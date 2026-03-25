DNA: ईरान युद्ध ने दुनिया में बना दिए इमरजेंसी के हालात, क्या लगने जा रहा ग्लोबल 'एनर्जी लॉकडाउन'?

DNA Analysis: पिछले 26 दिनों से मिडिल ईस्ट के युद्ध ने वैसे तो दुनिया के लगभग सभी देशों पर असर डाला है और इस कारण पूरी दुनिया में इमरजेंसी के हालात बनते दिख रहे हैं. लेकिन बड़ी बात ये है कि अब तेल के संकट से निपटने के लिए औपचारिक रूप से इमरजेंसी का एलान किया जा रहा है.

ईरान युद्ध के कारण जो हालात बने हैं, उसकी वजह से फिलीपींस को नेशनल एनर्जी इमरजेंसी का एलान करना पड़ा है. ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है. फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा कि ये कदम देश को अंधेरे में डूबने से बचाने और जनता को बिजली की आसमान छूती कीमतों से राहत देने के लिए उठाया गया है.

एक साल तक फिलीपींस में लागू रहेगी इमरजेंसी

फिलीपींस में ये आपातकाल अगले एक साल तक लागू रहेगा. राष्ट्रपति चाहें तो इसे और बढ़ा सकते हैं या बीच में हटा भी सकते हैं. युद्ध के समय आपातकाल लगना आम बात है लेकिन ये उन देशों में लगाया जाता है जो युद्ध में शामिल होते हैं. लेकिन फिलीपींस का इस युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है. ईरान की राजधानी तेहरान से फिलीपींस की राजधानी मनीला लगभग 7,000 किलोमीटर दूर है. एशिया-पैसिफिक में अमेरिका का सबसे करीबी देश होने के बावजूद फिलीपींस युद्ध में किसी भी तरह से शामिल नहीं है. लेकिन इसके बावजूद उसे आपातकाल लगाना पड़ा है.

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कई देशों में बन सकते हैं इमरजेंसी जैसे हालात

जिस तरह से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर रखी है. जिस तरह से खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने हमले किए हैं, उससे फिलीपींस ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में ऐसे ही हालात बनने वाले हैं. युद्ध के पहले दिन से हम आपको बताते रहे हैं कि ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें मिसाइल की चपेट में भले ही कुछ देश आएंगे लेकिन आर्थिक मार के लपेटे में पूरी दुनिया आएगी. कोई भी इससे बच नहीं पाएगा. हो भी यही रहा है.

पहले भी फिलीपींस में लग चुकी है इमरजेंसी

26 दिनों के बाद ही दुनिया आपात स्थिति में कैसे आ गई है, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फिलीपींस में ऐसे हालात क्यों बने. एनर्जी इमरजेंसी के मायने क्या हैं. दुनिया में कब-कब एनर्जी इमरजेंसी लगी है. फिलीपींस अपनी जरूरत का 98% तेल खाड़ी देशों से आयात करता है. लेकिन होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद वहां तेल की सप्लाई काफी कम हो गई है. खरीद की लागत बढ़ने की वजह से वहां पेट्रोल-डीजल की कीमत दोगुनी हो चुकी है.

यानी पहले ही लोगों पर महंगाई का बोझ डाला जा चुका है और अब इमरजेंसी का एलान भी कर दिया गया है. फिलीपींस वो देश है जिसने युद्ध की शुरुआत होते ही ईंधन बचाने के मक़सद से सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का हफ़्ता कर दिया था. लेकिन इसके बावजूद संकट बढ़ता गया. अब इमरजेंसी लगानी पड़ी है.

फिलीपींस पर पड़ा सबसे गहरा असर

उधर तेल की बढ़ती कीमत से नाराज ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और टैक्सी यूनियन ने 2 दिनों की हड़ताल का एलान किया है. लेकिन एनर्जी इमरजेंसी की वजह से हड़ताल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. फिलीपींस में ईंधन की कमी सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है बल्कि जेट फ्यूल की भी भारी क़िल्लत है. कई देशों ने फिलीपींस की एयरलाइंस से कह दिया है कि वो उन्हें जेट फ्यूल नहीं मुहैया कराएंगे. इसकी वजह से फिलीपींस आने वाली उड़ानें आने और जाने का फ्यूल लेकर आ रही हैं. इसकी वजह से उड़ानों की संख्या में कटौती करनी पड़ी है.

लोगों को सता रहा फ्लाइट कैंसिल होने का डर

एनर्जी इमरजेंसी लगने के बाद उड़ानों को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है. इससे फिलीपींस के हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ गई है. लोगों को डर है कि कहीं उनकी फ्लाइट कैंसल न हो जाए. अब आपको ये भी जानना चाहिए कि एनर्जी इमरजेंसी लगाने का मतलब क्या है.एनर्जी इमरजेंसी, सरकार को तेल संकट से निपटने के लिए एक्स्ट्रा पावर देने वाला कानूनी हथियार है.

इसमें सरकार को सीधे तेल खरीदने का अधिकार होता है. इसके लिए लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती. सरकार एडवांस पेमेंट भी कर सकती है.

ऊर्जा विभाग को ईंधन की आवाजाही, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण का पूरा अधिकार हो जाता है.

जमाखोरी, मुनाफाखोरी और सप्लाई में हेराफेरी करने पर कड़ी कार्रवाई होती है.

ऊर्जा बचाने पर सख्ती से ज़ोर दिया जाता है.

फिलीपींस में आपातकाल लगने के बाद राष्ट्रपति के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई है जो ईंधन, अनाज और दवा समेत सभी ज़रूरी सामानों के वितरण पर नजर रखेगी.

युद्ध से बिजली सप्लाई पर बड़ा प्रभाव

ईंधन के साथ-साथ फिलीपींस में बिजली की सप्लाई पर भी गंभीर खतरा है. इससे निपटने के लिए फिलीपींस सरकार ने कोयले से चलने वाले पावर प्लांट पर निर्भरता बढ़ाने का फैसला लिया है. फिलहाल फिलीपींस में 60% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है. लेकिन इसे अब और बढ़ाने की तैयारी है ताकि युद्ध का असर बिजली सप्लाई पर न पड़े.

दुनिया प्रदूषण से निपटने के लिए कोयले से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल बंद करने में लगी है, लेकिन युद्ध ने गैस की सप्लाई को इस तरह चरमरा दिया है कि बिजली के लिए एक बार फिर कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है. इससे प्रदूषण के ख़िलाफ़ दुनिया का अभियान कमज़ोर होगा. इसका असर लंबे समय तक दुनिया को भुगतना पड़ेगा. अब आपको ये भी जानना चाहिए कि दुनिया में कब-कब एनर्जी इमरजेंसी लगी है.

दुनिया में कब-कब एनर्जी इमरजेंसी

पहली बार एनर्जी इमरजेंसी 1973-74 में लगी थी.उस समय अरब-इज़रायल युद्ध के दौरान इज़रायल का समर्थन करने के फ़ैसले के विरोध में तेल निर्यातक देशों ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसी संकट की वजह से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई थी.

लेकिन एनर्जी एजेंसी की स्थापना के बाद भी ऐसे हालात बने. 1991 में कुवैत पर इराक़ के हमले के जवाब में अमेरिका के नेतृत्व में चले सैन्य अभियान के दौरान भी तेल का संकट खड़ा हुआ.

2005 में अमेरिका में आए कटरीना तूफान की वजह से तेल का आपातकाल लगा.

2011 में अफ्रीकी देश लीबिया में नाटो के अभियान की वजह से ऊर्जा संकट पैदा हुआ.

2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से तेल का आपातकाल लगा.

इस बार ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमले की वजह से ये स्थिति पैदा हुई जो सबसे गंभीर है.

2005 के संकट को छोड़ दें तो हर एनर्जी इमरजेंसी का संबंध युद्ध या लड़ाई से ही रहा है. यानी युद्ध दुनिया में एनर्जी इमरजेंसी का सबसे बड़ा कारण है.

ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार जेम्स बूचन ने 2006 में अपनी एक किताब में पेट्रोलियम के महत्व के बारे में लिखा था कि एक सदी पहले तक पेट्रोलियम एक मामूली सामान था लेकिन आज ये मानव अस्तित्व के लिए पानी की तरह ज़रूरी है.

दु्निया के कई देशों में खराब होंगे हालात

पेट्रोल-डीज़ल की इसी ज़रूरत की वजह से दुनिया में एनर्जी इमरजेंसी के हालात बन गए हैं. मिडिल ईस्ट के महायुद्ध की वजह से फिलीपींस पहला देश बन गया है जिसने एनर्जी इमरजेंसी का एलान किया. लेकिन अगर युद्ध इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में इसी तरह के हालात कई दूसरे देशों में बनेंगे. यहां तक कि युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया को इसके असर से अछूता नहीं रहेगी.

तेल संकट की वजह से जो स्थिति बनी है, उसमें म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी हालात बिगड़ रहे हैं. ये वो देश हैं जो तेल के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं. खाड़ी देशों से इनका आयात बहुत ज्यादा है. लेकिन होर्मुज स्ट्रेट बंद होने इन देशों में तेल की सप्लाई काफी कम हो गई है. इन देशों में तेल की कमी से जूझने के लिए कहीं यूनिवर्सिटी में छुट्टी दी जा चुकी है, तो कहीं वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य बना दिया गया है. कहीं हफ़्ते में एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दी जा रही है तो कहीं ऑनलाइन क्लास चल रही है.

दुनिया में छा रही आर्थिक महामारी

इन सख्त उपायों को सुनकर आपको कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन की याद आ रही होगी. तब महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था लेकिन अब आर्थिक महामारी से बचने के उपाय किए जा रहे हैं. ये उन देशों का हाल है जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है. लेकिन युद्ध के आर्थिक असर से अमीर देश भी नहीं बचे हैं. यूरोप के देश भी इस समय एनर्जी इमरजेंसी से जूझ रहे हैं. आपको जानना चाहिए कि यूरोप पर इस युद्ध का क्या असर हुआ है.

यूरोपीय देशों में पेट्रोल-डीज़ल के दाम में 34% तक की बढ़ोतरी हुई है.

डीजल की कमी से ट्रांसपोर्ट और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं

प्राकृतिक गैस का दाम दोगुने से भी ज़्यादा हो चुका है. लेकिन इसके बावजूद सप्लाई में दिक्कत है.

पूर्वी यूरोप और इटली में बिजली की कीमत में बढ़ोतरी हुई है. यूरोपीय देश बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं. गैस की कीमत में बढ़ोतरी का असर बिजली के दाम पर पड़ रहा है

ब्रिटेन में महंगाई 5% से ज़्यादा होने की आशंका जताई जा रही है

युद्ध के पहले 10 दिनों में यूरोप के टैक्सपेयर्स पर 3 अरब यूरो यानी लगभग 325 अरब रुपये का बोझ पड़ा है.

इन यूरोपीय देशों में ईंधन की किल्लत

ये स्थिति उस वक़्त है जब यूरोपीय देश युद्ध में शामिल नहीं हैं. यानी हथियार पर उनका खर्च नहीं हो रहा है. अगर युद्ध में भी उतर गए तो खर्च कई गुना बढ़ जाएगा. ये स्थिति उस वक़्त है जब यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप के कई देश पहले से प्रभावित थे. अब ईरान युद्ध ने यूरोप की दिक़्क़त और बढ़ा दी है.

एशिया के कुछ देशों की तरह सेंट्रल यूरोप के देश स्लोवेनिया में भी ईंधन की क़िल्लत हो गई है. इसी वजह से वहां ईंधन की राशनिंग शुरू कर दी गई है. यानी तय मात्रा से ज़्यादा ईंधन नहीं दिया जा रहा है.

अमेरिका पर भी युद्ध का असर

युद्ध के असर से अमेरिका के लोग भी नहीं बचे हैं. अमेरिका तक ईरान की मिसाइल और ड्रोन भले ही नहीं पहुंच रहे लेकिन वहां महंगाई का बम फूट रहा है. युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में अमेरिका में गैस की क़ीमत में लगभग 32% की बढ़ोतरी हुई है. एक औसत अमेरिकी परिवार पर 740 डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ा है

घरेलू उत्पादन ज्यादा होने की वजह से एशिया और यूरोप की तुलना में अमेरिका बेहतर स्थिति में जरूर है लेकिन महंगाई के कारण वहां के लोग परेशान हैं. ट्रंप भले ही युद्ध में भी मुनाफ़ा कमा रहे हों लेकिन अमेरिका के आम लोगों को युद्ध का आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है. चीन के प्रसिद्ध विद्वान और युद्ध रणनीतिकार सन त्जु ने कहा है कि लंबे युद्ध से किसी देश को लाभ होने का कोई उदाहरण नहीं है.

वॉर जोन से दूर के देशों पर बुरा प्रभाव

ईरान युद्ध के अभी 26 दिन हुए हैं. बेशक ये रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की तुलना में बहुत कम है लेकिन इस युद्ध का नुकसान बहुत व्यापक है. जो देश वॉर जोन से बहुत दूर हैं उन पर भी युद्ध की मार पड़ी है. वजह है महंगा तेल. दुनिया के ज्यादातर देश तेल आयात करते हैं. युद्ध के कारण तेल महंगा हुआ है. इसलिए कई देशों का अर्थतंत्र तबाह हो गया है. अब हम आपको उन देशों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो मिडिल ईस्ट की जंग में पक्षकार नहीं है. लेकिन लड़ाई ने इन देशों को गहरी चोट दी है.

इन देशों पर मिडिल ईस्ट युद्ध की सबसे बुरी मार

कंबोडिया अपनी जरूरत का 100 प्रतिशत तेल आयात करता है. ईरान वॉर के कारण क्रूड के दाम बढ़े हैं. कंबोडिया का तेल आयात बिल भी बढ़ चुका है. इसकी वजह से यहां GDP 3 प्रतिशत तक गिरने की आशंका है. यहां तेल के दाम करीब 68 प्रतिशत तक बढ़े हैं. इस ऑयल वाली स्ट्राइक से कंबोडिया में ऐसी आर्थिक तबाही हुई है कि इससे बाहर निकलने में 2 साल का समय लग सकता है.

वियतनाम भी अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा तेल आयात करता है. यहां तेल के दाम 50 प्रतिशत तक बढ़े हैं. तेल संकट के कारण वियतनाम की GDP 1 प्रतिशत तक घट सकती है. इसे रिवकर करने में वियतनाम को डेढ़ साल का समय लग सकता है.

नाइजीरिया कच्चे तेल का निर्यातक देश है. लेकिन उसके पास रिफाइनरी की क्षमता नहीं है. इसलिए नाइजीरिया की GDP भी करीब 2 प्रतिशत तक घट सकती है. यहां तेल के दाम 35 प्रतिशत बढ़े हैं. नुकसान की भरपाई में नाइजीरिया को 2 साल का समय लग सकता है.

लाओस पहले से ही चीन के कर्ज में डूबा है. संकट के कारण यहां तेल के दाम करीब 33 प्रतिशत तक बढ़े हैं. तेल आयात के बढ़ते खर्च से लाओस की जीडीपी 3 प्रतिशत तक गिर सकती है. इस घाटे को पूरा करने में लाओस को 3 साल का समय लग सकता है.

हमारा पड़ोसी बांग्लादेश अपनी जरूरत का 95 प्रतिशत तेल आयात करता है. क्रूड महंगा होने के कारण बांग्लादेश का तेल आयात खर्च करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. इससे बांग्लादेश की GDP करीब 3 प्रतिशत तक गिर सकती है. बांग्लादेश को ट्रैक पर लौटने में 2 साल का समय लग सकता है.

युद्ध से नुकसान सिर्फ उन देशों का नहीं हो रहा है जो इसमें शामिल हैं या पक्ष में हैं. विध्वंसक जंग से तबाही की आग में वो देश भी झुलस रहे हैं कि जो इसमें शामिल नहीं हैं. संकट वैश्विक है. आज युद्ध खत्म हो जाए तब भी दुनिया को इससे उबरने में दो साल का समय लगेगा. जंग रुकने के बाद महंगाई की मार भी परेशान करेगी. आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है. इसलिए इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा. बेशक हमारे ऊपर इस असर की मात्रा दूसरे देशों के मुकाबले कम हो.