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'ईरान के यात्री विमान 23 सितंबर से नहीं भर सकेंगे उड़ान', US का नया फरमान, कहा- सहयोग करने वाले मुल्कों पर लगेगा बैन

US Threat to Iranian Airlines: यूएस ने धमकी दी है कि 23 सितंबर से ईरान के पैसेंजर प्लेन दुनिया में कहीं नहीं उड़ सकेंगे. अगर उन्होंने ऐसा किया तो सहयोग करने वाले मुल्कों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 21, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:28 PM IST
'ईरान के यात्री विमान 23 सितंबर से नहीं भर सकेंगे उड़ान', US का नया फरमान, कहा- सहयोग करने वाले मुल्कों पर लगेगा बैन

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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