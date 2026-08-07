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रूस-चीन से बढ़ता तनाव या कोई और वजह... अमेरिका क्यों बदल रहा अपनी परमाणु नीति; अब युद्ध में इस्तेमाल करेगा छोटे बम

अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से परमाणु हथियारों को लेकर एक नई रणनीति बनाई जा रही है. अमेरिका अपने परमाणु मिसाइलों के साथ कम दूरी वाले परमाणु बम इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 07, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:54 PM IST
रूस-चीन से बढ़ता तनाव या कोई और वजह... अमेरिका क्यों बदल रहा अपनी परमाणु नीति; अब युद्ध में इस्तेमाल करेगा छोटे बम

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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