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'दुनिया में बस US ही इजरायल का एकमात्र सहयोगी', वेंस ने कसा तंज तो नेतन्याहू ने किया पलटवार, कहा- भारत के 1.4 अरब लोग साथ

Benjamin Netanyahu on JD Vance: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक कार्यक्रम में इजरायल पर यह कहते हुए तंज कसा था कि उसे यूएस की नीतियों का समर्थन करना चाहिए क्योंकि वही अकेला ऐसा देश है, जो इजरायल का एकमात्र सहयोगी है. इस पर नेतन्याहू ने भारत का नाम लेते हुए वेंस पर पलटवार किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 06, 2026, 03:51 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:54 AM IST
'दुनिया में बस US ही इजरायल का एकमात्र सहयोगी', वेंस ने कसा तंज तो नेतन्याहू ने किया पलटवार, कहा- भारत के 1.4 अरब लोग साथ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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