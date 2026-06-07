/दोस्ती में दगाबाजी? ईरान से शांति वार्ता के बीच इजरायल कर रहा था अमेरिका की जासूसी; अधिकारियों के फोन में मिला स्पाईवेयर

इस जासूसी कांड का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इजरायली खुफिया सेवाओं ने किसी आम कर्मचारी की नहीं, बल्कि सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी और शीर्ष अधिकारियों की निगरानी (Surveillance) बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल के रडार पर जो मुख्य अमेरिकी अधिकारी हैं, उनमें स्टीव विटकोफ, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य वार्ताकार है और जो ईरान के साथ शांति समझौते की कूटनीति संभाल रहे हैं. इस लिस्ट में एल्ब्रिज कोल्बी का नाम भी शामिल है. जो पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मंत्रालय) के नीति प्रमुख है. इस लिस्ट में माइकल डिमिनो का भी नाम शामिल है, जो अमेरिका के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी है. हद तो तब हो गई जब इजरायल में तैनात अमेरिकी रक्षा कर्मियों ने अपने मोबाइल फोन चेक किए. उनके फोन में गुप्त रूप से एक ऐसा जासूसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पाया गया, जो उनकी हर बातचीत को इंटरसेप्ट यानी सुनने और रिकॉर्ड करने में सक्षम था.