'दुनिया में बस US ही इजरायल का एकमात्र सहयोगी', वेंस ने कसा तंज तो नेतन्याहू ने किया पलटवार, कहा- भारत के 1.4 अरब लोग साथ

Netanyahu on JD Vance and India: अमेरिका और इजरायल के रिश्ते भले ही रणनीतिक सहयोगी के हों. लेकिन यूएस बार-बार इजरायल को यह अहसास दिलाने से नहीं चूकता कि वह बड़ा देश है और उसी की वजह से इजरायल का दुनिया में अस्तित्व है. उसने रविवार को एक बार फिर ऐसी ही कोशिश की लेकिन इस बार इजरायल ने भारत का नाम लेकर ऐसा करारा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई और कुछ कहते नहीं बन पाया.
हुआ यूं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक कार्यक्रम में यूएस-इजरायल के संबंधों पर बात कर रहे थे. न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए साक्षात्कार में वेंस ने जराइली नेताओं से अपील की कि वे अमेरिका-ईरान समझौते की सार्वजनिक आलोचना करने से बचें और वाशिंगटन के शांति प्रयासों का समर्थन करें.
इसके बाद तंज कसते हुए वेंस ने कहा, 'इस समय पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ही इजरायल के प्रति सहानुभूति रखने वाले एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष हैं. अमेरिका के समर्थन की वजह से ही इजरायल आज दुश्मनों से बचा हुआ है. आप 90 लाख लोगों का देश हैं. आप हर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या को मार-मार कर हल नहीं कर सकते.'
उन्होंने इजरायल को अमेरिका के लंबे समय से दिए जा रहे सैन्य समर्थन की याद भी दिलाई. वेंस ने कहा कि इजरायल के दो-तिहाई रक्षात्मक हथियार अमेरिकी हाथों से बने और अमेरिकी करदाताओं के पैसे से खरीदे गए हैं. वेंस ने हाल में लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह आतंकियों पर किए हमलों की भी आलोचना की और चेतावनी दी कि इससे वाशिंगटन-तेहरान के बीच चल रही नाजुक वार्ताओं को नुकसान पहुंच सकता है.उन्होंने कहा कि इजरायल को अपने एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना करने से बचना चाहिए.
वेंस की इन टिप्पणियों को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खारिज कर दिया. फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल को भारत से जबरदस्त समर्थन प्राप्त है . उन्होंने कहा, 'मैं जेडी वेंस का सम्मान करता हूं और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनकी हर बात से सहमत हूं. डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में हमारे सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं और मैं इस बात पर पूरी तरह कायम हूं.'
नेतन्याहू ने इजरायल को भारत के समर्थन की ओर इशारा किया . उन्होंने कहा, 'हमारे कुछ अन्य मित्र भी हैं, जैसे भारत नाम का एक देश . आप जानते हैं कि इसकी आबादी 1.4 अरब है, और वहां हमें जबरदस्त समर्थन मिलता है. मेरा फेसबुक अकाउंट है और वहां से मिल रहे अपार समर्थन से मैं अभिभूत हूं.'
उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कुछ वर्गों में आलोचना के बावजूद इजरायल को कई कई देश समर्थन करते हैं. वहां के नेता मुझे फोन करके कहते हैं कि देखिए, हमारे यहां जनमत को लेकर समस्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपका सम्मान करते हैं. वे मुझसे पूछते हैं कि क्या हम कुछ समझौते कर सकते हैं. क्या आप हमें अपनी सेना की ओर से किए जाने वाले कुछ कार्यों के बारे में सिखा सकते हैं. क्या हम आपकी एआई और साइबर विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं?'
नेतन्याहू ने आगे कहा, 'इजरायल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना हुआ है. यह साइबर क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है. हमारी तकनीक बहुत उन्नत है. इसलिए संबंध उतने वास्तविक नहीं हैं जितने दिखते हैं और हमारे बहुत सारे मित्र हैं.'
नेतन्याहू की ये टिप्पणियां पिछले महीने व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान वैंस द्वारा की गई टिप्पणियों के जवाब में आईं, जब उन्होंने इजरायल से चल रही अमेरिका-ईरान शांति वार्ता का सम्मान करने का आग्रह किया था. इस बीच, एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा था कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में एक बैठक का अनुरोध किया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के नाटो शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद हो सकती है.
ट्रंप ने कहा कि फोन पर बात करने के तुरंत बाद दोनों नेता मिलेंगे, हालांकि इजरायली अधिकारियों ने संकेत दिया कि ट्रंप की यात्रा संबंधी प्रतिबद्धताओं के कारण यह दौरा अगले सप्ताह के लिए निर्धारित किया जा सकता है. बताते चलें कि ईरान, लेबनान और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कथित मतभेदों के बीच यह प्रस्तावित बैठक हो रही है. इस बैठक में दोनों नेता अपने मतभेद दूर करने की कोशिश करेंगे. (एएनआई)