US-Israel Iran War: अमेरिका-इजरायल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, ईरान ने कहा- कतई नहीं करेंगे सीजफायर

US-Israel Iran War: अमेरिका-इजरायल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, ईरान ने कहा- कतई नहीं करेंगे सीजफायर

US-Israel and Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग 12वें दिन भी जारी रही. अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया. जिसकी वजह से तेहरान के कई इलाकों में बिजली चली गई और रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 11, 2026, 07:13 AM IST
US-Israel Iran War: अमेरिका-इजरायल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, ईरान ने कहा- कतई नहीं करेंगे सीजफायर

US-Israel Iran War: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग लगातार चल रही है. इस जंग में न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है. जंग के 12वें दिन इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है. हमले इतने ज्यादा ताकतवर थे कि ईरान की राजधानी के कुछ हिस्सों में बिजली चली गई और रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. इतना ही नहीं इन धमाकों की वजह से शहरों को छोड़कर लोग गांव के इलाकों में शरण ले रहे हैं. बढ़ते हुए हमलों के बाद भी ईरान ने सीजफायर करने से इनकार किया है.

तेहरान में हमलों के डर से कई बिजनेस जल्दी बंद हो गए, खबर है कि हजारों आम लोग बड़े शहरों से भागकर गांव के इलाकों में शरण ले रहे हैं. ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान तक ही नहीं रही बल्कि ये लेबनान और इराक तक फैल गई है. लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि बुधवार सुबह दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम सात लोग मारे गए, जिनमें काना शहर के पांच लोग शामिल हैं. टायर और बिंट जेबिल जिलों में और हवाई हमलों में भी लोग मारे गए. 

हिज्बुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर किया हमला

इजरायली सेना ने घनी आबादी वाले इलाके को खाली करने की चेतावनी जारी करने के बाद बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिज्बुल्लाह से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए. इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि देर रात बगदाद में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन ने मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया. हालांकि इसकी वजह से कोई हताहत नहीं हुआ है. 

माइन बिछाने वाले जहाजों को किया तबाह

US ने ईरानी नेवी के एसेट्स को निशाना बनाया. US मिलिट्री ने कहा कि उसने होर्मुज के स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट के पास ईरान के 16 माइन बिछाने वाले जहाजों को तबाह कर दिया है, क्योंकि उसे डर है कि तेहरान जरूरी शिपिंग लेन को रोकने की कोशिश कर सकता है. इस वॉटरवे से दुनिया की लगभग पांचवीं ऑयल सप्लाई गुजरती है जो इस समय लड़ाई का सेंटर बन गया है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान स्ट्रेट में नेवल माइन लगाता है, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए वरना उन्हें गंभीर मिलिट्री नतीजे भुगतने होंगे. अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कोई माइन लगाई है तो उसे तुरंत नहीं हटाया तो जो नतीजा होगा उसे पहले कभी नहीं देखा गया है. 

कितने सर्बिस मेंबर हुए हैं घायल?

वहीं लड़ाई को लेकर पेंटागन ने कहा कि लड़ाई शुरू होने के बाद से लगभग 140 US सर्विस मेंबर घायल हुए हैं, हालांकि ज्यादातर चोटें मामूली हैं. आठ सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जबकि कई पहले ही ड्यूटी पर लौट आए हैं. पूरे इलाके में आम लोगों और सेना के जवानों की मौत भी बढ़ी है. लेबनान के अधिकारियों का कहना है कि लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए हैं जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं. 

पहले दी थी चेतावनी

इसे लेकर पहले ही अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा था कि जंग शुरू होने के बाद से अमेरिकी हमलों की सबसे बड़ी लहर देखने को मिलेगी, जिसमें ईरानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ और ज्यादा एयरक्राफ्ट, बॉम्बर और इंटेलिजेंस-गाइडेड हमले तैनात किए जाएंगे. जिसके बाद एक सीनियर ईरानी ने कहा था कि ईरान अमेरिकी धमकियों से नहीं डरता है. जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने सीजफायर की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि ईरान का इरादा अमेरिका और इजरायल को सजा देने का है. 

