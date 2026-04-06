Advertisement
trendingNow13167552
Hindi Newsदुनियाईरान के खिलाफ अगले 45 दिनों में US-इजरायल खत्म कर देंगे युद्ध? रिपोर्ट में किया गया दावा

ईरान के खिलाफ अगले 45 दिनों में US-इजरायल खत्म कर देंगे युद्ध? रिपोर्ट में किया गया दावा

Iran war 45 day ceasefire: मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक, मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मध्यस्थ दोनों देशों के साथ एक दो-चरणीय समझौते पर बातचीत कर रहे हैं. इस प्रस्ताव के पहले चरण में करीब 45 दिनों के सीजफायर की योजना है. इस दौरान न सिर्फ तनाव कम करने की कोशिश होगी, बल्कि स्थायी शांति स्थापित करने के रास्तों पर भी गंभीर चर्चा की जाएगी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तो क्या 45 दिनों में खत्म हो जाएगा युद्ध! (Photo - AI)
तो क्या 45 दिनों में खत्म हो जाएगा युद्ध! (Photo - AI)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए जो डेडलाइन तय की है वो जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे युद्ध के सीजफायर की शर्तों पर चर्चा की बात सामने आ रही है. एक्सियोस डॉट कॉम की एक रिपोर्ट ने रविवार (5 अप्रैल) को सूत्रों के हवाले से बताया कि US, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों का एक समूह 45 दिन के संभावित सीजफायर की शर्तों पर चर्चा कर रहा है. अगर ये चर्चा सफल होती है तो मिडिल ईस्ट में छिड़ा युद्ध का हमेशा के लिए खत्म हो सकता है. एक्सियोस के मुताबिक, उनके चार सूत्रों ने बताया कि अगले 48 घंटों में किसी भी आंशिक समझौते तक पहुंचने की संभावना काफी कम है. एक्सियोस के इन चार सूत्रों में अमेरिका, इजरायल और क्षेत्रीय सूत्र शामिल हैं.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि मध्यस्थों ने ईरानी अधिकारियों से कहा कि अब और बातचीत की चालें चलने का समय नहीं है और जोर देकर कहा कि अगले 48 घंटे ईरान के लिए समझौता करने और देश को भारी तबाही से बचाने का आखिरी मौका हैं. हालांकि, ये आखिरी कोशिशें ही युद्ध में भारी बढ़ोत्तरी को रोकने का एकमात्र मौका हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान के नागरिक ढांचे पर भारी हमले होंगे और खाड़ी देशों में ऊर्जा और जल सुविधाओं पर भी अमेरिका और इजरायल अपने हमले शुरू कर देंगे. यह घटनाक्रम ईरान को दी गई 10 दिन की डेडलाइन के बाद सामने आया है. यह डेडलाइन सोमवार शाम को खत्म होने वाली थी, लेकिन इसे 20 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है.  

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नई डेडलाइन की पोस्ट

क्योंकि ट्रंप ने सोशल मीडिया के ट्रूथ प्लेटफार्म पर मंगलवार रात 8 बजे ET की नई डेडलाइन पोस्ट की है. इस मामले से परिचित दो सूत्रों ने बताया कि ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर US-इजरायल के भारी बमबारी अभियान की ऑपरेशनल योजना पूरी तरह तैयार है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप द्वारा डेडलाइन बढ़ाए जाने का मकसद समझौते तक पहुंचने का एक आखिरी मौका देना था. रिपोर्ट के मुताबिक, कूटनीतिक प्रयासों की जानकारी रखने वाले चारों सूत्रों ने बताया कि बातचीत पाकिस्तानी, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थों के जरिए हो रही है और साथ ही ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच भेजे गए टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी बातचीत चल रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पहले चरण में संभावित 45 दिन का सीजफायर होगा

US अधिकारी ने आगे बताया कि हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने हाल के दिनों में ईरान को कई प्रस्ताव दिए थे, लेकिन अब तक ईरानी अधिकारियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि मध्यस्थ दोनों पक्षों के साथ दो चरणों वाले समझौते की शर्तों पर चर्चा कर रहे हैं. पहले चरण में 45 दिन का संभावित सीजफायर होगा, जिसके दौरान युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने पर बातचीत की जाएगी. सूत्रों में से एक ने बताया कि अगर बातचीत के लिए और समय की जरूरत पड़ी तो इस सीजफायर को आगे भी बढ़ाया जा सकता है. दूसरे चरण में युद्ध खत्म करने पर एक समझौता शामिल होगा. सूत्रों ने आगे बताया कि अंतिम समझौते का नतीजा यह हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से फिर से खुल जाए और ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का कोई हल निकल आए या तो उसे देश से बाहर भेजकर या उसे हल्का करके.

युद्ध खत्म होने के ये होंगे प्रमुख मुद्दे

सूत्रों के अनुसार, मध्यस्थ ऐसे भरोसेमंद कदम उठाने पर काम कर रहे हैं जो ईरान, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने और अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार के संबंध में उठा सकता है. हालांकि, ये दोनों मुद्दे बातचीत में ईरान के मुख्य सौदेबाजी के हथियार हैं लेकिन सूत्रों ने कहा कि ईरान सिर्फ 45 दिनों की युद्धविराम के लिए इन्हें पूरी तरह से छोड़ने पर सहमत नहीं होगा, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यस्थ यह देखना चाहते हैं कि क्या ईरान समझौते के पहले चरण में इन दोनों मुद्दों पर कुछ आंशिक कदम उठा सकता है. इस बीच, वे ऐसे कदमों पर भी काम कर रहे हैं जो ट्रंप प्रशासन उठा सकता है, ताकि ईरान को यह गारंटी दी जा सके कि युद्धविराम अस्थायी नहीं होगा और युद्ध फिर से शुरू नहीं होगा. 

US-इजरायल के लिए होर्मुज की स्थिति युद्ध से पहले जैसी कभी नहीं होगी

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी अधिकारियों ने मध्यस्थों को यह साफ कर दिया है कि वे गाजा या लेबनान जैसी स्थिति में नहीं फंसना चाहते, जहां कागजों पर तो युद्धविराम होता है. लेकिन अमेरिका और इजरायल जब चाहें फिर से हमला कर देते हैं. इस बीच, रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि मध्यस्थ अमेरिका द्वारा उठाए जाने वाले अन्य भरोसेमंद कदमों पर भी काम कर रहे हैं, जो ईरान की कुछ मांगों को पूरा कर सकें. रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब मध्यस्थों को इस बात की गहरी चिंता है कि देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर अमेरिका-इजरायल के हमले के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई खाड़ी देशों की तेल और जल सुविधाओं के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की नौसेना ने ये भी कहा कि अब अमेरिका और इजरायल के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वैसी स्थिति कभी भी नहीं होगी जैसी कि युद्ध से पहले थी

यह भी पढ़ेंः  समुद्र में बड़ी चूक! हिजबुल्ला ने इजरायली समझकर ब्रिटिश युद्धपोत पर दागी मिसाइल

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

us attack on iranMiddle East WarCeasefire

Trending news

तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
kerala election 2026
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
BJP
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
assam election 2026
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
Baramati by poll
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
Keralam Elections
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?
assam election 2026
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?