ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले से एविएशन इंडस्ट्री की शामत, कई देशों के एयरस्पेस बंद-सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द; देखें फुल लिस्ट

Flights suspended Israel Iran War: ईरान पर हुए हमले का असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ा है. ईरान पर हमले से पहले 15 देशों ने अपने-अपने नागरिकों को ईरान और इजरायल से दूर रहने की एडवायजरी जारी की थी. इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में कई देशों के एयर स्पेस बंद होने का बेहद बुरा असर हवाई यातायात पर पड़ा है.
Trending Photos
US, Israel Attack Iran: अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया है. इसके चलते पूरे मिडिल ईस्ट की हवाई सेवाएं ठप पड़ गई हैं. जंग का असर पूरे क्षेत्र का एविएशन सेक्टर पर पड़ा है. कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं. ओवरआल सैकड़ों पैसेंजर और कमर्शियल उड़ानें रद्द हुई हैं. एयरपोर्ट बंद हैं. फिलहाल आसमान से फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट्स और सुपरसोनिक विमानों की आवाजें आ रही हैं. इस घटनाक्रम से एविएशन सेक्टर को कितना नुकसान हुआ आइए बताते हैं.
अमेरिका-इजरायल के इस साझा मिलिट्री ऑपरेशन ने ईरान के साथ एक लंबे युद्ध की आशंका को जन्म दिया है. एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान पर लंबे समय तक चलने वाले संभावित अमेरिकी हमले रीजनल एयर कॉरिडोर्स में बड़ी रुकावट डाल सकते हैं. इस हमले का बुरा असर यूरोप और एशिया के बीच के तमाम रूट पर पड़ने की बात कही गई है. ताजा हालातों के मद्देनजर तमाम एयरलाइंस और सरकारों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम उठाए हैं.
शनिवार सुबह शाम पांच बजे तक तेहरान समेत पूरे ईरान से एक के बाद एक धमाकों की खबरें लगातार आ रही हैं. ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान समेत देश की कई एयर फैसिलिटीज के सिविलियन ऑपरेशन रोके गए हैं.
द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, कई इंटरनेशनल एयरलाइन कैरियर्स ने अपने ऑपरेशन रोकने का ऐलान किया है.
इजरायल ने अपना एयरस्पेस पूरी तरह से सिविलियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है. इजरायल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने लोगों से अगली सूचना तक एयरपोर्ट पर न आने की अपील की है.
इराक ने अपना नेशनल एयरस्पेस बंद कर दिया है.
कुवैत ने अगली सूचना तक ईरान जाने वाली सभी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी हैं.
Wizz Air ने 7 मार्च तक इजरायल, दुबई, यूएई की राजधानी अबू धाबी और जॉर्डन की राजधानी अम्मान आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं.
लुफ्थांसा एयरलाइन ने वीकेंड के लिए दुबई, तेल अवीव, बेरूत और मस्कट आने-जाने वाली सर्विस रोक दी हैं.
KLM एयरवेज ने एम्स्टर्डम से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल की दीं.
ओमान एयर ने ईरान और इजरायल जाने वाली सभी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दीं.
ब्रिटिश एयरवेज ने अपने मिडिल ईस्ट के ऑपरेशंस पर रोक लगाई है.