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बातचीत के बावजूद नहीं रुकेगी जंग, आसमान में कितने दिनों तक बरसते रहेंगे आग के गोले? अमेरिका-इजरायल ने कर दिया साफ

US Israel Iran War: अमेरिका- इजरायल और ईरान के बीच कई दिनों से युद्ध चल रहा है. इसी बीच अधिकारियों ने कहा है कि अगर बातचीत शुरू हो जाती है फिर भी ये युद्ध कई दिनों तक चलेगा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 26, 2026, 11:03 AM IST
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बातचीत के बावजूद नहीं रुकेगी जंग, आसमान में कितने दिनों तक बरसते रहेंगे आग के गोले? अमेरिका-इजरायल ने कर दिया साफ

Middle East War: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर दुनिया के कई अन्य देशों के ऊपर भी पड़ रहा है. अमेरिका-इजरायल के हमले का ईरान लगातार जवाब दे रहा है. ईरान के बुशहर में इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसकी वजह से स्थिति खराब हो गई है. मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका और इजरायल का मानना ​​है कि अगर ईरान से बातचीत भी शुरू हो जाती है तो भी कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहेगा. 

जारी रहेगी जंग
स्पुतनिक ग्लोब के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों ने बताया है कि दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो जाती है तो भी ईरान के साथ युद्ध अगले दो से तीन हफ्ते तक जारी रह सकता है. ट्रंप ने अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ को ईरान पर मिलिट्री दबाव बनाए रखने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बातचीत शुरू करने की कोशिशों के बावजूद पेंटागन ने मिलिट्री ऑपरेशन और प्लानिंग के बारे में अमेरिकी सेंट्रल कमांड को जो ऑर्डर दिए हैं, उनमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है.

पहुंचेंगे फाइटर स्क्वाड्रन
एक्सियोस के मुताबिक आने वाले दिनों और हफ्तों में मिडिल ईस्ट में कई फाइटर स्क्वाड्रन और हजारों सैनिकों के पहुंचने की उम्मीद है. इस टुकड़ी में दो मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और 82वें एयरबोर्न डिवीजन का कमांड एलिमेंट शामिल है, जिसमें कई हजार लोगों की एक इन्फेंट्री ब्रिगेड है.

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शर्तों के तहत करना चाहता है बात
व्हाइट हाउस के एक रिप्रेजेंटेटिव ने एक्सियोस को बताया कि ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी एक ऑप्शन है, हालांकि ट्रंप ने अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान को मिडिल ईस्ट की लड़ाई को बिचौलियों के जरिए सुलझाने के लिए US का 15-पॉइंट का प्लान पहले ही मिल चुका है. वॉशिंगटन इस पर एक सिंगल पैकेज के तौर पर बात करना चाहता है, जिसमें ईरान पर जंग खत्म करने और बैन हटाने की उसकी शर्तें शामिल हैं.

अमेरिका ने रखी शर्त
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बदले में, US चाहता है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोल दे और अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के बारे में सिक्योरिटी गारंटी दे, साथ ही मिडिल ईस्ट में अपने साथी हथियारबंद ग्रुप्स को सपोर्ट देना बंद कर दे. इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि उसकी ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है. हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने इस बातचीत से इनकार किया.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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