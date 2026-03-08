एक साथ 300+ ड्रोन-मिसाइल! क्या है ईरान की वॉली स्ट्रैटेजी? जिसने बढ़ा दी इजरायल-US की मुश्किलें

Volley Firing Strategy: ईरान समेत मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच एक सैन्य रणनीति बार-बार चर्चा में आ रही है. इस सैन्य रणनीति को वॉली फायरिंग स्ट्रैटेजी (Volley Firing Strategy) कहते है. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह तरीका आधुनिक युद्ध में तेजी से प्रभावी बनता जा रहा है, खासकर तब जब ड्रोन और मिसाइल तकनीक अपेक्षाकृत सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो. ईरान और उसके सहयोगी समूहों पर आरोप है कि वे इसी रणनीति का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आइए समझते हैं कि आखिर क्या है ये पूरी स्ट्रैटेजी...

वॉली फायरिंग स्ट्रैटेजी क्या है?

वॉली फायरिंग का मतलब है एक ही समय में या बहुत कम अंतर में बड़ी संख्या में हथियार जैसे कि ड्रोन, रॉकेट या फिर मिसाइल लॉन्च करना. इस रणनीति का उद्देश्य केवल लक्ष्य को निशाना बनाना नहीं होता बल्कि दुश्मन के रक्षा तंत्र को ओवरलोड करना होता है.

आमतौर पर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता सीमित होती है. वह एक समय में सीमित संख्या में आने वाले खतरों को ही ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है. ऐसे में जब दर्जनों या सैकड़ों हथियार एक साथ दागे जाते हैं तो सिस्टम पर भारी दबाव पड़ता है जिसके कारण कुछ हथियार इंटरसेप्ट होने से बच जाते है. इजरायल की रक्षा प्रणाली जैसे Iron Dome या अन्य एयर डिफेंस नेटवर्क को इसी तरह के हमलों से निपटने के लिए बनाया गया है लेकिन बड़े पैमाने पर किए गए वॉली हमले इन प्रणालियों को भी चुनौती दे सकते हैं.

ईरान कैसे कर रहा वॉली फायरिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल

ईरान और उससे जुड़े समूह बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन्हें अक्सर एक साथ या कई वेव में लॉन्च किया जाता है. पहली वेव में अक्सर बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे जाते हैं. इनका उद्देश्य दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली को सक्रिय करना और उसकी इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करवाना होता है. इसके बाद दूसरी या तीसरी वेव में और अधिक ड्रोन या मिसाइलें छोड़ी जाती हैं. इस रणनीति का मकसद यह होता है कि भले ही अधिकांश ड्रोन या मिसाइलें रास्ते में ही नष्ट हो जाएं लेकिन कुछ हथियार बचकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके.

कई बार हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन या रॉकेट की कीमत कुछ हजार डॉलर होती है जबकि उन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की कीमत लाखों डॉलर तक पहुंच सकती है. इसका मतलब यह है कि अगर हमलावर बड़ी संख्या में सस्ते हथियारों का इस्तेमाल करता है तो डिफेंडर को उन्हें रोकने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है. यही वजह है कि वॉली फायरिंग केवल सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक दबाव की रणनीति भी बनती जा रही है.

एयर डिफेंस सिस्टम के सामने चुनौती

वॉली हमलों की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम के सामने कई चुनौतियां पैदा होती हैं. सबसे पहली समस्या यह है कि किसी भी सिस्टम के पास सीमित इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं. अगर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में हमले होते हैं तो सभी को रोक पाना मुश्किल हो सकता है. दूसरी चुनौती यह है कि इंटरसेप्टर लॉन्चर को रीलोड करने में समय लगता है. अगर लगातार कई वेव में हमले होते रहें तो रक्षा प्रणाली पर दबाव और बढ़ जाता है. इसके अलावा सस्ते ड्रोन को अपेक्षाकृत जल्दी और बड़ी संख्या में तैयार किया जा सकता है जिससे हमलावर बार-बार इसी तरह के हमले दोहरा सकता है.