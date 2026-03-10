जेल में नमाज पढ़ी तो भड़क गए अधिकारी! पेपर स्प्रे छिड़का, अब कोर्ट ने ठोका 6 करोड़ का जुर्माना

Advertisement
Hindi Newsदुनियाजेल में नमाज पढ़ी तो भड़क गए अधिकारी! पेपर स्प्रे छिड़का, अब कोर्ट ने ठोका 6 करोड़ का जुर्माना

अमेरिका में एक जेल के अधिकारियों पर अदालत ने 6 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उन्होंने कैदियों पर पेपर स्प्रे (मिर्च पाउडर) छिड़का था, वो भी उस समय जब वो नमाज पढ़ रहे थे. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 10, 2026, 08:43 AM IST
अमेरिका की एक अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम कैदियों के एक ग्रुप को 667000 डॉलर (लगभग 6.67 लाख डॉलर) का मुआवजा देने का आदेश दिया. कैदियों के इन ग्रुप पर जेल अधिकारियों ने उस समय पेपर स्प्रे किया था, जब वे जेल में नमाज अदा कर रहे थे. यह रकम उन 8 मुस्लिम कैदियों में बांटी जाएगी, जिन्हें 28 फरवरी 2021 को मिसौरी के बोने टेरर में मौजूद पूर्वी रिसेप्शन, डायग्नोस्टिक और सुधार केंद्र में हाउसिंग एरिया में नमाज पढ़ने के बाद हथकड़ी लगाकर पेपर स्प्रे किया गया और एकांत कारावास में डाल दिया गया था.

पूर्वी मिसौरी के अमेरिकी जिला कोर्ट में दायर मुकदमे में कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के दौरान जेल का चैपल बंद होने के बाद कैदियों को कई बार अपनी हाउसिंग यूनिट में एक साथ नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी. मुकदमे के मुताबिक एकांत कारावास में रखे गए इन कैदियों को पेपर स्प्रे से होने वाली जनल से बचने के लिए साबुन या बहता पानी भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे कुछ कैदियों को मजबूर होकर टॉयलेट के पानी से अपना चेहरा धोना पड़ा.

जेल अधिकारियों पर क्या-क्या आरोप लगे?

CAIR लीगल फंड और काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस-मिसौरी (CAIR-Missouri) ने 2023 में मिसौरी के जेल अधिकारियों के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था. इसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया, कैदियों के संवैधानिक धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया. साथ ही पेपर स्प्रे डालने के बाद उन्हें पानी-साबुन न देने पर चिकित्सीय जरूरतों की अनदेखी का भी आरोप लगा. जूरी ने सभी आरोपों पर कैदियों के पक्ष में फैसला सुनाया.

यह भी पढ़ें: मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

कैदियों की वकील ने क्या कहा?

वादी पक्ष की वकील नादिया बायाडो जो CAIR लीगल डिफेंस फंड से जुड़ी हैं, ने कहा,'अमेरिका में मुस्लिम होना किसी को हद से ज्यादा ताकत या धार्मिक उत्पीड़न का शिकार बनने हक नहीं देता. मैं अपने मुवक्किलों के लिए बहुत खुश हूं और उम्मीद करती हूं कि यह फैसला उन्हें और उनके परिवारों को कुछ सुकून देगा.'

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

US NewsCOVID 19

