बढ़ गया अमेरिकी फौजियों की मौत का आंकड़ा, कल तक तो 3 थे अब ईरान ने और कितने कर दिए ढेर

US Israel- Iran War: मिडिल ईस्ट के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. एक साथ कई देशों पर ईरान हमले कर रहा है. इसकी वजह से हाहाकार मचा है. ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें लोग रोते-चिल्लाते हुए नजर आए. इजरायल-अमेरिका के हमलों का पलटवार करते हुए ईरान अन्य देशों पर भी आग के गोले बरसा रहा है. US मिलिट्री का कहना है कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अभी तक 6 सैनिक मारे गए हैं. पहले 3 सैनिक मारे गए थे.

CENTCOM ने X पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि लड़ाई में अभी तक 6 सैनिक मारे गए हैं. US सेना के हाथ दो ऐसे सैनिकों के शव लगे हैं जो ईरान के शुरुआती हमलों में मारे गए थे. हालांकि अमेरिका ने ये भी तय किया है कि इन सैनिकों की पहचान गुप्त रखी जाएगी.

खाड़ी देशों को बना रहा निशाना

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद ईरान लगातार US मिलिट्री बेस वाले खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. यहां पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है. जिससे न जाने कितने लोगों की जान चली जा रही है. ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने शुरुआती आंकड़ों में कहा है कि ईरान में अब तक लगभग 550 लोग मारे गए हैं. हालांकि इसका सही आंकड़ा नहीं सामने आया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका ने नष्ट किए 11 ईरानी जहाज

कुवैत पर ईरानी हमलों की वजह से कई मौतें हुईं हैं. कुवैत ने ईरानी हमले के दौरान गलती से तीन US F-15E फाइटर जेट मार गिराए थे. हालांकि 6 क्रू मेंबर को सुरक्षित तौर पर बाहर निकाल लिया गया और उन्हें बचा लिया गया. US मिलिट्री ने कहा कि उसने ऑपरेशन के बाद से ईरान में 1,250 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया है और 11 ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है.

लंबे युद्ध के लिए तैयार अमेरिका

हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में ऑपरेशन 4-5 हफ्ते चल सकता है लेकिन वह उससे भी ज्यादा लंबे तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार हैं. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने US मिलिट्री को ईरान पर हमला करने का ऑर्डर दिया है ताकि तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोका जा सके, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह तेजी से बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें: खामेनेई की मौत के बाद पूरे ईरान में उबाल, शहादत को आंदोलन में बदलने की तैयारी कर रहे शिया मुस्लिम!