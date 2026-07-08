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सऊदी- कतर के टैंकरों पर अटैक से फिर भड़की जंग, US ने ईरान पर पूरी रात किए ताबड़तोड़ हमले; तेल बिक्री की छूट भी वापस

US Attack on Iran Latest Updates: सऊदी- कतर के टैंकरों पर मंगलवार को हुए अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जंग शुरू हो गई है. गुस्साए अमेरिका ने पूरू रात ईरान के अलग-अलग शहरों में बम बरसाए. इसके साथ उसने 2 महीने तक ईरान को तेल बेचने के लिए दी गई छूट भी वापस ले ली.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 08, 2026, 05:27 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:32 AM IST
सऊदी- कतर के टैंकरों पर अटैक से फिर भड़की जंग, US ने ईरान पर पूरी रात किए ताबड़तोड़ हमले; तेल बिक्री की छूट भी वापस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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