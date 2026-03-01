Advertisement
Hindi Newsदुनियाइजरायल-अमेरिका के हमले में मारे गए खामेनेई! अब कौन हो सकता है उनका वारिस?

इजरायल-अमेरिका के हमले में मारे गए खामेनेई! अब कौन हो सकता है उनका वारिस?

Iran's supreme leader Ali Khamenei: कुछ लोग अपनी शख्सियत इतनी बुलंद कर लेते हैं कि जिस पद पर होते हैं, ताउम्र बने रहते हैं. ऐसे लोगों के उत्तराधिकारियों को लेकर अटकलों का दौर चलता रहता है. नेतन्याहू के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कह दिया है कि इतिहास का सबसे खराब शख्स मारा गया. अब खामेनेई के उत्तराधिकारी की चर्चा तेज हो गई है.

Mar 01, 2026, 03:46 AM IST
Ali Khamenei (File)
Ali Khamenei (File)

Iran's supreme leader Ali Khamenei successors: 28 फरवरी, 2026 की तारीख ईरान के इतिहास में मनहूस दिन लेकर आई. शनिवार का ईरान के लोगों के लिए एक काला दिन साबित हुआ. इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया. इजरायल ने दावा किया कि उसने 200 से अधिक फाइटर जेट से हमला बोला. हमले में कम से कम 200 मौतों का दावा किया गया. इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमारे पास बहुत से सबूत हैं कि हमले में अली खामेनेई मारे गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इतिहास के सबसे खराब लोगों में से एक शख्स मारा गया है.

खामेनेई का जन्म ईरान के मशहद में 17 जुलाई 1939 को हुआ. इजरायली मीडिया ने हमलों के चंद घंटों बाद ही अपनी रिपोर्ट्स में खामेनेई की मौत का दावा किया था. हालांकि नेतन्याहू के संबोधन के बाद ईरान की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर सही नहीं है.

ट्रंप का ऐलान

खामेनेई के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा

पहला धमाका ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के दफ्तर पर हुआ. तेहरान के डाउनटाउन से धुआं उठता दिखा. हमले के चश्मदीदों ने बताया पहला धमाका खामेनेई के ऑफिस कंपाउंड के पास हुआ. ईरानी अधिकारियों ने सुप्रीम लीडर के कंपाउंड की ओर जाने वाली सड़कें बंद कीं. तेहरान का एयरस्पेस बंद हुआ. फोन और इंटरनेट लाइनें काट दी गईं.

ये भी पढ़ें- शांत और तरक्की पसंद UAE क्यों हमले की चपेट में आया? बुर्ज खलीफा के आस-पास का इलाका धुआं-धुआं हो गया 

कैसे चुना जाता है सुप्रीम लीडर

ईरान के संविधान के तहत, एक्सपर्ट्स असेंबली 88 सदस्यों वाली संस्था है, जो सर्वोच्च नेता के वारिस का चयन करती है. 1989 में इस्लामिक रिपब्लिक के फाउंडर, रूहोल्लाह खुमैनी की मौत के बाद, खामेनेई को प्रेसिडेंट से सीधे सुप्रीम लीडर बना दिया गया था. उत्तराधिकारी का चयन बेहद गोपनीय तरीके से होता है.

ये भी पढ़ें- दुबई में नए धमाके, लगातार निशाना बना रहा ईरान; जानिए दिनभर मिडिल ईस्ट में क्या-क्या हुआ

कौन होगा उत्तराधिकारी

अमेरिकी थिंकटैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) ने हाल ही में अपने एक पूर्वानुमान में कुछ संभावित नाम बताए थे. जो अयातुल्ला खामेनेई के उत्तराधिकारी बन सकते हैं.

अयातुल्ला अलीरेजा अराफी- अराफी गार्डियन काउंसिल और एक्सपर्ट्स असेंबली दोनों के सदस्य हैं. वो ईरान के मदरसा सिस्टम को लीड करते हैं. CFR का कहना है कि अराफी ने असरदार प्रशासनिक और धार्मिक पदों पर काम किया है. उनका प्रमोशन हुआ तो ईरान के मौजूदा मौलवियों के स्ट्रक्चर को नए सिरे से मजबूती मिलेगी.

होज्जत-उल-इस्लाम मोहसेन कोमी- कोमी, खामेनेई के ऑफिस में एक अहम सलाहकार की भूमिका में हैं. वो सुप्रीम लीडर के करीबी और लंबे समय से भरोसेमंद हैं. कोमी को उस भरोसेमंद नेटवर्क का हिस्सा माना जाता है, जिस पर ईरान के सरकारी तंत्र टिका है. उनके नाम पर विचार हो सकता है.

अयातुल्ला मोहसेन अराकी- मोहसेन अराकी लंबे समय से असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य हैं. अराकी उन वरिष्ठ लोगों में हैं जिनका नाम खामेनेई के उत्तराधिकार के रूप में मीडिया की अटकलों में लगातार बना हुआ है.

अयातुल्ला गुलाम हुसैन मोहसेनी- गुलाम हुसैन मोहसेनी ईरान की ज्यूडिशियरी के हेड हैं. वो ईरान के सरकारी तंत्र के प्रमुख अधिकारियों में से एक हैं. CFR का कहना है कि कई दूसरे संभावित उम्मीदवारों के उलट, मोहसेनी एजेई ने नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है. उनके प्रशासनिक अनुभव का फायदा ईरान को मिल सकता है.

आयतुल्लाह हशेम हुसैनी बुशहरी- हशेम हुसैनी बुशहरी एक्सपर्ट्स असेंबली के सदस्य हैं. धार्मिक संस्थाओं में उनकी मौजूदगी है. वो सरकार के अंदर संभावित वारिसों के ग्रुप का हिस्सा हैं. अमेरिकी फौज ने जिस दिन ईरान को घेरा था कि उसी समय से राजनीतिक हलकों में लंबे समय से खामेनेई के वारिस के नाम को लेकर बहस चल रही थी.

