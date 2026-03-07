Advertisement
ईरान के अवैध तेल वितरण पर अमेरिका का बड़ा खेल! इस एक्शन से जब्त हो जाएंगे 15 मिलियन डॉलर

अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि इस मामले में कोलंबिया जिले की अमेरिकी जिला अदालत में सिविल फॉरफीचर (संपत्ति जब्ती) से जुड़े मुकदमे दायर किए गए हैं. इन मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि 15.3 मिलियन डॉलर से अधिक की रकम ऐसे नेटवर्क को फंड करने के लिए इस्तेमाल की गई, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल की बिक्री और शिपिंग कर रहा था. 

Mar 07, 2026, 09:26 AM IST
ईरान पर हालिया हमलों के बाद अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए करीब 1.5 करोड़ डॉलर (15 मिलियन डॉलर) से अधिक की रकम जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि यह धनराशि ईरान के अवैध तेल कारोबार से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से संबंधित है. अमेरिका के मुताबिक यह नेटवर्क अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा था. आरोप है कि तेल की अवैध बिक्री से प्राप्त यह पैसा विभिन्न माध्यमों से ट्रांसफर किया जा रहा था, जिससे ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद मिलती थी.

अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद उन वित्तीय चैनलों पर रोक लगाना है जिनके जरिए प्रतिबंधों को दरकिनार कर फंडिंग की जाती है. अमेरिका लंबे समय से ईरान के ऐसे नेटवर्क पर नजर रखे हुए है जो प्रतिबंधों के बावजूद तेल व्यापार के माध्यम से धन जुटाने की कोशिश करते हैं. अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि इस मामले में कोलंबिया जिले की अमेरिकी जिला अदालत में सिविल फॉरफीचर (संपत्ति जब्ती) से जुड़े मुकदमे दायर किए गए हैं. इन मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि 15.3 मिलियन डॉलर से अधिक की रकम ऐसे नेटवर्क को फंड करने के लिए इस्तेमाल की गई, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल की बिक्री और शिपिंग कर रहा था. 

अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर आतंकी संगठनों को मदद

मुकदमे में दावा किया गया है कि इस धन का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद के लिए किया जा रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि यह रकम नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी से जुड़ी गतिविधियों से संबंध रखती है और इसका इस्तेमाल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) तथा उसकी कुद्स फोर्स (IRGC-QF) जैसे संगठनों को प्रभाव और आर्थिक सहारा देने के लिए किया जा सकता था. अमेरिका पहले ही IRGC और IRGC-QF दोनों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, इसलिए इस मामले को गंभीर सुरक्षा और प्रतिबंध उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है.

फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल कर छिपाई गई सच्चाई!

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, मोहम्मद हुसैन शमखानी नाम का एक शख्स कंपनियों और सहयोगियों का एक बड़ा नेटवर्क संचालित कर रहा था, जो ईरानी तेल की बिक्री और उसकी शिपिंग से जुड़ा हुआ था. अधिकारियों का आरोप है कि इस नेटवर्क ने ईरान से तेल के असली स्रोत और उससे जुड़े संबंधों को छिपाने के लिए कई तरह की तरकीबें अपनाईं. जांच में यह भी सामने आया कि इस नेटवर्क ने फर्जी कंपनियों, फ्रंट फर्मों और जटिल शिपिंग ऑपरेशनों का सहारा लिया. इन तरीकों का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि ईरानी पेट्रोलियम के वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल से जुड़े लेन-देन को आसानी से अंजाम दिया जा सके.

OFC ने जुलाई 2025 में ही शमखानी पर लगाए थे प्रतिबंध

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने जुलाई 2025 में शमखानी पर प्रतिबंध लगाए थे. ओएफएसी के मुताबिक, मोहम्मद हुसैन शमखानी, अली शमखानी के बेटे हैं, जो ईरान के सर्वोच्च नेता के एक शीर्ष राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं. अली शमखानी पहले ईरान की नेशनल डिफेंस काउंसिल के प्रमुख भी रह चुके हैं. ओएफएसी ने इस पूरे ऑपरेशन को जहाजों, शिपिंग कंपनियों और फ्रंट कंपनियों के एक विशाल नेटवर्क के रूप में बताया है, जो दुनिया भर में तेल की बिक्री से अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रहा था. एजेंसी के मुताबिक, यह नेटवर्क अक्सर ईरान और रूस के कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से पैसा कमाता था, और इनका सबसे बड़ा खरीदार आमतौर पर चीन होता था.

