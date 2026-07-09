/बुशहर, सीरिक से चाबहार तक...अमेरिका ने फिर ईरान के ठिकानों पर बरपाया कहर, ट्रंप बोले- हालात और भी खराब हो जाएंगे

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंतरिम शांति समझौते को पूरी तरह खत्म बताने के महज कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़े हवाई हमले शुरू कर दिए हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, इस ताजा सैन्य कार्रवाई का मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अंतरराष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा को यकीनी बनाना और ईरान की हमला करने की ताकत को पूरी तरह कमजोर करना है. इस भीषण हमले के बाद खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति बन गई है और ईरान ने भी अमेरिका को भुगतने की खुली चेतावनी दे दी है.
ईरान के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित ईरानशहर एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला हुआ है. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक इस हमले की चपेट में आने से एक दमकलकर्मी की मौत हो गई है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस भीषण हमले से ठीक पहले ही साफ कर दिया था कि ईरान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी.
ईरान के इन शहरों में मची तबाही
अमेरिकी हमलों से ईरान का पूरा दक्षिणी तटीय इलाका दहल उठा है. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक फैले बुशहर, सीरिक, अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप, चाबहार समेत कई शहरों में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके सुने गए हैं. ईरान के सबसे बड़े और खास बंदरगाह शहर 'बंदर अब्बास' में कम से कम आठ बड़े विस्फोट हुए हैं, जिसके बाद वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा. इसके अलावा चाबहार और कोनारक जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में भी करीब 10 धमाके दर्ज किए गए हैं. इन हमलों की वजह से कई शहरों में बिजली पूरी तरह गुल हो गई है और मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर को भी भारी नुकसान पहुंचा है.
नाटो समिट में ट्रंप ने दी थी चेतावनी
नाटो (NATO) समिट में हिस्सा लेने पहुंचे ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात से पहले पत्रकारों से बात की थी. वहां उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा था कि वह ईरान को एक छोटी सी चेतावनी दे रहे हैं और आज रात उन पर बहुत करारा हमला होने जा रहा है. ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने ईरान के दक्षिणी तट को निशाना बनाना शुरू कर दिया.
क्यों भड़का अमेरिका का गुस्सा
इस पूरे विवाद की असली जड़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमले हैं. बीते मंगलवार को इस समुद्री रास्ते से गुजर रहे तीन बड़े मालवाहक जहाजों पर हमला किया गया था. अमेरिका ने इसका सीधा जिम्मेदार ईरान को ठहराया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिकी सेना ईरान को अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में नागरिक क्रू और जहाजों पर किए गए गैर-जरूरी हमलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार मानती है. अमेरिका का कहना है कि दुनिया के कुल तेल सप्लाई का पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इस रास्ते को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है.
ईरान ने दी बड़े पलटवार की धमकी
दूसरी तरफ ईरान भी इस अमेरिकी कार्रवाई के आगे झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है. ईरान की टॉप सिक्योरिटी बॉडी से जुड़ी न्यूज एजेंसी नूरन्यूज ने मिलिट्री सोर्स के हवाले से दावा किया है कि तेहरान इस हमले का बदला लेने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है. ईरान की सेना मिडिल ईस्ट क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर एक बड़ा और विनाशकारी हमला करने की योजना बना रही है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर पुराने समझौतों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है.
ग्लोबल मार्केट पर दिखा असर
अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस नई जंग का सीधा असर दुनिया भर के एनर्जी मार्केट पर देखने को मिल रहा है. अमेरिकी हमलों की खबर सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 1 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा बढ़कर 79.28 डॉलर पर पहुंच गईं. जानकारों का मानना है कि अगर यह तनाव आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान छू सकती हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई का नया संकट खड़ा हो सकता है.