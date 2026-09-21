'ईरान के यात्री विमान 23 सितंबर से नहीं भर सकेंगे उड़ान', US का नया फरमान, कहा- सहयोग करने वाले मुल्कों पर लगेगा बैन

What Threat US Issue to Iranian Airlines? ईरान के खिलाफ पिछले 7 महीने से युद्ध छेड़े हुए अमेरिका ने अब उसके विमानों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा से प्रतिबंधित करने की धमकी दी है. यूएस ने कहा है कि अगर विदेशी कंपनियां ईरानी एयरलाइंस को अपनी सेवाएं देना जारी रखती हैं तो उन पर सैकेंडरी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं. यह धमकी यूएस के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दी है.
CNBC से बातचीत में बेसेंट ने कहा कि दुनिया भर में 23 सितंबर से सभी ईरानी एयरलाइंस बंद कर दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि यह चेतावनी केवल ईरानी एयरलाइंस के लिए नहीं हैं, बल्कि दुनिया के उन सभी हवाई अड्डों, ईंधन आपूर्तिकर्ताओं, टिकट बुकिंग कंपनियों और एविएशन सेक्टर से जुड़े उन सभी कारोबारों के लिए भी है, जिन पर ये विमान विदेश में अपने संचालन के लिए निर्भर हैं.
बेसेंट ने दुनिया के तमाम देशों को धमकाते हुए कहा, 'यदि ईरान के विमान आपके यहां उतरते हैं, तो आप उन्हें ईंधन नहीं दे सकते. उन्हें लैंडिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते. उनकी टिकटें नहीं बेच सकते. अगर आपने ये बैन नहीं माने तो आपको अमेरिकी डॉलर प्रणाली से बाहर कर दिया जाएगा.'
अमेरिकी व्यापार मंत्री की यह धमकी ट्रंप प्रशासन के उन आक्रामक कदमों में से एक है, जो वह पिछले कई दिनों से ईरान के खिलाफ चला रहा है. ईरान को दबाव में लाने के लिए इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी वित्त विभाग ने उन सभी शेष ईरानी एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया था जिन्हें पहले निशाना नहीं बनाया गया था. इसके साथ ही, ईरान के बाहर की उन कंपनियों पर भी शिकंजा कसा गया, जो देश के विमानन क्षेत्र का समर्थन करने की आरोपी हैं.
बताते चलें कि ईरान का विमानन उद्योग अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पहले से ही भारी दबाव में है. इन प्रतिबंधों के चलते ईरानी एयरलाइंस के लिए नए विमान खरीदना, स्पेयर पार्ट्स हासिल करना और रखरखाव सेवाएं पाना बेहद मुश्किल हो गया है.
अमेरिका की इन सब कोशिशों से ईरान क्या अब वाकई घुटने टेक देगा, यह कहना बेहद मुश्किल है. इसकी वजह ये है कि ईरान पिछले कई सालों से इस तरह के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है. प्रतिबंधों की वजह से वहां पर महंगाई भी चरम पर पहुंची हुई है. इसके बावजूद उसने झुकने का आज तक कोई संकेत नहीं दिया है.
इसके उलट उसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए समानांतर व्यवस्था विकसित कर ली है. यह अर्थव्यवस्था तेल की ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ी है, जिससे ईरान अपने तंत्र को चलाता रहता है. उसके इस जीवट से अमेरिका बेहद चिढ़ता है.