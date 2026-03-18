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Hindi NewsExplainerExplainer: पहले ट्रैक और फिर अटैक... इजरायल ने लारीजानी को कैसे बनाया टारगेट; क्या 13 मार्च की एक गलती पड़ी भारी?

Explainer: पहले ट्रैक और फिर अटैक... इजरायल ने लारीजानी को कैसे बनाया टारगेट; क्या 13 मार्च की एक गलती पड़ी भारी?

Ali Larijani: इजरायल ने खामेनेई के बाद अपने नंबर-1 दुश्मन अली लारीजानी को भी मार गिराया. 16-17 मार्च की रात इजरायल ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें अली लारीजानी मारे गए. 13 मार्च को लारीजानी सार्वजनिक मंच पर देखे गए थे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 18, 2026, 05:36 PM IST
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Explainer: पहले ट्रैक और फिर अटैक... इजरायल ने लारीजानी को कैसे बनाया टारगेट; क्या 13 मार्च की एक गलती पड़ी भारी?

How Israel Target Ali Larijani: इजरायल ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी को मार गिराया. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी थी. हालांकि, ईरान की ओर से इसकी पुष्टि बुधवार (18 मार्च) को की गई. ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद अली लारीजानी इजरायल का नंबर-1 टारगेट बन गए थे. 

ईद के त्योहार से पहले लारीजानी की मौत से तेहरान में मातम पसर गया है. अली लारीजानी को आज अंतिम विदाई दी जा रही है. उनके जनाजे में लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है. बताया जाता है कि खामेनेई की हत्या के बाद से लारीजानी चौकन्ने हो गए थे. उन्होंने अपनी गतिविधियां सीमित कर ली थीं. बावजूद इसके इजरायल अपनी खुफिया ताकत के साथ लारीजानी की तलाश में लगा था. जानकार मानते हैं कि 13 मार्च को लारीजानी का सार्वजनिक मंच पर आना, उनकी मौत का कारण बना. 

खुफिया ताकतों के साथ पीछे पड़ा इजरायल 

खामेनेई की मौत के बाद इजरायल ने अपने नंबर-1 के टारगेट अली लारीजानी के पीछे पूरा एक खुफिया तंत्र लगा दिया था. पिछले 15 दिनों से इजरायल और अली लारीजानी के बीच में चालबाजियों की पूरी आजमाइश हो रही थी. अंततः इजरायल ने अपनी खास क्षमताओं से लारीजानी को मार दिया. इजरायली अखबार द यरुशलम पोस्ट में दावा किया गया कि लारीजानी को मारने के लिए तेल अवीव की खास क्षमताओं की अहम भूमिका रही है. लारीजानी को ढूंढने में इजरायल ने खुफिया और ऑपरेशन से जुड़े सभी संसाधनों को पूरी ताकत के साथ लगा दिया. 

पल-पल रखी गई खुफिया नजर 

इजरायली अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तेहरान में अली लारीजानी को ढूंढना आसान नहीं था. वह बार-बार अपना ठिकाना बदलते नजर आए. लारीजानी का पता लगाने के लिए कई खुफिया निगाहों का इस्तेमाल किया गया, जो 24 घंटे और सातों दिन उनपर नजर रखे हुए थी. चूंकि, लारीजानी को भी अंदाजा था कि वह इजरायल के अगले टारगेट हो सकते हैं. ऐसे में वह कई एहतियाती कदम उठा रहे थे. 

यह भी पढ़ें: हमसे कोई दुश्मन बचा नहीं है, आकाश-पाताल से खोजकर मोजतबा खामेनेई को भी मारेंगे, इजरायल ने अली लारिजानी को मारने के बाद किया ऐलान

क्या सार्वजनिक मंच पर आना पड़ा भारी? 

हाल में ही लारीजानी ने तेहरान की सड़कों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ललकारा था. जानकार मानते हैं कि सार्वजनिक मंच पर आना उनके लिए भारी पड़ा. गत 13 मार्च को लारीजानी तेहरान में कुद्स रैली में नजर आए थे. उन्होंने ईरान विदेश मंत्री के साथ मंच साझा किया था. इस दौरान बड़ी भीड़ मौजूद रही. लारीजानी आश्वस्त थे कि भीड़ के बीच इजरायल उन्हें निशाना नहीं बनाएगा. इस कार्यक्रम में उन्होंने अमेरिका को ललकारते हुए कहा था कि अगर इजरायल और यूएस की ओर से हमले नहीं रुकते हैं, तो उन्हें वह जवाब मिलेगा; जिसकी कल्पना नहीं की होगी. इसी कार्यक्रम के बाद फिर से लारीजानी अंडरग्राउंड हो गए थे. 

और फिर मिशन पर लगा इजरायल 

इजरायल की ओर से पहले से ही लारीजानी पर नजर रखी जा रही थी. लेकिन 13  मार्च को सार्वजनिक मंच पर नजर आने के बाद इजरायल और एक्टिव हो गया. इजरायली डिफेंस फोर्स ने 16-17 मार्च की रात को लारीजानी को निशाना बनया, जिसमें उनकी मौत हो गई. यही कारण है कि 13 मार्च से 17 मार्च का समय काफी अहम हो जाता है. 

यह भी पढ़ें: 'आवाज उठाई तो चलती थी गोली, बंदूक की नोक से कुचलते थे प्रदर्शन...', कौन थे बासिज फोर्स के कमांडर गुलामरेजा सुलेमानी? इजरायल ने मार गिराया

लारीजानी को कहा बनाया गया निशाना

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अली लारीजानी को तेहरान के बाहरी इलाके में निशाना बनाया गया. उस वक्त लारीजानी अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे. इसी वक्त इजरायल ने उनपर हवाई हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई.  बताया जाता है कि जहां पर लारीजानी की मौत हुई है, उसको पार्दिस के नाम जाना जाता है. इससे साफ है कि इजरायल लगातार लारीजानी के एक-एक मूवमेंट पर नजर रख रहा था और जैसे ही मौका मिला अपने मिशन को अंजाम दिया. 

IDF ने दिया मिशन को अंजाम 

इजरायली अखबार के अनुसार, स्पेशल क्षमताओं की मदद से लारीजानी के मूवमेंट पर नजर रखी गई. IDF के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था. बताया जा रहा है कि सबसे पहले ईरान से मिली खुफिया जानकारी को टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी तक पहुंचाया गया. जैसे ही ये इनपुट मिला, इजरायल वायु सेना के फाइटर जेट्स को 1600 किलोमीटर दूर एक खास मिशन पर भेजने का आदेश दिया गया. फिर इसको बेहद सावधानीपूर्वक अंजाम दिया गया.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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