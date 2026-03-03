'तो ईरान के पास होता परमाणु हथियार...', ट्रंप ने बाइडेन-ओबामा पर निकाला गुस्सा, कहा- नींद में सोए थे अमेरिकी राष्ट्रपति

US Israel Iran War: अमेरिका-इजरायल के हमलों का ईरान लगातार जवाब दे रहा है. ईरान सऊदी अरब-दुबई सहित कई अन्य देशों पर अटैक कर रहा है. इन हमलों की वजह से हाहाकार मचा हुआ है. इसी बीच ट्रंप ने एक बार फिर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन पर गुस्सा उतारा है. उन्होंने कहा कि अगर हमने ओबामा की भयानक ईरान न्यूक्लियर डील (JCPOA) को खत्म नहीं किया होता, तो ईरान के पास तीन साल पहले ही न्यूक्लियर वेपन होता.

उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर डील की जमकर आलोचना की थी. इसे 2018 में उन्होंने अपने पहले टर्म के दौरान खत्म कर दिया था. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि अगर डील बनी रहती तो ईरान ने तीन साल पहले ही न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिए होते. यह अब तक का सबसे खतरनाक ट्रांजैक्शन था और अगर इसे ऐसे ही रहने दिया जाता तो दुनिया अभी पूरी तरह से अलग जगह होती. इसके लिए आप बराक हुसैन ओबामा और सुस्त जो बाइडेन को दोष दे सकते हैं. मुझे प्रेसिडेंट ओबामा द्वारा ईरान न्यूक्लियर डील खत्म करने पर बहुत गर्व है.

सेनाओं के लिए पैदा हो सकता था खतरा

इसके अलावा कहा कि उनके पास तीन साल पहले ही न्यूक्लियर वेपन होते और वे उनका इस्तेमाल करते लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. ईरानी सरकार की मिसाइलों में पहले से ही यूरोप और अमेरिकी बेस पर हमला करने की क्षमता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने की क्षमता है. साथ ही साथ ईरानी सरकार का बैलेस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेजी के साथ बढ़ रहा है. इससे अमेरिका और विदेशों में तैनात अमेरिकी सेनाओं के लिए खतरा पैदा हो सकता है.

अमेरिका के लिए भी खतरा पैदा करती मिसाइलें

उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार की मिसाइल क्षमताएं उसके न्यूक्लियर के लिए एक ढाल हैं जिससे उसके न्यूक्लियर हथियार बनाने को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा. साथ ही साथ कहा कि अगर उन्होंने रोका नहीं होता तो न्यूक्लियर हथियारों और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस ईरानी सरकार न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करती और हमारा देश खुद खतरे में होता.

ईरान ने किया है बड़ा दावा

अमेरिका-ईरान टकराव ने मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की भू-राजनीतिक व्यवस्था को हिला कर रख दिया है. इसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आपात बैठक बुलाने की अपील करते हुए इसे गंभीर नतीजों वाला संघर्ष बताया है. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने दावा किया है कि सभी अमेरिकी और इजरायली ठिकाने उनके निशाने पर हैं. क्षेत्र में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों की खबरें सामने भी आई हैं. अगर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा, तो यह संघर्ष सीमित हमलों से बढ़कर पूर्ण युद्ध का रूप ले सकता है. (ANI)

