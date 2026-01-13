'गांधी के बाद पीएम मोदी सबसे बड़े लीडर, चीन दुश्मन नंबर-1', अमेरिकी सांसदों ने डंके की चोट पर कहा- India-US मिलकर बदल देंगे अगले 100 साल

US lawmakers applaud leadership of PM Modi: टैरिफ तनाव के बीच वाशिंगटन से एक अच्छी खबर सामने आई है. अमेरिकी सांसदों ने साफ-साफ कह दिया है कि चीन अमेरिका का नंबर वन दुश्मन है. और इस जंग में भारत उनके लिए सबसे बड़ा साथी बनकर उभर रहा है. वॉशिंगटन में आयोजित CSIS फोरम में अमेरिकी सांसदों ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि अमेरिका को आज सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा चीन से है और इस चुनौती का जवाब सिर्फ भारत जैसी लोकतांत्रिक शक्ति ही दे सकती है.

चीन को मुख्य दुश्मन माना

CSIS (सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज) के एक फोरम में कैलिफोर्निया के सांसद अमी बेरा ने बिल्कुल साफ कहा, “हम जानते हैं कि बीजिंग में हमारा दुश्मन कौन है.” उन्होंने बताया कि चीन के साथ मुकाबला अब सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी हर फील्ड में अमेरिकी विदेश नीति को शेप कर रहा है. बेरा ने कहा, “ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉम्पिटिशन होगी.” नए ग्लोबल फ्रेमवर्क लोकतंत्र, फ्री मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे वैल्यूज पर बनेगे.

भारत के साथ गठजोड़ से सदी बदल सकती है

जॉर्जिया के सांसद रिच मैकॉर्मिक ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े तो बड़ा नुकसान होगा. उन्होंने कहा, “अगर भारत रूस और चीन के साथ जा मिला तो हमारा बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाएगा.” लेकिन अगर भारत और अमेरिका एकजुट हो जाएं, तो दोनों देश अगले 100 साल तक वैश्विक शांति और नेतृत्व दे सकते हैं. मैकॉर्मिक ने कहा कि भारत की डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी चीन के सेंट्रलाइज्ड मॉडल से कहीं बेहतर है.

पीएम मोदी की लीडरशिप की खूब तारीफ

दोनों सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी को खूब सराहा. मैकॉर्मिक ने कहा, “पीएम मोदी अच्छे तरीके से नेशनलिस्ट हैं. वो अपने देश की तरक्की देखते हैं, जैसे हम देखते हैं.” उन्होंने मोदी को आधुनिक इतिहास का सबसे पॉपुलर नेता बताया, गांधी के बाद सबसे ज्यादा. बेरा ने कहा कि मोदी के समय में भारत इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी का सेंटर बन गया है.

टेक्नोलॉजी और क्वाड पर जोर

मैककॉर्मिक ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका भारत को हाई-टेक हथियारों और तकनीक की सप्लाई सीमित करेगा, तो इससे अमेरिका को ही नुकसान होगा और भारत को मजबूरन चीनी विकल्प अपनाने पड़ सकते हैं.

QUAD से चीन बौखलाया हुआ है

अमी बेरा ने QUAD की भूमिका को बेहद अहम बताया और कहा “इसलिए पता चलता है कि QUAD कितना जरूरी है, क्योंकि बीजिंग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता.” उन्होंने यह भी कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मैरिटाइम सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनाए रखने में भारत की भूमिका निर्णायक है.