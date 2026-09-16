/हूतियों ने बढ़ाई सऊदी की टेंशन! मक्का के पास ड्रोन ने मचाई हलचल, अमेरिका ने जारी किया अलर्ट

सऊदी अरब में पिछले एक हफ्ते से बढ़े हूती हमलों ने अब गंभीर सुरक्षा चिंता पैदा कर दी है. सबसे बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब सऊदी अरब ने दावा किया कि यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से मक्का की तरफ बढ़ रहे एक ड्रोन को शहर में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया गया. इस घटना के बाद सऊदी अरब में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सऊदी अरब की यात्रा को लेकर नई एडवाइजरी जारी करते हुए देश को Level 3 में रखा है.
अमेरिकी विदेश विभाग की एडवाइजरी में सऊदी अरब की यात्रा करने से पहले पुनर्विचार करने को कहा गया है. वहीं यमन के बॉर्डर से लगे इलाके को 'Level 4- Do Not Travel' में रखा गया है. अमेरिका के मुताबिक यमन से एक्टिव सशस्त्र समूहों की तरफ से सऊदी सीमा के शहरों और अन्य ठिकानों पर ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट हमलों का खतरा बना हुआ है.
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू मक्का से जुड़ा है. सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी के मुताबिक, मंगलवार शाम मक्का के दक्षिण में एक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया गया है, इससे पहले कि वह पवित्र शहर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में दाखिल हो पाता, हमने उसे मार गिराया. सऊदी अफसरों ने कहा कि दोनों पवित्र मस्जिदों और वहां आने वाले जायरीनों की हिफाजत उनके लिए 'रेड लाइन' है. सऊदी पक्ष ने इस घटना को हूतियों की तरफ से मक्का को निशाना बनाने की कोशिश बताया है.
हालांकि, यहां एक अहम बात यह है कि हूतियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है. हूती अधिकारियों ने सऊदी दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उनका मकसद मक्का या किसी अन्य पवित्र जगह को निशाना बनाना नहीं था. इसलिए मक्का को लेकर सऊदी और हूती पक्ष के दावों में स्पष्ट अंतर है.
मक्का की घटना अचानक सामने नहीं आई है. पिछले एक सप्ताह में हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ हमले तेज किए हैं. हूतियों ने सऊदी क्षेत्र में कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है. सोमवार को एक सऊदी एयरबेस पर हुए हमले के बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि 13 शहरी जखमी हुए. हूतियों ने इन हमलों को यमन में उनके ठिकानों पर हो रहे सऊदी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई बताया है. 15 सितंबर को सऊदी सिविल डिफेंस ने मक्का, जेद्दा, अब्हा, जिजान, अल-उला और ताइफ समेत कई इलाकों में सुरक्षा अलर्ट जारी किए थे. बाद में कई इलाकों के लिए खतरा टलने की घोषणा कर दी गई, लेकिन इन अलर्ट ने यह साफ कर दिया कि हूती हमलों का दायरा पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है.
सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष की जड़ यमन के गृहयुद्ध में है. 2014 में हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया. इसके बाद 2015 में सऊदी अरब ने अरब देशों के गठबंधन के साथ यमन में सैन्य हस्तक्षेप किया. सऊदी अरब का घोषित उद्देश्य यमन की मान्यता प्राप्त सरकार को सत्ता में वापस लाना और हूतियों को पीछे धकेलना था.
इसके बाद हूतियों ने सऊदी अरब को अपने सैन्य अभियानों का जवाब देने वाला पक्ष मानते हुए सऊदी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए. इन हमलों में सैन्य ठिकानों के अलावा एयरपोर्ट और तेल प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया. सऊदी अरब और हूतियों के बीच 2022 के बाद बड़े पैमाने पर लड़ाई में कमी आई थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच स्थायी शांति समझौता नहीं हो सका.
हूतियों के ईरान के साथ करीबी संबंध भी इस संघर्ष को और ज्यादा प्रभावित करते हैं. सऊदी अरब और ईरान पश्चिम एशिया में लंबे समय से एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं. हालांकि, हूती अपने संगठन को ईरान का महज प्रॉक्सी मानने से इनकार करते हैं. अब 2026 में यमन में दोबारा सैन्य तनाव बढ़ने के बाद हूतियों और सऊदी अरब के बीच टकराव फिर तेज हो गया है. हूतियों की तरफ से सऊदी अरब में ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद रियाद की सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं. मक्का के दक्षिण में ड्रोन इंटरसेप्ट किए जाने की हालिया घटना ने इस तनाव को और संवेदनशील बना दिया है. सऊदी अधिकारियों ने इसे गंभीर खतरा बताया है, जबकि हूतियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है.