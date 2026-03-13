Us Israel Iran War: 'ईरान सरेंडर करने वाला है...', G-7 की कॉल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा

Middle east war updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध (Iran war) के 14वें दिन G-7 कॉल में दावा किया कि ईरान सरेंडर करने वाला है. शुक्रवार को एक्सियोस ने G-7 देशों के तीन अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वर्चुअल मीटिंग में जी-7 नेताओं से कहा, 'ईरान जल्द ही आत्मसमर्पण करने वाला है'. इसी रिपोर्ट में आगे यह दावा भी किया गया कि ट्रंप ने जी7 कॉल में अमेरिकी फौज के ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' की कामयाबी और स्ट्राइक रेट पर गर्व करते हुए सहयोगी देशों से कहा, 'अमेरिका ने एक ऐसे कैंसर से छुटकारा पा लिया है जो हम सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा था.'

यहां पर ये ध्यान देना जरुरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये दावा बुधवार की सुबह किया था, आज शुक्रवार को यानी करीब 48 घंटे बाद ट्रंप की बात लीक होकर दुनिया को पता चली. अब ट्रंप ने यह दावा किस आधार पर किया इस पर अटकलों का दौर जारी है, क्योंकि ईरान के तीखे तेवर और हमलों को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि वो सरेंडर करने की सोच रहा होगा.

युद्ध का 14वां दिन

शुक्रवार को अलसुबह पौ फटते ही ईरान का युद्ध 14वें दिन में प्रवेश कर गया. ईरान में कुद्स डे के आयोजन पर अमेरिका और इजरायल विरोधी प्रदर्शन हुए. वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों के नजदीक इजरायल ने बहुत बड़ा हमला किया. जिसके बाद चौक पर धुएं का गुबार देखा गया.

इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'उनका बुरा हाल हो गया है. ईरान की नेवी खत्म हो गई. ईरान की एयर फोर्स भी नहीं बची. ईरान की मिसाइलें, ड्रोन और बाकी सब सैन्य सामान सिलसिलेवार तरीके से खत्म किए जा रहे हैं. हमने उनके नेताओं का नाम धरती से मिटा दिया है.' वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने कहा है कि हम बदला पूरा होने तक नहीं रुकेंगे. उन्होंने ईरान पर हमला करके बड़ी गलती की है. अमेरिका और इजरायल दोनों को हमलों का खौफनाक अंजाम भुगतना ही होगा.

