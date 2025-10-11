Advertisement
trendingNow12957957
Hindi Newsदुनिया

'यहां आतंकी बरपा सकते हैं कहर...', अमेरिका ने इस देश के लिए जारी कर दिया टेरर अलर्ट

US Alert for Terror Attack: आतंकवादी भीड़-भाड़ वाले पर्यटक स्थलों या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर किसी भी समय हमला कर सकते हैं. सोशल मीडिया और छुट्टियों के शौकीनों के लिए यह खबर चिंता वाली है. अमेरिकी अधिकारियों ने विजिटर्स को सतर्क रहने और इस दौरान संभावित रिस्क समझने की सलाह दी है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maldive Terror Attack Threat
Maldive Terror Attack Threat

Terror Attack Threat: अमेरिका के विदेश विभाग ने अपने देश के लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर जाने से रोकने के लिए चेतावनी जारी की है. अमेरिकी विदेश विभाग ने इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर लोगों को जाने के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आतंकवादी भीड़-भाड़ वाले पर्यटक स्थलों या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर किसी भी समय हमला कर सकते हैं. सोशल मीडिया और छुट्टियों के शौकीनों के लिए यह खबर चिंता वाली है. अमेरिकी अधिकारियों ने विजिटर्स को सतर्क रहने और इस दौरान संभावित रिस्क समझने की सलाह दी है.

डेली मेल यूएस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने मालदीव में संभावित आतंकवादी हमलों को लेकर चेतावनी जारी की है. अलर्ट में कहा गया है कि हमलों का निशाना विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र, परिवहन केंद्र, बाजार, शॉपिंग सेंटर, स्थानीय सरकारी प्रतिष्ठान और दूरस्थ द्वीप हो सकते हैं.

हमले में इमरजेंसी सहायताा मिलने में देरी भी हो सकती है
अधिकारियों का कहना है कि ऐसे किसी भी हमले की स्थिति में आपातकालीन सहायता मिलने में देरी हो सकती है. मालदीव, जो कि दक्षिण एशिया में पूर्वी अरब सागर के पास स्थित एक द्वीपीय देश है, कुल 1,192 द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से केवल 200 में ही आबादी निवास करती है. ये द्वीप लगभग 500 मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मालदीव जाने वाले पर्यटकों के लिए अमेरिका की चेतावनी
अमेरिकी विदेश विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने, स्थानीय और ताजातरीन खबरों पर नजर बनाए रखने, भीड़-भाड़ और प्रदर्शनों से बचने तथा यात्रा बीमा कराने की सलाह दी है. मालदीव जाने वाले पर्यटकों के लिए यह चेतावनी गंभीरता से लेने योग्य है. 

यह भी पढ़ेंः  कौन है वो फिलिस्‍तीन का सबसे पॉपुलर लीडर जिसे इजरायल ने आजाद करने से किया इनकार?

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Terror attackus

Trending news

ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
शेख हसीना के राज में क्या हुआ था? सेना के अफसरों को घर से खींचकर हिरासत में लिया गया
bangladesh
शेख हसीना के राज में क्या हुआ था? सेना के अफसरों को घर से खींचकर हिरासत में लिया गया
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
us
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
west bengal news in hindi
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
AAP News
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
bengaluru news
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
NMC News in Hindi
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
kerla news
"जंगली सूअरों का मांस खाओ..." केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने किससे मांगी अनुमति ?
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
Asaduddin Owaisi
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
Asaduddin Owaisi
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...