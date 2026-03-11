Iran-Israel War: तैयार हो गई ईरान की हिट लिस्ट...तोड़ेगा अमेरिका-इजरायल की रीढ़! निशाने पर टेक कंपनियां

Israel-Iran US War: ईरान अब अमेरिका और इजरायल में इकोनॉमिक सेंटर्स और बैंकों को टारगेट करने का प्लान बना रहा है. आईआरजीसी ने इसकी हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है.
Iran New Targets: अब तक ईरान अमेरिका के खाड़ी देशों में एयरबेस और पड़ोसियों पर हमला कर रहा है.लेकिन अब लगता है उसकी नजर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने का है.
ईरान की ताकतवर इस्लामिक रेवॉल्यूशनरी कॉर्प्स (IRGC) ने बुधवार को कहा कि वह अमेरिका से जुड़े 'इकोनॉमिक सेंटर्स और बैंकों' पर हमले कर सकता है.
यूनाइटेड नेशंस के IRGC के मालिकाना हक वाले ग्रुप, खतम अल-अनबिया हेडक्वार्टर के एक प्रवक्ता ने कहा, 'दुश्मन ने हमें इस इलाके में यूनाइटेड स्टेट्स और यहूदी शासन के इकोनॉमिक सेंटर्स और बैंकों को टारगेट करने के लिए खुला छोड़ दिया है.'
पैरामिलिट्री ग्रुप ने लोगों को इस इलाके में बैंकों के एक किलोमीटर के दायरे में न रहने की भी चेतावनी दी है और कहा है कि अमेरिकियों को उनके 'जवाबी कदमों और दर्दनाक जवाब' का इंतजार करना चाहिए.
यह घटना इजरायल के तेहरान में एक बैंक ब्रांच पर रात भर हुए हमले के कुछ घंटों बाद हुई है, जिसमें कथित तौर पर कई कर्मचारी मारे गए. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने इसे युद्ध में एक नाजायज और असामान्य काम बताया. इसके अलावा, इसने ईरान की ओर से इकोनॉमिक सेंटर्स और बैंकों को निशाना बनाने के लिए US और इजरायल को दोषी ठहराया और कहा कि 'दुश्मन' ने US और इजरायल से जुड़ी इन संस्थाओं को खुद टारगेट घोषित कर दिया है.
IRGC से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इजरायली लिंक वाली टॉप US कंपनियों के ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लिस्ट शेयर की है, जिनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए किया गया है, और उन्हें 'ईरान के नए टारगेट' बताया है. इन कंपनियों में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पैलंटिर, IBM, एनवीडिया और ओरेकल शामिल हैं और लिस्ट में दिए गए ऑफिस और क्लाउड-सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कई इजरायली शहरों के साथ-साथ कुछ खाड़ी देशों में फैले हुए हैं.
तस्नीम न्यूज एजेंसी के एक बयान के मुताबिक, जैसे-जैसे इस इलाके में लड़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाली लड़ाई में बदल रही है, ईरान के संभावित टारगेट की रेंज भी बढ़ गई है.