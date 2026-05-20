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Hindi Newsदुनियाजंग के बाद इस इजरायल विरोधी नेता को मिलनी थी ईरान की सत्ता, मौके पर कैसा बदला अमेरिका का प्लान?

जंग के बाद इस इजरायल विरोधी नेता को मिलनी थी ईरान की सत्ता, मौके पर कैसा बदला अमेरिका का प्लान?

US-Israel Plan To Plant Ahmadinejad In Iran: अमेरिका और इजरायल, ईरान में जंग के बाद वहां पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को सत्ता में स्थापित करना चाहते थे. हालांकि, बाद में स्थिति पूरी बिगड़ गई.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 20, 2026, 02:30 PM IST
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जंग के बाद इस इजरायल विरोधी नेता को मिलनी थी ईरान की सत्ता, मौके पर कैसा बदला अमेरिका का प्लान?

West Asia Conflict: पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के साथ जंग करने का मकसद वहां के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को सत्ता में स्थापित करना था. बताया गया है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर अहमदीनेजाद से परामर्श भी लिया गया था, लेकिन स्थिति पूरी बिगड़ गई, क्योंकि अहमदीनेजाद को मुक्त करने के चक्कर में उनके घर को ही निशाना बना दिया गया.    

सत्ता में आने वाले थे अहमदीनेजाद? 

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद शुरू हुई जंग के पहले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह तेहरान में इस्लामिक रिपब्लिक का नेतृत्व करने के लिए किसी अंदरूनी व्यक्ति को चाहते हैं. बता दें कि अहमदीनेजाद वैचारिक रूप से साम्राज्यवाद-विरोधी और धर्मतंत्र-समर्थक रहे हैं. हालांकि पद छोड़ने के बाद उन्होंने ईरानी सरकार की खूब आलोचना की, जिसके चलते इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने उन्हें राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर कर दिया. 

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अचानक गायब हुए अहमदीनेजाद 

अहमदीनेजाद पर ईरान में कड़ी निगरानी रखी गई. उन्हें तेहरान में नजरबंद कर दिया गया. इसके बाद विदेशी खुफिया एजेंसियों ने सत्ता के साथ उनके मतभेद का फायदा उठाने का मौका खोजा. हालांकि, ईरान पर हमले में बाल-बाल बचने के बाद अहमदीनेजाद का सत्ता परिवर्तन की योजना को लेकर मोहभंग हो गया. यहां तक की उन्होंने खामेनेई की मौत पर शोक जताया और एक श्रद्धांजलि भाषण जारी किया, जिसमें     उन्होंने साजिश करने वालों से अपना संबंध तोड़ा और फिर गायब हो गए. फिलहाल उनके सटीक ठिकाने और उनकी हेल्थ को लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं है. 

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अहमदीनेजाद को लेकर आशंका 

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका और इजरायल अहमदीनेजाद को मारना चाहते थे और असफल रहे या फिर वे उन्हें जेल से छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे. वहीं उनके छिपने को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने उन्हें छिपने के लिए ही क्यों रिहा किया और निकोलस मादुरो की तरह उन्हें रिहा क्यों नहीं कराया. फिलहाल ईरान में लीडरशिप के लिए अहमदीनेजाद के चयन पर भी आशंका बनी हुई है क्योंकि अटलांटिक मैगजीन ने उन्हें होलोकॉस्ट का खंडन करने वाला, परमाणु बम का कट्टर समर्थक और पहले से ही इससे ऊब चुके देश पर इस्लामी क्रांतिकारी विचारधारा थोपने वाला बताया था. वह कई मौकों पर इजरायल-अमेरिका की आलोचना भी कर चुके हैं.  

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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