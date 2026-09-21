'ईरान के यात्री विमान 23 सितंबर से नहीं भर सकेंगे उड़ान', US का नया फरमान, कहा- सहयोग करने वाले मुल्कों पर लगेगा बैन

अमेरिकी व्यापार मंत्री की यह धमकी ट्रंप प्रशासन के उन आक्रामक कदमों में से एक है, जो वह पिछले कई दिनों से ईरान के खिलाफ चला रहा है. ईरान को दबाव में लाने के लिए इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी वित्त विभाग ने उन सभी शेष ईरानी एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया था जिन्हें पहले निशाना नहीं बनाया गया था. इसके साथ ही, ईरान के बाहर की उन कंपनियों पर भी शिकंजा कसा गया, जो देश के विमानन क्षेत्र का समर्थन करने की आरोपी हैं.