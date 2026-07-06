'दुनिया में बस US ही इजरायल का एकमात्र सहयोगी', वेंस ने कसा तंज तो नेतन्याहू ने किया पलटवार, कहा- भारत के 1.4 अरब लोग साथ

उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कुछ वर्गों में आलोचना के बावजूद इजरायल को कई कई देश समर्थन करते हैं. वहां के नेता मुझे फोन करके कहते हैं कि देखिए, हमारे यहां जनमत को लेकर समस्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपका सम्मान करते हैं. वे मुझसे पूछते हैं कि क्या हम कुछ समझौते कर सकते हैं. क्या आप हमें अपनी सेना की ओर से किए जाने वाले कुछ कार्यों के बारे में सिखा सकते हैं. क्या हम आपकी एआई और साइबर विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं?'