US-Israel-Iran War: आसमान से बरसी आग, जमीन पर बिखरी तबाही...मिडिल ईस्ट जंग के 30 दिन की 13 भयावह तस्वीरें

Middle East War 13 Pics in 30 Days: ईरान पर अमेरिका-इजरायल हमले के बाद मिडिल ईस्ट में शुरू हुए युद्ध का 30वां दिन है. इन 30 दिनों में मिडिल ईस्ट ने एक से बढ़कर एक ट्रेजेडी देखी. पूरी दुनिया में किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी तबाही मिडिल ईस्ट में मचने जा रही है. आसमान से बरसती आग ने मिडिल ईस्ट के शहरों की रफ्तार रोक दी और देखते ही देखते ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं. सड़कें सूनी पड़ गईं, स्कूल और अस्पताल भी इस विनाश से अछूते नहीं रहे. इस युद्ध में सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ा. हर पल जान का खतरा मंडराता रहा और लोग अपने घर-परिवार को बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों की डरावनी तस्वीरें आज भी लोगों के दिमाग में ताजा हैं, जैसे यह सब कल ही हुआ हो. आइए आपको बीते 30 दिनों के दौरान युद्ध की तबाही से निकली ये 13 भयावाह तस्वीरें दिखाते हैं जिसको देखकर आप हिल जाएंगे.

1 मार्च को, ईरान के तेहरान में वली-अस्र चौक पर एक महिला ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीर थामे खड़ी है, जिनकी हत्या कर दी गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

2 मार्च को, इजरायल के बेत शेमेश स्थित एक कब्रिस्तान में, ईरानी मिसाइल हमले में मारी गईं एक मां और बेटी के अंतिम संस्कार के दौरान, एक शोकाकुल प्रतिक्रिया.

2 मार्च को इजरायल के बेत शेमेश में, एक दिन पहले हुए घातक ईरानी मिसाइल हमले की जगह के पास सायरन बजने पर लोग जमीन पर लेटकर खुद को मिसाइल हमले से बचाने की कोशिश करते हुए लोग.

3 मार्च को ईरान के मिनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर हुए हवाई हमले के पीड़ितों के अंतिम संस्कार के दौरान एक महिला की प्रतिक्रिया. तेहरान के अनुसार, इस हमले में 175 से अधिक बच्चों और शिक्षकों की मौत हो गई.

4 मार्च को सीरिया के कामिशली में एयरपोर्ट के पास एक मिसाइल से हमला हुआ. कामिशली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास गिरने के बाद मिसाइल जमीन में ऐसे धंस गई थी कि मानों किसी ने ये निर्माण करवाया हो. इस मिसालइल को जमीन में धंसे हुए निहारता कामिशली का एक बच्चा जो मिसाइल के बगल में खड़ा है.

6 मार्च को लेबनान में, इजरायली हमले के बाद बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक जोरदार धमाका हुआ.

9 मार्च को तेहरान में एक स्क्रीन पर ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की तस्वीर प्रदर्शित की गई है. अमेरिका इजरायली हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को चुना गया.

मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट जलमार्ग की नाकेबंदी कर दी जिसके बाद पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट मंडराने लगा उसी समय 12 मार्च को तेल गैस की रुकावटों के बीच भारत के नोएडा में एक लड़का गैस एजेंसी के बाहर इंतजार करते हुए, साइकिल से बंधे एक खाली LPG सिलेंडर के पास मायूस खड़ा है.

फ्रांसीसी सेना का एक सदस्य, उत्तरी इराक में ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए 7वीं अल्पाइन हंटर बटालियन के फ्रांसीसी सैनिक, दिवंगत अर्नाउड फ्रियन की तस्वीर थामे हुए है; यह तस्वीर फ्रांस के वारसेस में, 17 मार्च को, उनके तिरंगे से ढके ताबूत के पास ली गई थी.

17 मार्च को उत्तरी इजरायल के नाहरिया में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले के बाद जलकर खाक हुए एक घर के मलबे को देखते पड़ोसी.

21 मार्च को इजरायल और अमेरिकी हमलों के बाद बेरूत, लेबनान में विस्थापित लोगों के लिए बनाए गए एक अस्थायी शिविर में अपने भविष्य को लेकर गुमसुम बैठी मासूम.

22 मार्च को बेरूत, लेबनान में हिज़्बुल्लाह और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने के बाद, विस्थापित लोगों के लिए कैमिल चामौन स्टेडियम के अंदर एक अस्थायी शिविर बनाया गया है. इस शिविर में हमलों के बाद शरण लेते परिवारों के बच्चे.

24 मार्च को इजरायल के तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले के बाद एक जगह पर एक कार में आग लग गई. कार धू-धू कर जलने लगी.

27 मार्च को ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका-इजरायल के हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हुई रिहायशी इमारत के पास लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए.

यह भी पढ़ेंः जंग के बीच US की ताकत का तूफान! सेंट्रल कमांड में तैनात कर रहा एयरक्राफ्ट कैरियर