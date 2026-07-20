/ईरान पर बरस रही अमेरिका के गुस्से की आग, लगातार 8वीं रात हमलों से दहला तेहरान; अब इजरायल भी हमले को तैयार

US-Iran war latest news: ईरान के साथ जंग में अमेरिकी सैनिकों के मरने की तादाद भी बढ़ती जा रही है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने रविवार को कहा कि उत्तरी इराक में मार गिराए गए एक ईरानी ड्रोन के बिना फटे गोले को ब्लास्ट करने के दौरान उसके एक सैनिक की मौत हो गई. इस घटना में एक दूसरा सैनिक भी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इसके साथ ही 28 फरवरी से शुरू हुई जंग में उसके मरने वाले सैनिकों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है.