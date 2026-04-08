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सीजफायर के ऐलान के बाद खामेनेई का वो मैसेज फिर से हुआ वायरल, जश्न में डूबा ईरान

US Israel Iran Tensions: मिडिल ईस्ट में जंग थम गई है. ट्रंप ने दो हफ्तों के लिए सीजफायर का ऐलान किया है. ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान के लोग जीत का जश्न मना रहे हैं. वहीं खामेनेई का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 08, 2026, 08:28 AM IST
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सीजफायर के ऐलान के बाद खामेनेई का वो मैसेज फिर से हुआ वायरल, जश्न में डूबा ईरान

US Israel Iran Tensions: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग रुक गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो हफ्तों के लिए सीजफायर का ऐलान किया है. ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर भी सहमत हुआ है, इससे तेल संकट खत्म हो जाएगा. इस ऐलान के बाद ईरान में जश्न का माहौल है, ईरानी अपनी जीत पर जश्न मना रहे हैं, वहीं अयातुल्ला खामेनेई का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'हम दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे'.

ईरान में जश्न का माहौल

सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ईरानी लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं, वो लोग ईरान की जीत का दावा भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि ट्रंप और ईरान दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं. इस युद्ध में असल में किसकी हार हुई?  जबकि एक ईरानी हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि आज Minab School के बच्चे स्वर्ग में जीत का जश्न मना रहे हैं. रोशनी और फरिश्तों के बीच, ऐसी मुस्कान के साथ जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी. आपकी याद हमारे दिलों में जिंदा है, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे.

 

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अमेरिका में प्रदर्शन

वहीं अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे लोगों में से एक ने कहा कि हम आज रात यहां इसलिए हैं क्योंकि जो हो रहा है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते. हम चुनाव तक इंतजार नहीं कर सकते. इस देश में जो हो रहा है, उसे अभी रोकना होगा. ये क्रूरता सिर्फ इस देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में इस देश द्वारा हो रही है.

ट्रंप ने किया सीजफायर का ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो हफ्तों के लिए सीजफायर का ऐलान किया है. ईरान की तरफ से कई शर्तें भी रखी गई है. यह समझौता मुख्य रूप से पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थों के प्रयासों के बाद हुआ है. इस डील में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि जब तक सीजफायर रहेगा तब तक ओमान और ईरान मिलकर संयुक्त रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की निगरानी करेंगे. साथ ही साथ ईरान की ये भी मांग है कि इराक, लेबनान और यमन के खिलाफ जंग को पूरी तरह खत्म करना.

व्हाइट हाउस ने कही ये बात

सीजफायर के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक जीत है जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप और हमारी ज़बरदस्त मिलिट्री ने मुमकिन बनाया. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत से ही, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अंदाजा लगाया था कि यह 4-6 हफ्ते का ऑपरेशन होगा. हमारे योद्धाओं की जबरदस्त काबिलियत की वजह से, हमने 38 दिनों में अपने मुख्य मिलिट्री मकसद हासिल कर लिए और उनसे भी आगे निकल गए. हमारी मिलिट्री की कामयाबी ने ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया, जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप और टीम मुश्किल बातचीत में शामिल हो सके, जिससे अब एक डिप्लोमैटिक हल और लंबे समय की शांति का रास्ता खुला है.

ये भी पढ़ें: वो हमले रोक दिए तो हम भी...सीजफायर के बाद बोले ईरानी विदेश मंत्री, शरीफ-मुनीर की क्यों करने लगे तारीफ?

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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