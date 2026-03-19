24 घंटे की डेडलाइन: कतर ने ईरानी अधिकारियों को दिया देश छोड़ने का आदेश; पार्स पर हमले से पहले इजरायल ने किसे दी थी जानकारी?

US Israel and Iran war: कतर में एनर्जी फील्ड पर ईरान ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद कतर ने ईरानी अधिकारियों के लिए 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित कर दिया है. वहीं इजरायल ने संयुक्त राज्य अमेरिका को साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से पहले जानकारी दी थी.
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US Israel and Iran war: अमेरिका- इजरायल और ईरान के बीच कई दिनों से जंग हो रही है. ये जंग अब इन तीन देशों के बीच ही नहीं सीमित रही बल्कि ये खाड़ी देशों में फैल गई है. ईरान लगातार कई खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. अब ईरान ने कतर के रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला किया है जिसकी वजह काफी नुकसान हुआ है. इस हमले के बाद कतर ने ईरानी अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों के लिए 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित कर दिया है और 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा है. वहीं इजरायल ने संयुक्त राज्य अमेरिका को साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला करने से पहले सूचना दी थी. हालांकि ये सामने नहीं आया कि अमेरिका ने उनका समर्थन किया या नहीं.
विदेश मंत्रालय ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के एंबेसी को एक ऑफिशियल नोट दिया, जिसमें कहा गया है कि दूतावास में तैनात सैन्य और सुरक्षा अधिकारी और उनके स्टाफ को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' मानता है. यानि की वो 24 घंटे के अंदर देश को छोड़ दें, इन अधिकारियों को इससे ज्यादा कतर में रहने की अनुमति नहीं होगी. मंत्रालय ने यह आधिकारिक नोट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के दूतावास को, विदेश मंत्रालय में प्रोटोकॉल के निदेशक इब्राहिम यूसुफ फखरो और कतर में ईरान के राजदूत महामहिम अली सालेहाबादी के बीच हुई एक बैठक के दौरान सौंपा.
मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला ईरान द्वारा बार-बार टारगेट किए जाने और कतर राज्य के खिलाफ खुलेआम हमले के जवाब में लिया गया, जिसने उसकी संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन किया, यह सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है. इससे पहले पर्शियन गल्फ में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई, यह हमला मिसाइलों के जरिए किया गया था. हमले के बाद कतर के होम मिनिस्ट्री ने कहा कि सिविल डिफेंस टीमों ने रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी में लगी आग पर काबू पा लिया.
Qatar Declares Iranian Embassy Military, Security Attaches
The Ministry of Foreign Affairs delivered an official note to the Embassy of the Islamic Republic of Iran to the State, stating that Qatar considers both the military attache… pic.twitter.com/yQachiM7Pk
इसके अलावा इजरायल ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड पर हमला पर हमला किया. बुशेहर प्रांत के असालुयेह शहर में स्थित यह गैस फील्ड ईरान कतर के साथ साझा करता है. ईरान के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर यह पहला बड़ा हमला है. इन हवाई हमलों से उसके कई ऐसे ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, जो साउथ पार्स गैस क्षेत्र से जुड़े हैं. इस हमले के पहले इसकी जानकारी इजरायल ने अमेरिका को भी दी थी और उसे बताकर हमला किया था.
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर कहा कि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने गैस फील्ड पर हमला करने के इजरायल के फैसले का समर्थन किया था या नहीं, यह दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व का हिस्सा है और ईरान की एनर्जी सप्लाई का आधार है. इसपर हमले के बाद दुनियाभर में गैस की कीमतें बढ़ सकती है.