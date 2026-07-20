/ईरान पर बरस रही अमेरिका के गुस्से की आग, लगातार 8वीं रात हमलों से दहला तेहरान; अब इजरायल भी हमले को तैयार

US-Iran war latest news: ईरान के साथ जंग में अमेरिकी सैनिकों के मरने की तादाद भी बढ़ती जा रही है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने रविवार को कहा कि उत्तरी इराक में मार गिराए गए एक ईरानी ड्रोन के बिना फटे गोले को ब्लास्ट करने के दौरान उसके एक सैनिक की मौत हो गई. इस घटना में एक दूसरा सैनिक भी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इसके साथ ही 28 फरवरी से शुरू हुई जंग में उसके मरने वाले सैनिकों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है.
अमेरिकी सेना ने कहा कि उन्हें एक अन्य जगह पर कुछ अवशेष मिले हैं, जो शायद अमेरिकी सैनिकों से जुड़े हो सकते हैं. अधिकारियों ने बताया कि उन अवशेषों की जांच की जा रही है. साथ ही, यह पता लगाया जा रहा है कि वे अवशेष किन लोगों के हैं.
सेंटकॉम (CENTCOM) ने कहा कि वह मारे गए लोगों का विवरण जारी नहीं करेगा. ऐसा उनका सम्मान बनाए रखने की वजह से किया जाएगा. पहचान सुनिश्चित होने के बाद उन सैनिकों के परिवारों को विधिवत इसकी सूचना दे दी जाएगी.
इस बीच, अमेरिका ने रविवार रात लगातार आठवें दिन ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए. जॉर्डन में अपने दो सैनिकों की मौत के बाद से उसका गुस्सा बहुत भड़का हुआ है. इसलिए माना जा रहा है कि अब वह ईरान पर पनिशिटिव स्ट्राइक कर रहा है.
हालांकि, अमेरिका के ये हमले एकतराफा नहीं रहेगा. ईरान ने कुछ ही घंटों के भीतर इसका जवाब दिया. ईरानी सेना ने कहा कि उसने ड्रोन से कुवैत में दो अमेरिकी ठिकानों पर हमला किए. जिसमें उसके गोला-बारूद डिपो और पैट्रियट रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया. उसने कुवैत के एक बिजली और अलवणीकरण (डीसेलिनेशन) प्लांट पर लगातार दूसरे दिन हमला किया गया, जिससे वहां आग लग गई.
इसके साथ ही, बहरीन और जॉर्डन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया. बहरीन की सेना ने आरोप लगाया कि पलटवार के नाम पर ईरान उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है. ईरान के हमलों के बाद जॉर्डन में भी पूरी रात सायरन बजते रहे. हालांकि, इजरायली और जॉर्डन के बलों ने अकाबा बंदरगाह शहर की ओर आ रही एक ईरानी मिसाइल को बीच में ही रोककर नष्ट कर दिया.
ईरान के खिलाफ अमेरिका के सैन्य अभियान में अब इजरायल भी खुलकर उतरने की तैयारी कर रहा है. एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने रविवार को कहा कि इजरायल अमेरिका से ज्यादा मात्रा में एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हासिल करने की तैयार कर रहा है. इसके आसमान में ज्यादा देर तक रहकर कार्रवाई करना आसान हो जाएगा.
बताते चलें कि हफ्ता भर पहले से ईरान के खिलाफ शुरू हुए अमेरिकी हमलों में इजरायल सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ है. हालांकि, उसने हमलों में शामिल अमेरिका के दर्जनों ईंधन भरने वाले विमानों की मेजबानी की है. लेकिन अब संभावना लग रही है कि वह भी जल्द ही इस मिशन में खुलकर हमले करता नजर आएगा.