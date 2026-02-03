Advertisement
trendingNow13096102
Hindi Newsदुनियाट्रंप का मास्टरस्ट्रोक- अमेरिका ने शुरू किया प्रोजेक्ट वॉल्ट, उद्योग को बचाएगा खनिजों का ये गुप्त भंडार

ट्रंप का 'मास्टरस्ट्रोक'- अमेरिका ने शुरू किया 'प्रोजेक्ट वॉल्ट', उद्योग को बचाएगा खनिजों का ये 'गुप्त भंडार'

US launches project vault: अमेरिका ने पहली बार क्रिटिकल मिनरल्स का नागरिक भंडार प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है ताकि उद्योग को आपूर्ति संकट से बचाया जा सके. ये योजना आर्थिक सुरक्षा और अमेरिकी उद्योग की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का काम करेगी.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप का 'मास्टरस्ट्रोक'- अमेरिका ने शुरू किया 'प्रोजेक्ट वॉल्ट', उद्योग को बचाएगा खनिजों का ये 'गुप्त भंडार'

US launches project vault: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक नया कदम उठाते हुए यूएस स्ट्रैटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व की घोषणा की है. इसे पहले कभी नहीं बनाया गया ऐसा नागरिक भंडार बताया गया है, जो अमेरिकी उद्योग को किसी भी आपूर्ति संकट से बचाएगा. ट्रंप ने इसे प्रोजेक्ट वॉल्ट का हिस्सा बताया और कहा कि इसका उद्देश्य अमेरिकी व्यवसायों और मजदूरों को किसी भी कमी से नुकसान होने से रोकना है.

इस भंडार की शुरुआत के लिए एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक की 10 बिलियन डॉलर और निजी क्षेत्र से 2 बिलियन डॉलर की वित्तीय मदद शामिल होगी. ट्रंप ने कहा कि इस योजना से अमेरिकी करदाता को भी लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि लोन पर मिलने वाला ब्याज आमदनी पैदा करेगा. उन्होंने इसे अमेरिका के रणनीतिक भंडार प्रणाली का विस्तार बताया और कहा कि जैसे पहले पेट्रोलियम रिजर्व और राष्ट्रीय रक्षा के लिए खनिज भंडार है, अब उद्योग के लिए भी यह भंडार बनाया गया है.

इंटीरियर सेक्रेटरी डग बर्गम ने कहा कि ट्रंप ने खनन अनुमोदन और अंतरराष्ट्रीय समझौतों को तेजी से बढ़ावा दिया है. उन्होंने बताया कि इस सप्ताह 11 और देश इस ग्लोबल कोएलिशन में शामिल होंगे और 20 देश और भी जुड़ना चाहते हैं. जनरल मोटर्स की सीईओ मैरी बारा ने कहा कि मजबूत आपूर्ति श्रृंखला अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ऑटो उद्योग के लिए जरूरी है और उन्होंने 2026 के लिए उत्साह व्यक्त किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय रणनीति से जोड़ते हुए कहा कि आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है. उनका कहना था कि अगर हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स पर नियंत्रण नहीं होगा, तो देश की संप्रभुता अधूरी है. क्रिटिकल मिनरल्स ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग होते हैं और अमेरिकी नीति निर्माताओं के लिए यह चिंता का विषय बन गए हैं.

यह कदम अमेरिका की उस योजना का हिस्सा है, जिसमें देश विदेशी सप्लाई चेन, खासकर चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है. प्रोजेक्ट वॉल्ट का मकसद अमेरिकी उद्योग को किसी भी वैश्विक संकट से बचाना और उनकी प्रतिस्पर्धा मजबूत करना है. ट्रंप प्रशासन इसे आर्थिक और सुरक्षा हितों के लिए एक रणनीतिक कदम मान रहा है.

ये भी पढ़ें: ट्रंप के दावे की खुली पोल! सीनेटर वार्नर बोले- भारत-पाक ने खुद सुलझाया था विवाद, अमेरिका सिर्फ ले रहा है क्रेडिट

 

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

project vaultTrump

Trending news

Parliament Budget Session 2026 Live: सोमवार को राहुल गांधी के आरोपों पर लोकसभा में हंगामा, शाम को देश में मोदी-ट्रंप टैरिफ डील की चर्चा, आज संसद में क्या है नया?
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 Live: सोमवार को राहुल गांधी के आरोपों पर लोकसभा में हंगामा, शाम को देश में मोदी-ट्रंप टैरिफ डील की चर्चा, आज संसद में क्या है नया?
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
India-US trade deal
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
Maharashtra crime
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
india-us
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
West Bengal
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
bangladesh
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
DNA
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा