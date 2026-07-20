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ईरान पर बरस रही अमेरिका के गुस्से की आग, लगातार 8वीं रात हमलों से दहला तेहरान; अब इजरायल भी हमले को तैयार

US-Iran war updates: जॉर्डन में अपने दो सैनिकों की मौत से गुस्साए अमेरिका ने लगातार 8वीं रात ईरान पर'पनिशिव स्ट्राइक' की. इस दौरान पूरी रात ईरान में सायरन बजते रहे. ईरान भी जंग में पीछे नहीं रहा और वह भी यूएस के ठिकानों पर पलटवार करता रहा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 20, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:12 AM IST
ईरान पर बरस रही अमेरिका के गुस्से की आग, लगातार 8वीं रात हमलों से दहला तेहरान; अब इजरायल भी हमले को तैयार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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