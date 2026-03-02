ईरान पर नहीं थम रहे US-इजरायल हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट

Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच भारत ने कतर, तुर्किये और सीरिया में रह रहे अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी जारी की है. यह कदम ईरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद उठाया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं.

ताजा जानकारी के अनुसार, दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने घोषणा की है कि मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए 2 मार्च 2026 को नियमित कांसुलर सेवाएं निलंबित रहेंगी. दूतावास ने स्पष्ट किया कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है. हालांकि, आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी.

दूतावास के अनुसार पासपोर्ट, वीजा, सत्यापन और श्रम संबंधी आपात मामलों के लिए अधिकारी उपलब्ध रहेंगे. तत्काल सहायता के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर +974-55647502 और ईमेल जारी किया गया है. नागरिकों से आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट फॉलो करने की अपील भी की गई है.

इस्तांबुल में उड़ानों पर असर, वाणिज्य दूतावास अलर्ट

इस्तांबुल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने बताया कि इस्तांबुल एयरपोर्ट और सबिहा गोकसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कई उड़ानों के रद्द होने और रूट बदलने की सूचना मिली है. दूतावास ने कहा कि वह स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और एयरलाइंस व प्रभावित भारतीय यात्रियों के संपर्क में है. यात्रियों को एयरलाइंस और एयरपोर्ट अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर +90 541 238 5632 और ईमेल जारी किए गए हैं.

सीरिया में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह

दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास ने भी वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है. दूतावास ने सीरिया में रह रहे भारतीयों से अनावश्यक यात्रा से बचने, सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन व दूतावास के दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है. आपात स्थिति में +963-993385973 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है. साथ ही ईमेल और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध है.

US-इजरायल के ऑपरेशन के बाद बढ़ा तनाव

28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान ऑपरेशन रोरिंग लायन/ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया. इस कार्रवाई में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा की गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार हमलों में खामेनेई के परिवार के कई सदस्य भी मारे गए. इस हमले के बाद क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं और कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

भारत की अपील: दूतावास से संपर्क में रहें

इस बीच, भारत सरकार ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, अफवाहों से बचें और किसी भी आपात स्थिति में संबंधित दूतावास या वाणिज्य दूतावास से तुरंत संपर्क करें.