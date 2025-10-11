'यहां आतंकी बरपा सकते हैं कहर...', अमेरिका ने इस देश के लिए जारी कर दिया टेरर अलर्ट

Terror Attack Threat: अमेरिका के विदेश विभाग ने अपने देश के लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर जाने से रोकने के लिए चेतावनी जारी की है. अमेरिकी विदेश विभाग ने इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर लोगों को जाने के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आतंकवादी भीड़-भाड़ वाले पर्यटक स्थलों या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर किसी भी समय हमला कर सकते हैं. सोशल मीडिया और छुट्टियों के शौकीनों के लिए यह खबर चिंता वाली है. अमेरिकी अधिकारियों ने विजिटर्स को सतर्क रहने और इस दौरान संभावित रिस्क समझने की सलाह दी है.

डेली मेल यूएस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने मालदीव में संभावित आतंकवादी हमलों को लेकर चेतावनी जारी की है. अलर्ट में कहा गया है कि हमलों का निशाना विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र, परिवहन केंद्र, बाजार, शॉपिंग सेंटर, स्थानीय सरकारी प्रतिष्ठान और दूरस्थ द्वीप हो सकते हैं.

हमले में इमरजेंसी सहायताा मिलने में देरी भी हो सकती है

अधिकारियों का कहना है कि ऐसे किसी भी हमले की स्थिति में आपातकालीन सहायता मिलने में देरी हो सकती है. मालदीव, जो कि दक्षिण एशिया में पूर्वी अरब सागर के पास स्थित एक द्वीपीय देश है, कुल 1,192 द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से केवल 200 में ही आबादी निवास करती है. ये द्वीप लगभग 500 मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं.

मालदीव जाने वाले पर्यटकों के लिए अमेरिका की चेतावनी

अमेरिकी विदेश विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने, स्थानीय और ताजातरीन खबरों पर नजर बनाए रखने, भीड़-भाड़ और प्रदर्शनों से बचने तथा यात्रा बीमा कराने की सलाह दी है. मालदीव जाने वाले पर्यटकों के लिए यह चेतावनी गंभीरता से लेने योग्य है.

