Advertisement
trendingNow13169414
Hindi Newsदुनियाडेडलाइन से पहले ईरान पर टूटा अमेरिका का कहर, खार्ग समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले

डेडलाइन से पहले ईरान पर टूटा अमेरिका का कहर, खार्ग समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले

Kharg Island Attack: ईरान के खार्ग द्वीप समेत कई शहरों पर इजरायल और अमेरिका बम बरसा रहे हैं. दरअसल ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने में अभी समय बचा है. लेकिन उससे पहले ही अमेरिका और इजरायल ने तांडव मचा दिया है. जवाब में ईरान ने कहा कि अब यूएस ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 07, 2026, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डेडलाइन से पहले ईरान पर टूटा अमेरिका का कहर, खार्ग समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले

Iran Kharg Island Attack: ऐसा लगता है कि ईरान युद्ध में अब अमेरिका का संयम अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही टूट चुका है. एक तरफ इजरायल ईरान के विभिन्न ठिकानों और शहरों को निशाना बना रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका ने मंगलवार को ईरान के दक्षिण में स्थित खर्ग द्वीप को निशाना बनाया, जिससे द्वीप धमाकों से दहल उठा. ईरान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत खुजेस्तान में स्थित अहवाज शहर भी धमाकों से दहल गया. तेहरान के पश्चिम में स्थित करज शहर में भी धमाका हुआ, जिसके चलते शहर के कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई.

ईरान पर आज कब-कब हुए हमले

1:00 बजे-करज की बागेस्तान दिशा में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं.

1:00 बजे- तब्रीज जाने वाली पुरानी मियाना सड़क और मियाना काउंटी में शहीद नासेरी कैंप को निशाना बनाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

1:20 बजे-काशान रेलवे पर धमाके हुए.

1:23 बजे-करज में सनतगरान कमालशहर सड़क पर हमला किया.

1:30 बजे-कज्विन रेलवे को निशाना बनाया गया.

1:30 बजे- अहवाज़ के कुछ हिस्सों में, जैसे कि चहारशीर और अबुज़र अस्पताल के पास धमाके हुए.

1:47 बजे-तेहरान के पीरूज जिले में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं.

2:00 बजे-तब्रीज-जंजन राजमार्ग पर एक पुल को निशाना बनाया गया.

2:00 बजे-खारक द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं.

IRGC ने दी चेतावनी

इजरायल और अमेरिका के हमलों पर ईरान बिफर गया है. IRGC ने चेतावनी दी है कि वह इस क्षेत्र में ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना शुरू कर देगा. उसने कहा है कि उसका अब तक का संयम खत्म हो गया है और उसने आने वाले कई सालों तक इस क्षेत्र में तेल और गैस की सप्लाई को बाधित करने की धमकी दी है. IRGC ने कहा, 'अब तक, हमने जवाबी कार्रवाई के लिए लक्ष्य चुनते समय, अच्छे पड़ोसी होने के नाते बहुत संयम बरता है. लेकिन अब से, इन सभी बातों का ध्यान रखना बंद कर दिया जाएगा. अगर अमेरिका हमारी 'रेड लाइन' (सीमा) को पार करता है, तो हमारी जवाबी कार्रवाई इस क्षेत्र से भी आगे तक जाएगी.'

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

iran us war

Trending news

मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Assembly Elections 2026 LIVE: 'एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे', असम में बोले अमित शाह; राहुल-ममता पर भी साधा निशाना
Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: 'एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे', असम में बोले अमित शाह; राहुल-ममता पर भी साधा निशाना
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
West Bengal Election 2026
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
assam election 2026
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
bengaluru news
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया
West Bengal Election 2026
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया
मंत्री आउट, भोपाल से बाबरी... SC का वो 'ब्रह्मास्त्र', जिसका बंगाल में हुआ इस्तेमाल
West Bengal Election 2026
मंत्री आउट, भोपाल से बाबरी... SC का वो 'ब्रह्मास्त्र', जिसका बंगाल में हुआ इस्तेमाल
बंगाल में SIR प्रक्रिया पूरी, 91 लाख मतदाताओं के नाम हटे; चुनाव से पहले बड़ा बदलाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में SIR प्रक्रिया पूरी, 91 लाख मतदाताओं के नाम हटे; चुनाव से पहले बड़ा बदलाव