Israel US Attack on Iran: सरकारी इमारतें, परमाणु प्रोग्राम और सुप्रीम लीडर का दफ्तर... ईरान पर हमले की 5 बड़ी बातें

Hindi NewsदुनियाIsrael US Attack on Iran: सरकारी इमारतें, परमाणु प्रोग्राम और सुप्रीम लीडर का दफ्तर... ईरान पर हमले की 5 बड़ी बातें

Israel-US Attack On Iran: ‘ऑपरेशन शील्ड ऑफ जूडा’ के तहत अमेरिका और इजरायल ने तेहरान समेत कई इलाकों पर प्रिवेंटिव मिसाइल स्ट्राइक की. अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालय के पास धमाका हुआ. इजरायल ने इसे खतरा खत्म करने की कार्रवाई बताया. परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने जवाबी हमले किया, जिससे क्षेत्रीय टकराव का खतरा बढ़ गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 28, 2026, 02:04 PM IST
फोटो- X
फोटो- X

Operation Shield Of Judah: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की है. ‘ऑपरेशन शील्ड ऑफ जूडा’ नाम से शुरू किए गए इस हमले में शनिवार को ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया. हमले के बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों से धुएं का गुबार उठता देखा गया. इजरायल ने इसे प्रिवेंटिव मिसाइल स्ट्राइक बताया है. एक अमेरिकी अधिकारी और ऑपरेशन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अमेरिका भी इस अभियान में शामिल है. आइए जानते है इस ऑपरेशन से जुड़ी 5 बड़ी बातें...

1. सुप्रीम लीडर के कार्यालय के पास धमाका

जानकारी के अनुसार, पहला बड़ा धमाका सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालय के पास हुआ. यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि 86 वर्षीय खामेनेई उस समय वहां मौजूद थे या नहीं. बाद में खबर आई कि एहतियात के तौर पर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है.

2. इजरायल ने कई सरकारी इमारतों को बनाया निशाना 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेहरान के सेंट्रल और ईस्टर्न हिस्सों में मिसाइलें गिरीं. कुछ स्थानीय मीडिया ने प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स समेत कई सरकारी ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही है. राजधानी के कई इलाकों में मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गईं और ईरान ने अपना एयरस्पेस भी बंद कर दिया.

3. इजरायल ने ऑपरेशन को बताया ‘खतरा खत्म करने की कार्रवाई

इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान से पैदा हुए खतरों को खत्म करना है. इजरायली अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई अमेरिका के साथ समन्वय में की गई. हमले के बाद इजरायल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई और देशभर में एयर रेड सायरन बजाए गए. सेना ने लोगों को संभावित जवाबी मिसाइल हमले के लिए सतर्क रहने को कहा है.

4. ईरान परमाणु प्रोग्राम बना हमले का कारण 

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत जारी थी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त डील के पक्ष में रहे हैं. इजरायल का कहना है कि किसी भी समझौते में ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह खत्म करना और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाना शामिल नहीं होना चाहिए.

ये भी पढ़ें:  US-इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर किया हमला, तेहरान में ब्लैकआउट; इमरजेंसी का ऐलान

ईरान का कहना है कि उसे यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) का अधिकार है और वह अपने मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत नहीं करेगा. तेहरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं.

5. ट्रंप ने ईरानी जनता से कहा- 'अपनी सरकार संभालें'

हमले के बाद कतर में अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों को शेल्टर-इन-प्लेस का निर्देश दिया है. इजरायल ने शैक्षणिक गतिविधियों और गैर-जरूरी कामकाज पर अस्थायी रोक लगा दी है. फिलहाल हमलों में हताहतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अमेरिकी सेना ने इस पर तत्काल टिप्पणी करने से इनकार किया है. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं. उन्होंने ईरानी जनता से अपील की कि वे अपनी सरकार संभालें. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलों में सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया. इजरायल ने इसे खतरे खत्म करने की कार्रवाई बताया और देशभर में सायरन बजाए गए. क्षेत्र में टकराव की आशंका बढ़ गई है.

