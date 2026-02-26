जिनेवा में अमेरिका एक तीर से साधेगा दो निशाने, ईरान से होगी सीधी बात; दूसरी तरफ होगा 'खेला'

वैसे तो पूरी दुनिया की नजर इन दिनों जिनेवा में होने वाली ईरान-अमेरिका परमाणु वार्ता पर टिकी है, लेकिन जिनेवा में सिर्फ अमेरिका-ईरान के देशों के बीच ही बातचीत नहीं होनी है, बल्कि जिनेवा में एक और मामले में बात होने जा रही है, अगर यह बातचीत सफल रही तो ट्रंप दुनिया की नजरों में खुद को हीरो ही बताएंगे. जानें कौन सा होने वाला है 'खेला'.
Trending Photos
स्विट्जरलैंड का जिनेवा पूरी दुनिया के नजरों में इन दिनों हॉट स्पॉट बन गया है. आज जिनेवा में जो हो रहा है, वो शायद इतिहास का एक अनोखा दिन बन जाए. एक तरफ ईरान-अमेरिका न्यूक्लियर डील पर तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है. दूसरी तरफ यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म करने पर भी अमेरिका और यूक्रेन बातचीत करने वाले हैं. यानी ट्रंप प्रशासन की टीम एक ही जगह पर दो निशाने साध रही है. जिनेवा में अगर ईरान न्यूक्लियर पर डील हो गई या यूक्रेन-रूस युद्ध में कोई ठोस परिणाम आया, तो ट्रंप खुद को दुनिया के सामने 'हीरो' बताएंगे ही बताएंगे. लेकिन अगर दोनों बातचीत किसी नतीजों के निकले तो दोनों मोर्चों पर आग लग सकती है. यह बात किसी से छिपी नहीं हैं. आइए समझते हैं पूरी कहानी कैसे एक साथ घूम रही है.