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दोस्ती में दगाबाजी? ईरान से शांति वार्ता के बीच इजरायल कर रहा था अमेरिका की जासूसी; अधिकारियों के फोन में मिला स्पाईवेयर

Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट संकट के बीच दावा किया है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां ईरान के साथ शांति वार्ता में जुटे शीर्ष अमेरिकी वार्ताकारों की गुप्त बातें सुन रही थीं. इस खुलासे के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इजरायल से खतरे के स्तर को हाई से गंभीर श्रेणी में डाल दिया है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 07, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:26 AM IST
दोस्ती में दगाबाजी? ईरान से शांति वार्ता के बीच इजरायल कर रहा था अमेरिका की जासूसी; अधिकारियों के फोन में मिला स्पाईवेयर
Image Credit: US-Israel Spaying

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