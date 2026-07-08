/सऊदी- कतर के टैंकरों पर अटैक से फिर भड़की जंग, US ने ईरान पर पूरी रात किए ताबड़तोड़ हमले; तेल बिक्री की छूट भी वापस

US Attack on Iran Latest News: यूएस और ईरान में एक बार फिर जंग भड़क गई है. तीन मालवाहक जहाजों पर हमले से भड़के यूएस ने ईरान के कई शहरों में रात भर बम बरसाए. अमेरिकी सेना की मध्य कमान CENTCOM ने कहा कि ये अमेरिकी हमले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे तीन वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए. ईरान की यह आक्रामकता अनुचित, खतरनाक और सीजफायर का साफ उल्लंघन थी. उसे इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. अमेरिका के इन ताबड़तोड़ हमलों से ईरान दहल गया. ईरानी मीडिया ने देश के दक्षिणी हिस्सों में कई विस्फोटों की सूचना दी.