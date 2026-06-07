/दोस्ती में दगाबाजी? ईरान से शांति वार्ता के बीच इजरायल कर रहा था अमेरिका की जासूसी; अधिकारियों के फोन में मिला स्पाईवेयर

Spyware Attack: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और भारी तनाव के बीच अमेरिकी खुफिया गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट लीक हुई है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया गया है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां ईरान के साथ शांति समझौता कराने में जुटे शीर्ष अमेरिकी राजनयिकों और बातचीत करने वालों की सीक्रेट बातें सुन रही थीं. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खुफिया आकलन में यह गंभीर चिंता जताई गई है कि इजरायल ने वाशिंगटन के कूटनीतिक रुख और सीक्रेट प्लान की जानकारी जुटाने के लिए जासूसी की हदें पार कर दी हैं.
इस जासूसी कांड का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इजरायली खुफिया सेवाओं ने किसी आम कर्मचारी की नहीं, बल्कि सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी और शीर्ष अधिकारियों की निगरानी (Surveillance) बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल के रडार पर जो मुख्य अमेरिकी अधिकारी हैं, उनमें स्टीव विटकोफ, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य वार्ताकार है और जो ईरान के साथ शांति समझौते की कूटनीति संभाल रहे हैं. इस लिस्ट में एल्ब्रिज कोल्बी का नाम भी शामिल है. जो पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मंत्रालय) के नीति प्रमुख है. इस लिस्ट में माइकल डिमिनो का भी नाम शामिल है, जो अमेरिका के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी है. हद तो तब हो गई जब इजरायल में तैनात अमेरिकी रक्षा कर्मियों ने अपने मोबाइल फोन चेक किए. उनके फोन में गुप्त रूप से एक ऐसा जासूसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पाया गया, जो उनकी हर बातचीत को इंटरसेप्ट यानी सुनने और रिकॉर्ड करने में सक्षम था.
इस खुलासे के बाद अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (DIA) और अन्य सैन्य खुफिया एजेंसियों ने इजरायल से मिलने वाले काउंटर-इंटेलिजेंस खतरे के स्तर को हाई से बढ़ाकर सीधे क्रिटिकल श्रेणी में डाल दिया है. यह पहली बार नहीं है जब इजरायल ने अमेरिका की नाक के नीचे हाथ साफ करने की कोशिश की हो. इस खुफिया रिपोर्ट में पहले के कुछ ऐसे खौफनाक मामलों का भी जिक्र है जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं.
2021 का मामला 2021
इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों को वाशिंगटन स्थित DIA हेडक्वार्टर के अंदर घुसकर 'लिसनिंग डिवाइस' (गुप्त रूप से बातें सुनने वाला उपकरण) लगाने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था.
सीक्रेट सर्विस की गाड़ी में बगिंग
इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी 'शिन बेट' (Shin Bet) के एजेंटों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली सीक्रेट सर्विस की गाड़ी में ही जासूसी डिवाइस फिट करने की कोशिश की थी.
दुनिया जानती है कि अमेरिका और इजरायल ऐतिहासिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ खुफिया अभियान चलाते रहे हैं और दोनों को इसका पता भी होता है. लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजरायल की हालिया हरकतों ने स्वीकार्य सीमा को पूरी तरह पार कर लिया है. इस जासूसी के पीछे दोनों देशों की अलग-अलग रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं. दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस कोशिश में है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ईरान की सैन्य क्षमताओं को सीमित कर एक शांति समझौता कर लिया जाए. इसके विपरीत, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का लक्ष्य बहुत बड़ा है; वे किसी समझौते के मूड में नहीं हैं, बल्कि वे पूरी तरह से तेहरान की ताकत को मटियामेट करना और वहां के शीर्ष नेतृत्व को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं.
भले ही दोनों देश ईरान के खिलाफ मोर्चे पर एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हों, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने की इस जासूसी नीति से दोनों सहयोगियों के बीच भविष्य का सैन्य तालमेल बेहद मुश्किल में पड़ सकता है. पेंटागन के गलियारों में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही इजरायल के साथ साझा की जाने वाली खुफिया जानकारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो मिडिल ईस्ट के युद्ध में इजरायल के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा.