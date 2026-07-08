/सऊदी- कतर के टैंकरों पर अटैक से फिर भड़की जंग, US ने ईरान पर पूरी रात किए ताबड़तोड़ हमले; तेल बिक्री की छूट भी वापस

US Attack on Iran Latest News: यूएस और ईरान में एक बार फिर जंग भड़क गई है. तीन मालवाहक जहाजों पर हमले से भड़के यूएस ने ईरान के कई शहरों में रात भर बम बरसाए. अमेरिकी सेना की मध्य कमान CENTCOM ने कहा कि ये अमेरिकी हमले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे तीन वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए. ईरान की यह आक्रामकता अनुचित, खतरनाक और सीजफायर का साफ उल्लंघन थी. उसे इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. अमेरिका के इन ताबड़तोड़ हमलों से ईरान दहल गया. ईरानी मीडिया ने देश के दक्षिणी हिस्सों में कई विस्फोटों की सूचना दी.
ईरान ने जिन 3 जहाजों को अपना निशाना बनाया था, उनमें से एक सऊदी अरब का विजियन और दूसरा कतर का राकियात था. अपने टैंकर पर हमले से सऊदी अरब भड़क गया. सऊदी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर होर्मुज स्ट्रेट में सऊदी और कतर के जहाजों पर हमले के लिए ईरान की कड़ी निंदा की. साथ ही कहा कि ये हमले अंतरराष्ट्रीय नौवहन और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा पर हमला हैं.
अपने सहयोगी मुल्कों के जहाजों पर हमला होते ही अमेरिका तुरंत जंग में उतर आया. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका ने अपने हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी तटीय निगरानी प्रणाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया. इसके चलते ईरान के विभिन्न इलाके धमाकों की आवाज से गूंजते रहे और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ती रहीं.
ईरानी मीडिया ने बताया कि देश के दक्षिणी शहर सिरिक में सात विस्फोटों की आवाज सुनी गई. इसके अलावा सिरिक के ताहेरौई पियर क्षेत्र में भी छह प्रोजेक्टाइल गिरे. क़ेश्म द्वीप और बंदर अब्बास में भी विस्फोटों की आवाज सुनने की सूचना आई. ईरान के प्रेस टीवी ने भी दक्षिणी ईरानी बंदरगाह शहर सिरिक में कई विस्फोटों की खबर दी. फिलहाल, इन हमलों में हुए जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.
अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ये हमले मंगलवार को होर्मुज स्ट्रेट में तीन मालवाहक जहाजों पर ईरान की ओर से किए गए अटैक के बाद किए. ब्रिटिश समुद्री एजेंसी यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर के अनुसार, ओमान तट के पास एक टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद उसमें आग लग गई. बाकी दो जहाजों को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन वे अपनी यात्रा जारी रखने में सफल रहे और किसी के घायल होने की खबर नहीं है.
ब्रिटिश एजेंसी की ओर से जारी लोकेशन डिटेल्स के मुताबिक तीनों हमले ओमान तट या पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात के पास हुए, जिससे पता चलता है कि जहाज ओमान के पास वाले रूट से जा रहे थे.
ईरान स्टेट टीवी ने भी इन जहाजों पर हमले की बात कबूल की. उसने कहा कि ईरानी सेना की चेतावनी नजरअंदाज कर आगे बढ़ रहे ये जहाज हमले का शिकार हुए. हालांकि, इसके साथ ही उसने हमले की सीधी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया.
टैंकर हमलों के कुछ घंटों बाद अमेरिका ने पिछले महीने ईरान को 60 दिनों तक तेल बेचने के लिए दी गई छूट भी रद्द कर दी. एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि होर्मुज में ईरान की कार्रवाई किसी भी हालत में कबूल नहीं है और उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा.
U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026
संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, दोबारा संघर्ष शुरू होने से होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है. इसके चलते आर्थिक संकट से जूझ रही दुनिया में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है. हमले और उसके बाद पलटवार के इस खेल से यूएस-ईरान में हुई पीस डील पर भी खतरा बढ़ गया है. इस डील के मुताबिक, दोनों देशों को अपने तमाम मतभेदों पर 2 महीने तक गहन बातचीत कर किसी फाइनल समझौते पर पहुंचना था. लेकिन अब जब फिर से संघर्ष छिड़ गया है तो यह डील भी खटाई में पड़ सकती है.
तेल बेचने के लिए 60 दिनों की छूट खत्म होने से ईरान बिलबिला गया. ईरान के भारत में बने दूतावास ने बयान जारी कर इस फैसले के लिए अमेरिका की आलोचना की. उसने अपने विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान को एक्स पर री-पोस्ट किया.
बयान के मुताबिक, 'अपने तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने के फ़ैसले को वापस लेने के अमेरिकी ट्रेज़री विभाग के निर्णय की ईरान कड़ी निंदा करता है. ईरानी विदेश मंत्रालय इसे 18 जून 2026 को हस्ताक्षरित 'युद्ध समाप्ति समझौता ज्ञापन'के अनुच्छेद 10 का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन मानता है. मंत्रालय इस प्रतिबद्धता के उल्लंघन से होने वाले परिणामों के लिए अमेरिकी सरकार को पूरी तरह ज़िम्मेदार ठहराता है.'
तेहरान ने कहा, 'इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बीस दिन से भी कम समय में, 3 जुलाई 2026 को जारी जनरल लाइसेंस को रद्द करने की घोषणा अमेरिकी अधिकारियों की बुरी नीयत, असंगत व्यवहार और अविश्वसनीयता का एक और स्पष्ट संकेत है. यह तब हुआ है जब पिछले बीस दिनों में अमेरिका ने चाहे सीधे तौर पर या लेबनान के ख़िलाफ़ ज़ायोनी शासन की कार्रवाई के जरिए समझौता ज्ञापन के विभिन्न प्रावधानों का बार-बार छोटा और बड़ा उल्लंघन किया है.'
ईरान ने कहा, '18 जून 2026 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद से, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ने पूरी ईमानदारी से काम किया है और समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को निष्ठापूर्वक लागू करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया है. इसके बावजूद, अमेरिकी सरकार ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार, अपने दायित्वों के उल्लंघन को सही ठहराने के लिए अलग-अलग बहाने बनाए हैं और साथ ही अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही है.'
तेहरान ने चेतावनी दी, 'अमेरिका द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन के परिणामों के बारे में चेतावनी देते हुए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान का विदेश मंत्रालय यह दोहराता है कि वह देश के राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए ज़रूरी समझे जाने वाले सभी कदम उठाएगा.'