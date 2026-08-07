/रूस-चीन से बढ़ता तनाव या कोई और वजह... अमेरिका क्यों बदल रहा अपनी परमाणु नीति; अब युद्ध में इस्तेमाल करेगा छोटे बम

US News: चीन और रूस के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका अपनी परमाणु नीति बदलने पर काम कर रहा है. NBC न्यूज की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन कुछ ऐसी नई परमाणु रणनीति बना रहा है, जो बड़े परमाणु मिसाइलों के साथ कम दूरी के सामरिक (टैक्टिकल) परमाणु बम पर विशेष बल देगा. ये एक प्रकार के छोटे बम होते हैं.
दरअसल, पेंटानगन नीति प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बी की अध्यक्षता में इस प्लान पर काम किया जा रहा है. माना जा रहा है कि चीन और रूस के साथ अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच ये एक अहम फैसला साबित हो सकता है. बता दें कि अमेरिका का प्लान है कि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल दुश्मन के सैन्य ठिकानों या सीमित युद्ध में किया जा सके. जिससे बड़े हथियारों को बार-बार इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े.
पेंटागन की इस योजना का असल उद्देश्य ऐसी विशेष परिस्थितियों की तैयारी करना है, जिसमें अमेरिका के सहयोगी देशों पर किसी क्षेत्रीय हमले के दौरान चीन और रूस पर दबाव बनाया जा सके. अमेरिका का मानना है कि ऐसी स्थितियों में केवल अंतरमहाद्वीपीय परमाणु मिसाइलों पर निर्भर न रहा जाए, बल्कि टैक्टिकल परमाणु हथियारों का विकल्प भी रखा जाना चाहिए.
तेजी से बदलते वैश्विक माहौल में चीन अपनी सैन्य और परमाणु क्षमताओं को लगातार विकसित कर रहा है. वहीं, रूस के साथ उसके रणनीतिक संबंध भी काफी मजबूत हो रहे हैं. यही कारण है अमेरिका की ओर से परमाणु नीति में नई चुनौतियों में भी आसानी आसानी से निपटने की व्यवस्था को लेकर पूरी प्लानिंग की जा रही है.
बता दें कि टैक्टिकल परमाणु हथियार कम क्षमता वाले होते हैं,लेकिन इनका इस्तेमाल किसी शहर को पूरा तबाह करने के लिए नहीं किया जाता. टैक्टिकल परमाणु हथियार को सैन्य ठिकानों, एयरबेस, मिसाइल लॉन्च साइट जैसी सीमित जगहों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है.
गौरतलब है कि पेंटागन की इस नई रणनीति को आखिरी मंजूरी नहीं मिली है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसको लागू करने से कुछ गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, तो कुछ का कहना है कि यह अमेरिकी की परमाणु नीति में एक बड़ा बदलाव साबित होगा.