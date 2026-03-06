Advertisement
trendingNow13131783
Hindi Newsदुनियाईरान के पाताललोक में बनी मिसाइल फैक्ट्री वहीं दफ्न? ट्रंप के चार दावों में कितना दम

ईरान के 'पाताललोक' में बनी मिसाइल फैक्ट्री वहीं दफ्न? ट्रंप के चार दावों में कितना दम

US-Israel Attack on Iran: क्या ईरान का मिसाइल स्टॉक खत्म हो गया है? क्या ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन सिटी तबाह हो गई है और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से फोन आने लगे हैं? आखिरकार ऐसी अटकलों की वजह क्या है?

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 06, 2026, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ai photo
ai photo

Israel Iran War News Live Updates: आज ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों का सातवां दिन है. इस बीच ट्रंप ने चार नए दावे करके ईरान पर निर्णायक बढ़त बनाने की बात कही है. आखिर ट्रंप किस बिनाह पर ये कह रहे हैं कि युद्ध कुछ दिन में रुक जाएगा? क्या ट्रंप से ईरान के लीडर ने संपर्क किया है, क्या अमेरिका-इजरायल पर ईरान की जवाबी कार्रवाई कमजोर पड़ गई है, क्या ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, वाकई मिट्टी में मिल गई है? इन चार सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस रिपोर्ट में. 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल स्टॉक को वहीं कबाड़ में बदल दिया है. बीते 48 घंटों में इजरायल और अमेरिका की फौजों ने ईरान पर चार मिनट में चार धुआंधार अटैक किए. इन हमलों के बाद आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी आई कि ईरान में तबाही मचने की खबर सुनकर ट्रंप मारे खुशी के झूमने लगे.  

ट्रंप की खुशी की वजह क्या है?

मिडिल ईस्ट में तबाही मचाकर और पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने के बाद ट्रंप बीते 24 घंटों से कुछ ज्यादा ही चहक रहे हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारी सैन्य नुकसान झेलने के बाद ईरान अब बातचीत करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल की सेनाएं तेहरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को निशाना बनाकर ईरान को कमजोर कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
fallback
(AI तस्वीर)

ईरान के 'पाताल लोक' में बने मिसाइल शहर ध्वस्त?

ईरान पर ताजा अमेरिका-इजरायल की हमलों को लेकर अमेरिकी मीडिया के हवाले से दावा किया गया कि ईरान ने कई दशकों से अपना विशाल मिसाइल भंडार सुरक्षित रखने के लिए अंडरग्राउंड शहर बसाए हैं. इन बड़े-बड़े बंकरों और सुरंगों में हजारों बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्चर समेत कई तरह के हथियार छिपाए जाते थे, वहां ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है.

दूसरी ओर ईरान का दावा था कि उसकी सीक्रेट टनल हवाई हमलों से पूरी तरह सुरक्षित हैं, दुश्मन इन्हें आसानी से तबाह नहीं कर पाएगा. लेकिन अमेरिकी फौज का कहना है कि युद्ध में अमेरिका-इजरायल ने ईरान के एक ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है.

  • अमेरिकी मीडिया के हवाले से दावा किया गया है कि जैसे ही ईरानी मिसाइल लॉन्चर फायर करने के लिए सुरंग से बाहर आता है, उसे फौरन वहीं ढेर कर दिया जाता है.

  • यूएस बॉम्बर्स से गिराए जा रहे बंकर-बस्टर बमों ने टनल के मिसाइल भंडार को वहीं तहस नहस करके दफन कर दिया है. ताजा कामयाबी से ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की ताकत में करीब 85 फीसदी की कमी आई है.

ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी फौजों ने ईरान की कई फैसिलिटी साइट्स समाप्त कर दी है, मिसाइल फैक्ट्री को वहीं नष्ट कर दिया है. ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद सैकड़ों मिसाइलें और हजारों ड्रोन लगातार फायर किए, लेकिन अब उसका स्टॉक और लॉन्चिंग कैपेसिटी तेजी से कम हो रही है, जिससे वो अमेरिका इजरायल पर अब पहले जैसी जवाबी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है.

fallback

ईरान की कम होती इसी ताकत को देखते हुए ट्रंप ने दावा किया है जल्द ही युद्ध समाप्त हो जाएगा साथ ही लगातार हमलों के बीच ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी नेता लगातार समझौते के लिए फोन कर रहे हैं, ईरानी नेताओं के फोन पर ट्रंप ने उनको जवाब देते हुए कहा कि ईरान ने बातचीत में बहुत देर कर दी है, इसके साथ ही ट्रंप ने हमलों को लेकर ईरान पर जवाबी कार्रवाई पर खुद की तारीफ करते हुए कहा कि ईरान से चली मिसाइल को 4 मिनट में तबाह कर देते हैं. इसके साथ ही ट्रंप ने जंग में अपनी सेना को 10 में से 15 की शानदार रेटिंग भी दे दी. 

सीरिया-सूडान जैसा होगा ईरान का हाल?

ट्रंप ने साफ कर दिया है ईरान पर हमलों का मकसद है, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद करना और उसे खतरनाक हथियार बनाने से रोकना. ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, 'ईरान के हाथों में न्यूक्लियर हथियार पड़ना बहुत बुरी बात होगा.

यह भी पढ़ेंमिसाइलों की जंग के बीच इजरायल का बाजार 'मुस्कुराया', लागत के गणित ने बदला खेल!

ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान की मिलिट्री ताकत बहुत कमजोर पड़ चुकी है. इसके साथ ही अमेरिका-इजरायल ने ये भी साफ कर दिया है कि जो भी खामेनेई का उत्तराधिकारी बनेगा उसका भी खात्मा कर दिया जाएगा.

हालांकि तमाम बयानबाजी और धमकियों के बावजूद ईरान को लेकर अमेरिका-इजरायल का प्लान पूरी तरह सामने नहीं आया है. हालांकि इतना तय लग रहा है कि अगर ईरान नहीं रुका तो उसकी हालत भी सीरिया-सूडान जैसे हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर देखते हुए लग रहा है कि वो ईरान की बर्बादी तक रुकने के मूड में नहीं हैं.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

US-Israel Iran War

Trending news

'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
social media
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज