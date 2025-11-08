Advertisement
trendingNow12994016
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका ने बदल डाली वीजा नियमों की ABCD, रिजेक्शन नहीं चाहिए तो जान लें आवेदन का सही तरीका

America changes H1 visa rules: अमेरिका में हेल्थ सुरक्षा और मेडिकल खर्च के चलते बढ़ रही चिंताओं को कम करने के लिए उड्डयन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में वीजा प्रक्रिया के तहत मेडिकल रिपोर्ट को अहम हिस्सा बनाया गया है.

 

|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका ने बदल डाली वीजा नियमों की ABCD, रिजेक्शन नहीं चाहिए तो जान लें आवेदन का सही तरीका

How to apply for America Visa: अमेरिकी सरकार की तरफ से हाल ही में एच-1बी वीजा से जुड़े नियमों को बदलने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है. जिसके बाद अब अमेरिकी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसमें वीजा प्रक्रिया में मेडिकल जांच को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. इन नए नियमों के तहत अब वीजा के आवेदन करने वालों के स्वास्थ्य की पूरी जांच की जाएगी. इस जांच में अगर कोई व्यक्ति दिल, डायबिटीज या कैंसर जैसी किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित पाया गया तो उसके लिए अमेरिकी वीजा हासिल करना बहुत मुश्किल हो सकता है. 

क्यों लिया फैसला ? 
अमेरिका में हेल्थ सुरक्षा और मेडिकल खर्च के चलते बढ़ रही चिंताओं को कम करने के लिए उड्डयन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में वीजा प्रक्रिया के तहत मेडिकल रिपोर्ट को अहम हिस्सा बनाया गया है. अमेरिका में आने वाले लोगों के लिए वीजा दो प्रमुख ग्रुप में बांटा गया है, इनमें गैर अप्रवासी वीजा और अप्रवासी वीजा शामिल हैं. 

गैर-अप्रवासी वीजा
अगर बात करें गैर अप्रवासी वीजा की तो ये अस्थायी प्रवास के लिए जारी किया जाता है. इसमें बी 1 या बी2 यानी कि बिजनेस और टूरिस्ट वीजा शामिल है. इसके अलावा एफ 1 स्टूडेंट, एम 1 वोकेशनल कोर्स, जे 1 एक्सचेंज प्रोग्राम, डी क्रू मेंबर, ए डिप्लोमैट, आई मीडिया के लिए मिलने वाले वीजा हैं. साथ ही एच1बी, एच 2ए, एच2बी,एल 1 और ओ के अलावा पी वीजा भी अमेरिका की तरफ से दिए जाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

अप्रवासी वीजा
अमेरिका का अप्रवासी वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो लंबे समय तक या स्थायी तौर पर अमेरिका में रहना चाहते हैं. इनमें अमेरिकी नागरिकों के पति/पत्नी, मंगेतर, विदेशों से गोद लिए बच्चे, धार्मिक कार्यकर्ता, अनुवादक, या काम के सिलसिले में आने वाले लोग शामिल होते हैं. इस श्रेणी के वीजा धारकों को आगे चलकर ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है.

यह भी पढ़ें : हे भाई, डायबिटीज ने पकड़ा तो वीजा भी नहीं देगा अमेरिका, वजह जान माथा पकड़ लेंगे

कैसे करें आवेदन ? 

अब अगर आप अमेरिका के लिए वीजा आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. सबसे पहले आपको अमेरिकी दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डीएस 160 फार्म भरना पड़ेगा. इसके बाद आपको जो वीजा चाहिए उसके लिए निर्धारित फीस का भुगतान करना पड़ेगा. फिर आपको इंटरव्यू के लिए तारीख और समय दिया जाएगा, जिसके लिए आपको तय समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अमेरिकी दूतावास पहुंचना होगा. हालांकि, अमेरिका की तरफ से वीजा नियमों में नए बदलाव के बाद स्वास्थ्य रिपोर्ट सबसे अहम भूमिका निभाएगी.  ऐसे में उन लोगों को अमेरिका का वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं.

TAGS

US visaUS Visa H1 New RuleToday Latest Hindi News

Trending news

सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मचा हड़कंप
jammu kashmir news
सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मचा हड़कंप
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
Viral Video
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
Tejas
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
Kalyan Banerjee Cyber Fraud
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
Army
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
Jammu Kashmir
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी