/ईरान को तबाह करने का सीक्रेट प्लान...Israel के साथ मिलकर ये बड़ा कदम उठाने जा रहे ट्रंप, टारगेट पर क्या है?

US Israel planning joint airstrikes on Iran: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान की तेल रिफाइनरियों और बिजली संयंत्रों पर अब तक का सबसे भीषण और बड़ा हमला बोल सकते हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को झुकाने के लिए सैन्य तैयारियां तेज करने के निर्देश भी दे दिए हैं. अमेरिका का मकसद तेहरान पर दबाव बनाकर उसे अपनी युद्धविराम शर्तों को मानने के लिए मजबूर करना है.
'एक्सियोस' ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कैंप डेविड से सख्त संदेश देते हुए ट्रंप ने कहा है कि हमलों की शुरुआत इसी हफ्ते हो सकती है. यदि यह हमला होता है, तो कई हफ्तों में यह पहली बार होगा, जब इजरायल ईरान पर अमेरिकी अभियानों में सीधे तौर पर शामिल होगा. बीते जुलाई में युद्धविराम टूटने के बाद से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखा है, लेकिन इजरायल इन हमलों में शामिल नहीं हुआ था.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डेविड में दिए अपने बयान में जल्द सैन्य कार्रवाई के स्पष्ट संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा, 'हम उन पर बहुत भारी प्रहार करने जा रहे हैं. एक समय ऐसा आएगा, जब वे कहेंगे कि "अब हम इसे और सहन नहीं कर सकते".'
सीबीएस न्यूज के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक इस सैन्य अभियान के लिए अंतिम मंजूरी नहीं दी है. बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के दौरान व्हाइट हाउस के कुछ सलाहकारों ने इस कार्रवाई पर आपत्तियां भी जताई हैं.
डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यदि होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले जारी रहे, तो वह ईरान के पुलों और पावर प्लांटों को पूरी तरह तबाह कर देंगे. यह डेवलपमेंट इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के बीच वॉशिंगटन में हुई उच्च स्तरीय चर्चाओं के ठीक बाद सामने आया है.
पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच पिछले 5 महीनों से भी अधिक समय से भीषण सैन्य तनातनी और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है. क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हालिया हमलों के बाद वॉशिंगटन का मानना है कि ईरान का रुख दिन-ब-दिन और अधिक आक्रामक होता जा रहा है. तेहरान की इसी बढ़ती आक्रामकता और जिद्दी रवैये पर नकेल कसने के लिए अब अमेरिका और इजरायल एक बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं.