लंबा खींचा, तो यह एक और बड़े और अंतहीन युद्ध का रूप ले सकता है.
दूसरी ओर, CENTCOM के प्रवक्ता कैप्टन टिमोथी हॉकिन्स ने विश्लेषकों से नए आइडिया मांगने के कदम का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि कमांड का इतिहास हमेशा से नवाचार को बढ़ावा देने का रहा है. एडमिरल ब्रैड कूपर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से अलग-अलग रैंक के अधिकारियों से नए विचार और सुझाव आमंत्रित करते रहते हैं. फिलहाल, राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर कायम हैं कि वे सैन्य दबाव बनाए रखते हुए अंततः तेहरान को एक नई डील पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन इसके लिए अमेरिका को अब पारंपरिक युद्ध से हटकर क्रिएटिव तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा है.