Epic Fury: अमेरिका-इजरायल और ईरान में जंग छिड़ी है. ये जंग अब खाड़ी देशों में फैल गई है. ईरान कई देशों को निशाना बना रहा है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 'एपिक फ्यूरी' नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के लिए यह नाम उन 20 नामों में से चुना जो US मिलिट्री जनरलों ने उनके सामने रखे थे. साथ ही कहा कि ये नाम उन्हें बेहद पसंद आया. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था.

ट्रंप ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें स्ट्राइक के लिए 20 नामों की एक लिस्ट दी, तब वे सो रहे थे. हालांकि बाद में उन्होंने एपिक फ्यूरी को देखा और ये नाम उन्हें बेहद पसंद आया. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ऑपरेशन सफल रहा और जल्दी ही अपने मकसद पूरे कर लिए. यह तभी अच्छा है जब आप जीतें, आप जानते हैं, आप ही जीत सकते हैं और हम जीत गए हैं. उन्होंने दावा किया कि इस एक्शन का मकसद टेररिस्ट राज से पैदा हुए खतरों को खत्म करना था.

कई सालों से वे मार रहे हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस कार्रवाई को ईरान से खतरों का मुकाबला करने के लिए एक सीमित सैन्य कदम बताया. साथ ही कहा कि हमने एक दौरा किया, हमें बहुत बुरे लोगों से छुटकारा पाने के लिए एक छोटी सी यात्रा करनी पड़ी. यह किया जाना चाहिए था, 47 सालों से वे हमारे लोगों को मार रहे हैं. वे सभी तैयार थे, वे बहुत मजबूत हैं, आप जानते हैं, वे पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले थे, वे इजरायल को खत्म करने वाले थे.

खाड़ी देशों को था खतरा

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ईरान को खाड़ी क्षेत्र में लंबे समय से खतरा था और दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरानी सेना को चौंका दिया. सिनसिनाटी में थर्मो फिशर साइंटिफिक फैसिलिटी के दौरे के दौरान रिपोर्टरों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन का मकसद ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को बेअसर करना था. यह एक ऐसा कदम है जो हमें युद्ध से दूर रखेगा और युद्ध होने वाला है, उनके लिए, यह एक युद्ध है हमारे लिए, यह जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान निकला है. (ANI)