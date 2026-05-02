Advertisement
trendingNow13201931
Hindi NewsदुनियाUS-Iran War: जिसका डर था... वो हो गया क्या? मरीन कमांडर का दावा, हार्ट अटैक वाला बम दागने वाला है ईरान!

US-Iran War: जिसका डर था... वो हो गया क्या? मरीन कमांडर का दावा, 'हार्ट अटैक' वाला बम दागने वाला है ईरान!

रूस ने मिडिल-ईस्ट की जंग रुकवाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्लान कुछ समय के लिए टालकर, यूरेनियम रूस को सौंप सकता है. हालांकि, ऐसे दावे अटकलें ही हैं, क्योंकि रूस या ईरान ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है. इस बीच ईरानी कमांडर ने चौंकाने वाला दावा किया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 02, 2026, 07:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trump ai image
Trump ai image

Iran attack on US: क्या ईरान किसी भी वक्त अपना परमाणु बम टेस्ट करने वाला है? ये सवाल उठा है ईरान के नेवी के टॉप कमांडर एडमिरल शाहराम ईरानी के एक बयान के बाद. दरअसल ईरान के सरकारी मीडिया को दिए इंटरव्यू में नेवी के टॉप कमांडर शाहराम ईरानी ने 3 बहुत बड़ी बातें कही हैं. ईरानी ने कहा कि ईरान का दुश्मन जल्द एक नये हथियार का सामने करेगा. ईरान के इस हथियार से दुश्मन बहुत डरता है. जिससे दुश्मन (अमेरिका-इजरायल) के  नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है.

ट्रंप-नेतन्याहू को नाम सुनकर आ जाएगा हार्ट अटैक: शाहराम ईरानी

ईरान की ओर से अमेरिका और इजरायल पर बड़े हमले की धमकी दी गई है. ईरान के पास वो कौन का सीक्रेट हथियार है जिसके दम पर ईरान समुद्र में युद्धपोत को तबाह करने की धमकी दे रहा है. ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ने कहा है कि यह हथियार दुश्मनों के करीब है और इसका इतना डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है. अपनी बात दोहराते हुए ईरानी ने फिर कहा, 'इस्लामिक गणराज्य ईरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से करेगा, जिससे वे बहुत डरते हैं. यह हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है, मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है.'

दुनिया जानती हैं कि अमेरिका और इजरायल जैसे ईरान के दुश्मन ईरान की मिसाइलों से नहीं. सिर्फ उसके एटमी मंसूबे से डरते हैं. इसलिए अब आशंका जताई जा रही है कि कहीं ईरान एटम बम बनाने में कामयाब तो नहीं हो गया हैं. क्योंकि उसके पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम पहले से है. 90% तक संवर्धन सिर्फ 2 हफ्ते में किया जा सकता है. ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर को इससे ज्यादा वक्त बीत चुका है. यानी ईरान के पास इतना वक्त था कि वो सुविधा मिलने पर एटम बम बना सकता है.

रूस ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Bushehr Nuclear Plant) को संचालित करने और इसके विस्तार की कई यूनिट्स में तकनीकी मदद कर रहा है. 28 फरवरी के हमले के बाद रूस ने अपने लोगों को ईरान के प्लांट्स से बाहर निकाला था. 

रूस को अपना यूरेनियम सौपेंगा ईरान?

रूस ने ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है. कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे प्रस्तावों का दावा किया जा रहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्लान कुछ सालों के लिए टाल सकता है. दावा तो ये भी है कि ईरान अपना  सारा यूरेनियम रूस को सौंप सकता है. लेकिन अभी ये तमाम दावे महज अटकलें ही हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि रूस या ईरान ने अबतक नहीं की है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

US-Iran War

Trending news

INSAS तानकर भौकाल मचा रहे थे दारोगा जी, TMC की शिकायत पर सस्पेंड; बात थी कुछ ऐसी
West Bengal
INSAS तानकर भौकाल मचा रहे थे दारोगा जी, TMC की शिकायत पर सस्पेंड; बात थी कुछ ऐसी
हैवान को मिलेगी मौत की सजा... 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म पर CM फडणवीस का बयान
crime news
हैवान को मिलेगी मौत की सजा... 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म पर CM फडणवीस का बयान
मतगणना के सर्कुलर पर विवाद कितना जायज, SC ने दखल से क्यों किया इंकार?
SC
मतगणना के सर्कुलर पर विवाद कितना जायज, SC ने दखल से क्यों किया इंकार?
महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का संकट, मारे जा रहे हजारों मुर्गे-मुर्गियां, मिलेगा मुआवजा
Maharashtra
महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का संकट, मारे जा रहे हजारों मुर्गे-मुर्गियां, मिलेगा मुआवजा
करोड़पति चपरासी का कांड: 2 पत्नियां, सास और साली मिलकर डकार गए 8 करोड़!
Pilibhit
करोड़पति चपरासी का कांड: 2 पत्नियां, सास और साली मिलकर डकार गए 8 करोड़!
EVM डिजिटल है, काउंटिंग के लिए 20-25 दिन का इंतजार क्यों? साकेत गोखले ने उठाए सवाल
Saket Gokhale
EVM डिजिटल है, काउंटिंग के लिए 20-25 दिन का इंतजार क्यों? साकेत गोखले ने उठाए सवाल
पुलवामा में बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम, OGW गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त
Jammu and Kashmir
पुलवामा में बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम, OGW गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त
अब पैसों की कमी से नहीं थमेगी जिंदगी की रफ्तार, पंजाब में 1 लाख डायलिसिस मुफ्त...
Punjab Cashless Dialysis Scheme
अब पैसों की कमी से नहीं थमेगी जिंदगी की रफ्तार, पंजाब में 1 लाख डायलिसिस मुफ्त...
पुणे में महापाप: 65 साल के शख्स ने 4 साल की बच्ची से की दरिंदगी, अब फांसी की मांग
Pune Crime
पुणे में महापाप: 65 साल के शख्स ने 4 साल की बच्ची से की दरिंदगी, अब फांसी की मांग
ऑपरेशन ग्लोबल हंट: भगोड़े कमलेश को UAE से दबोच लाई CBI, खुलेंगे बैंक फ्रॉड के राज
CBI
ऑपरेशन ग्लोबल हंट: भगोड़े कमलेश को UAE से दबोच लाई CBI, खुलेंगे बैंक फ्रॉड के राज