Advertisement
trendingNow13128385
Hindi Newsदुनियाबढ़ गया अमेरिकी फौजियों की मौत का आंकड़ा, कल तक तो 3 थे अब ईरान ने और कितने कर दिए ढेर

बढ़ गया अमेरिकी फौजियों की मौत का आंकड़ा, कल तक तो 3 थे अब ईरान ने और कितने कर दिए ढेर

US-Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान लगातार एक आग के गोले बरसा रहे हैं. जंग के बीच अमेरिका ने बताया कि ईरान के हमलों की वजह से मरने वाले सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 03, 2026, 06:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बढ़ गया अमेरिकी फौजियों की मौत का आंकड़ा, कल तक तो 3 थे अब ईरान ने और कितने कर दिए ढेर

US Israel- Iran War: मिडिल ईस्ट के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. एक साथ कई देशों पर ईरान हमले कर रहा है. इसकी वजह से हाहाकार मचा है. ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें लोग रोते-चिल्लाते हुए नजर आए. इजरायल-अमेरिका के हमलों का पलटवार करते हुए ईरान अन्य देशों पर भी आग के गोले बरसा रहा है. US मिलिट्री का कहना है कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अभी तक 6 सैनिक मारे गए हैं. पहले 3 सैनिक मारे गए थे.

CENTCOM ने X पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि लड़ाई में अभी तक 6 सैनिक मारे गए हैं. US सेना के हाथ दो ऐसे सैनिकों के शव लगे हैं जो ईरान के शुरुआती हमलों में मारे गए थे. हालांकि अमेरिका ने ये भी तय किया है कि इन सैनिकों की पहचान गुप्त रखी जाएगी. 

खाड़ी देशों को बना रहा निशाना

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद ईरान लगातार US मिलिट्री बेस वाले खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. यहां पर  मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है. जिससे न जाने कितने लोगों की जान चली जा रही है. ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने शुरुआती आंकड़ों में कहा है कि ईरान में अब तक लगभग 550 लोग मारे गए हैं. हालांकि इसका सही आंकड़ा नहीं सामने आया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका ने नष्ट किए 11 ईरानी जहाज

कुवैत पर ईरानी हमलों की वजह से कई मौतें हुईं हैं. कुवैत ने ईरानी हमले के दौरान गलती से तीन US F-15E फाइटर जेट मार गिराए थे. हालांकि 6 क्रू मेंबर को सुरक्षित तौर पर बाहर निकाल लिया गया और उन्हें बचा लिया गया.  US मिलिट्री ने कहा कि उसने ऑपरेशन के बाद से ईरान में 1,250 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया है और 11 ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है.

लंबे युद्ध के लिए तैयार अमेरिका

हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में ऑपरेशन 4-5 हफ्ते चल सकता है लेकिन वह उससे भी ज्यादा लंबे तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार हैं. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने US मिलिट्री को ईरान पर हमला करने का ऑर्डर दिया है ताकि तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोका जा सके, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह तेजी से बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें: खामेनेई की मौत के बाद पूरे ईरान में उबाल, शहादत को आंदोलन में बदलने की तैयारी कर रहे शिया मुस्लिम!

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

US-Iran War

Trending news

मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान