डेडलाइन से पहले ईरान पर टूटा अमेरिका का कहर, खार्ग समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले

Iran Kharg Island Attack: ऐसा लगता है कि ईरान युद्ध में अब अमेरिका का संयम अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही टूट चुका है. एक तरफ इजरायल ईरान के विभिन्न ठिकानों और शहरों को निशाना बना रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका ने मंगलवार को ईरान के दक्षिण में स्थित खर्ग द्वीप को निशाना बनाया, जिससे द्वीप धमाकों से दहल उठा. ईरान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत खुजेस्तान में स्थित अहवाज शहर भी धमाकों से दहल गया. तेहरान के पश्चिम में स्थित करज शहर में भी धमाका हुआ, जिसके चलते शहर के कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई.

ईरान पर आज कब-कब हुए हमले

1:00 बजे-करज की बागेस्तान दिशा में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं.

1:00 बजे- तब्रीज जाने वाली पुरानी मियाना सड़क और मियाना काउंटी में शहीद नासेरी कैंप को निशाना बनाया गया.

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1:20 बजे-काशान रेलवे पर धमाके हुए.

1:23 बजे-करज में सनतगरान कमालशहर सड़क पर हमला किया.

1:30 बजे-कज्विन रेलवे को निशाना बनाया गया.

1:30 बजे- अहवाज़ के कुछ हिस्सों में, जैसे कि चहारशीर और अबुज़र अस्पताल के पास धमाके हुए.

1:47 बजे-तेहरान के पीरूज जिले में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं.

2:00 बजे-तब्रीज-जंजन राजमार्ग पर एक पुल को निशाना बनाया गया.

2:00 बजे-खारक द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं.

IRGC ने दी चेतावनी

इजरायल और अमेरिका के हमलों पर ईरान बिफर गया है. IRGC ने चेतावनी दी है कि वह इस क्षेत्र में ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना शुरू कर देगा. उसने कहा है कि उसका अब तक का संयम खत्म हो गया है और उसने आने वाले कई सालों तक इस क्षेत्र में तेल और गैस की सप्लाई को बाधित करने की धमकी दी है. IRGC ने कहा, 'अब तक, हमने जवाबी कार्रवाई के लिए लक्ष्य चुनते समय, अच्छे पड़ोसी होने के नाते बहुत संयम बरता है. लेकिन अब से, इन सभी बातों का ध्यान रखना बंद कर दिया जाएगा. अगर अमेरिका हमारी 'रेड लाइन' (सीमा) को पार करता है, तो हमारी जवाबी कार्रवाई इस क्षेत्र से भी आगे तक जाएगी.'