सिर पर सफेद टोपी, नीला कोट...वॉर रूम में 5 लोगों के साथ बैठकर ट्रंप ने देखा खामेनेई का THE END, सामने आई फोटो

Donald Trump: अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया है. इन हमलों में ईरान के कई शहर तबाह हो गए हैं. इजरायली हमले में ईरान में करीब 200 लोगों की जान भी गई है. अब एक सबसे बड़ी खबर ये रही है कि ट्रंप ने भी खामेनेई की भी मौत का दावा किया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर नजर रख रहे हैं.

ट्रंप ने भी किया दावा

इससे पहले उन्होंने अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने पर NBC न्यूज से बात करते हुए कहा था कि 'हमें लगता है कि यह एक सही कहानी है'. इसके बाद फिर दावा करते हुए कहा कि इतिहास का सबसे खराब आदमी खामेनेई मारा गया. जब उनसे पूछा कि उनकी जगह कौन ले सकता है तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन किसी समय वे मुझे यह पूछने के लिए कॉल करेंगे कि मैं किसे चाहता हूं.

पीएम नेतन्याहू ने भी किया था दावा

इससे पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के कई संकेत मिले हैं. इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉफ्रेंस में दावा किया कि कई सबूत हैं, जिनसे पता चलता है कि खामेनेई संभवत: जीवित नहीं है. नेतन्याहू ने हिब्रू भाषा में किए अपने संबोधन में ये भी कहा- 'तानाशाह मारा गया. उनकी मौत हो चुकी है'.

आयातुल्ला अली खामेनेई की भी दिखाई गई तस्वीर

इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, जॉर्डन जैसे देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. वहीं इजरायल के चैनल 12 ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के शव की एक तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाई गई थी. इस संबंध में इजरायल के सार्वजनिक प्रसारक की ओर से बताया गया कि वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों को खामेनेई की हत्या की सूचना दे दी गई थी. उनका शव उनके परिसर के मलबे से बरामद किया गया.

